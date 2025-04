Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","shortLead":"Helyette a Kossuth teret ajánlották fel a tüntetés helyszínének, mert ott nem zavarnának. ","id":"20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3130e492-211a-49a7-958a-56e214140c30.jpg","index":0,"item":"4c24ade5-e539-46fe-b843-7e822ee93fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_hadhazy-majus-1-tuntetes-nem-engedelyezik","timestamp":"2025. április. 22. 11:53","title":"Nem engedélyezi a rendőrség Hadházy május elsejére tervezett hídfoglalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","shortLead":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","id":"20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"c3cbc24d-9eab-4f8a-9cf9-ae536fe81d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","timestamp":"2025. április. 22. 07:58","title":"Trump fenyítése rekordszintre lökte az arany árát, de megdrágította az olajat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad közlekedésért” való kiállásba.","shortLead":"A független képviselő átsétálna a hídon, a Gyurcsány-film rendezője pedig minden áthaladót bevonna a „szabad...","id":"20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"20501f8b-3965-4471-bc65-5a1d0f5926de","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_erzsebet-hid-hadhazy-akos-dezsy-zoltan","timestamp":"2025. április. 22. 09:49","title":"Ez lesz kedden az Erzsébet hídon: Hadházy Ákos és Vészabó Noémi exférje is provokátorokat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f8e4d-f21e-4ed0-821c-13ffddd32cd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hagyományokkal szembemenve Ferenc pápa azt kérte, hogy ne a Vatikánban temessék el. Ahogy a pápasága, a végső búcsúja is egyszerű lesz majd külsőségekben.","shortLead":"A hagyományokkal szembemenve Ferenc pápa azt kérte, hogy ne a Vatikánban temessék el. Ahogy a pápasága, a végső búcsúja...","id":"20250421_ferenc-papa-halala-temetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/516f8e4d-f21e-4ed0-821c-13ffddd32cd9.jpg","index":0,"item":"3ca10d91-be66-4b1d-b5c0-f2e9fd1cb168","keywords":null,"link":"/elet/20250421_ferenc-papa-halala-temetes-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 11:16","title":"Ferenc pápa a saját temetésével is a rendhagyó utat választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A papírjaik rendben voltak, de nem foglaltak szállást tartózkodásuk teljes idejére, ezért letartóztattak, rabosítottak majd kiutasítottak két német tinédzser lányt Hawaiiról.","shortLead":"A papírjaik rendben voltak, de nem foglaltak szállást tartózkodásuk teljes idejére, ezért letartóztattak, rabosítottak...","id":"20250421_Trump-remalomma-valt-ket-turistalany-Hawaii-i-kalandja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"41603fd6-6a71-4439-b8f1-5bbb27cfebbd","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-remalomma-valt-ket-turistalany-Hawaii-i-kalandja","timestamp":"2025. április. 21. 21:34","title":"Trump-rémálommá vált két tinédzser turistalány hawaii kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Putyin egynapos tűzszünete legfeljebb a szokásosnál kevesebb támadást jelent.","shortLead":"Putyin egynapos tűzszünete legfeljebb a szokásosnál kevesebb támadást jelent.","id":"20250420_Ukrajnai-haboru-husveti-tuzszunet-Putyin-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513638b4-849d-46bf-a8d3-53ae99f19100.jpg","index":0,"item":"2d7bdbaa-58fa-4039-81be-310f49008b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Ukrajnai-haboru-husveti-tuzszunet-Putyin-Zelenszkij","timestamp":"2025. április. 20. 14:35","title":"A Kreml szerint ezerszer sértették meg a tűzszünetet az ukránok, de ők sem rakták le a fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","shortLead":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","id":"20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815.jpg","index":0,"item":"bc76d3b4-da77-4eb8-ae43-0337cae8aa16","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","timestamp":"2025. április. 22. 10:40","title":"A TEK ment a családját terrorizáló férfiért Gyálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]