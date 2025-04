Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Marco Rubio külügyminiszter közlése szerint széles körű átszervezési tervet dolgoztak ki, ami minden elemében érinti a minisztériumot, „irodáktól a nagykövetségekig". Teljesen átalakítanák az amerikai külügyminisztériumot

A sérültek többsége nő. Ukrán munkásokat szállító buszba csapódott egy orosz drón, kilencen meghaltak

A hétfőn elhunyt egyházfőt leszámítva négy olyan személy halt meg a rendszerváltás óta, akiről nemzeti gyásznappal emlékezett meg a kormány, közülük is csak ketten voltak magyarok. Mik az emléknap kihirdetésének feltételei, milyen más események után hirdették ki és mit érzékel egy átlagember abból, ha gyásznap van? Összeszedtük a tudnivalókat. Mivel jár, hogy nemzeti gyászt hirdet a kormány Ferenc pápa temetésének napjára?

Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya visszaállítását követeli az a több ezer önkormányzati köztisztviselő, aki ma reggeltől kezdett munkabeszüntetésbe az ország húsz pontján. Több ezer önkormányzati köztisztviselő kezdett sztrájkba reggel, magasabb fizetést követelnek

A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében". A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől várják. Az állam fizeti a gazdák vízszámláját idén

A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni. „Mindenekelőtt egy fenyegető Oroszországra kell reagálnunk" - több tucat hadihajót épít és vásárol Dánia

Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés. Az adóoptimalizációs előnyökkel is rendelkező megoldással olyan személy is bekerülhet a kedvezményezetti körbe, aki nem tartozik a törvényes örökösök közé. Kiszámíthatatlan időkben is kiszámíthatóságot jelent a bizalmi vagyonkezelés

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15 lefoglalt szobáját az olimpia ideje alatt, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnök is Párizsban tartózkodott. Vagyis – a hivatalos közlés alapján – a maradék lefoglalt 16 éjszakán vagy üresen álltak a szobák, vagy a szálloda szabadon kiadhatta azokat másoknak. Arra a kérdésünkre nem érkezett válasz Sándor-palotától, hogy miért nem engedték át a szállást karitatív célokra, ha már kifizettek érte 228 millió forintot. Kiderült, hivatalosan mi lett azokkal a lefoglalt szállodai szobákkal, amelyeket Sulyok Tamásék végül nem vették igénybe az olimpia idején Mik az emléknap kihirdetésének feltételei, milyen más események után hirdették ki és mit érzékel egy átlagember abból, ha gyásznap van? Összeszedtük a tudnivalókat.","shortLead":"A hétfőn elhunyt egyházfőt leszámítva négy olyan személy halt meg a rendszerváltás óta, akiről nemzeti gyásznappal...","id":"20250423_Nemzeti-gyasznap-Ferenc-papa-temetes-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d3688c-43ef-4047-9283-997f12cc7798.jpg","index":0,"item":"3af4e6a0-566e-4380-9955-28c91ac43b65","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Nemzeti-gyasznap-Ferenc-papa-temetes-kormany-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 05:30","title":"Mivel jár, hogy nemzeti gyászt hirdet a kormány Ferenc pápa temetésének napjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya visszaállítását követeli az a több ezer önkormányzati köztisztviselő, aki ma reggeltől kezdett munkabeszüntetésbe az ország húsz pontján. ","shortLead":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya...","id":"20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0.jpg","index":0,"item":"7862148e-c46d-47a9-8097-b91b626f8950","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","timestamp":"2025. április. 23. 06:00","title":"Több ezer önkormányzati köztisztviselő kezdett sztrájkba reggel, magasabb fizetést követelnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől várják.","shortLead":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől...","id":"20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22.jpg","index":0,"item":"a0aa3378-7d57-4f44-bb9d-9c718a761b56","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","timestamp":"2025. április. 23. 07:34","title":"Az állam fizeti a gazdák vízszámláját idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","shortLead":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","id":"20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a.jpg","index":0,"item":"4cbcf7a4-7185-414a-8d6b-b52f9c0ce8a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","timestamp":"2025. április. 22. 20:57","title":"„Mindenekelőtt egy fenyegető Oroszországra kell reagálnunk\" - több tucat hadihajót épít és vásárol Dánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti a generációs vagyontranszfert a bizalmi vagyonkezelés. Az adóoptimalizációs előnyökkel is rendelkező megoldással olyan személy is bekerülhet a kedvezményezetti körbe, aki nem tartozik a törvényes örökösök közé.","shortLead":"Lejtmenetben lévő gazdasági helyzetben vagy egészen kusza családi viszonyok közepette is zökkenőmentessé teheti...","id":"20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e58b86c-064d-4f59-8195-5ad9229b1ba6.jpg","index":0,"item":"47db25c7-cafa-4808-b7a6-3cbce3ee72f9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_bizalmi-vagyonkezeles_OTP","timestamp":"2025. április. 23. 11:30","title":"Kiszámíthatatlan időkben is kiszámíthatóságot jelent a bizalmi vagyonkezelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15 lefoglalt szobáját az olimpia ideje alatt, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnök is Párizsban tartózkodott. Vagyis – a hivatalos közlés alapján – a maradék lefoglalt 16 éjszakán vagy üresen álltak a szobák, vagy a szálloda szabadon kiadhatta azokat másoknak. Arra a kérdésünkre nem érkezett válasz Sándor-palotától, hogy miért nem engedték át a szállást karitatív célokra, ha már kifizettek érte 228 millió forintot. ","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15...","id":"20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e.jpg","index":0,"item":"5ea2e34c-b73b-40c6-bfc8-79f8a55ccd30","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 10:02","title":"Kiderült, hivatalosan mi lett azokkal a lefoglalt szállodai szobákkal, amelyeket Sulyok Tamásék végül nem vettek igénybe az olimpia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]