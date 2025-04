Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. ","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3.jpg","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"„Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15 lefoglalt szobáját az olimpia ideje alatt, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnök is Párizsban tartózkodott. Vagyis – a hivatalos közlés alapján – a maradék lefoglalt 16 éjszakán vagy üresen álltak a szobák, vagy a szálloda szabadon kiadhatta azokat másoknak. Arra a kérdésünkre nem érkezett válasz Sándor-palotától, hogy miért nem engedték át a szállást karitatív célokra, ha már kifizettek érte 228 millió forintot. ","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15...","id":"20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e.jpg","index":0,"item":"5ea2e34c-b73b-40c6-bfc8-79f8a55ccd30","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 10:02","title":"Kiderült, hivatalosan mi lett azokkal a lefoglalt szállodai szobákkal, amelyeket Sulyok Tamásék végül nem vettek igénybe az olimpia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszünetre készülve több év háborús veszélyhelyzeti rendelete közül 137 oldalnyit emelne törvényi szintre a kormány, 258 új paragrafust alkotva. Ez érinti a menekültügyi eljárásokat, az árfigyelő rendszert, a taxitarifákat és a jegyzőkönyvek titkosságát is.","shortLead":"A tűzszünetre készülve több év háborús veszélyhelyzeti rendelete közül 137 oldalnyit emelne törvényi szintre a kormány...","id":"20250423_Egy-fel-Akos-novellaskotetnyi-veszelyhelyzeti-rendeletet-minositene-at-torvennye-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf.jpg","index":0,"item":"766521e4-af12-4969-a410-440ec1e14a18","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Egy-fel-Akos-novellaskotetnyi-veszelyhelyzeti-rendeletet-minositene-at-torvennye-a-kormany","timestamp":"2025. április. 23. 17:02","title":"137 oldalnyi veszélyhelyzeti rendeletet minősítene át törvénnyé a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7345b024-2133-4b6e-b057-8c8bbcd80dc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NOX zenészét tavaly decemberben, egy zenekari próbáról vitte el a mentő. Bár a kórházban megmentették az életét, a felépülése akár több hónapig is eltarthat.","shortLead":"A NOX zenészét tavaly decemberben, egy zenekari próbáról vitte el a mentő. Bár a kórházban megmentették az életét...","id":"20250424_Nagy-Tamas-a-harmadik-sztrokja-utan-Elek-es-ez-a-legfontosabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7345b024-2133-4b6e-b057-8c8bbcd80dc3.jpg","index":0,"item":"20880f07-db71-4cb3-80c5-66ef19d6375c","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Nagy-Tamas-a-harmadik-sztrokja-utan-Elek-es-ez-a-legfontosabb","timestamp":"2025. április. 24. 10:38","title":"Nagy Tamás a harmadik sztrókja után: „Élek, és ez a legfontosabb!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0a534b-0f8f-4203-8d4f-9e6a4f76e624","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Három új felügyelőbizottsági tagot nevezett ki a Pallas Athéné alapítvány vagyonkezelője a varsói GTC ingatlancéghez. A cél, hogy visszafordítsák az Állami Számvevőszék által feltételezett, rendőrségi nyomozáshoz vezető százmilliárdos vagyonvesztést.","shortLead":"Három új felügyelőbizottsági tagot nevezett ki a Pallas Athéné alapítvány vagyonkezelője a varsói GTC ingatlancéghez...","id":"20250424_MNB-Pallas-Athene-Domus-Meriti-Alapitvany-Optima-Hegedus-Istvan-GTC-fb-ASZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0a534b-0f8f-4203-8d4f-9e6a4f76e624.jpg","index":0,"item":"3d4ad314-2d25-450c-853e-3897e9e36bea","keywords":null,"link":"/360/20250424_MNB-Pallas-Athene-Domus-Meriti-Alapitvany-Optima-Hegedus-Istvan-GTC-fb-ASZ","timestamp":"2025. április. 24. 13:13","title":"Lengyelországban és Svájcban is égre-földre keresik az MNB-alapítvány százmilliárdjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb8ada-2623-429b-bed6-a7e36eed8cdc","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Szerdán kezdődik az Andor második és egyben utolsó évada, amellyel a Disney méltóságot tudott adni az ezer sebből vérző Star Warsnak. A franchise utóbbi éveiben sok millió rajongót veszített, agyba-főbe kritizálták a filmeket és a sorozatokat is, amiért ostoba történetmeséléssel és gyenge identitáspolitikával igyekeztek pontokat szerezni. És akkor jött egy sötét háborús széria egy távoli galaxisból.","shortLead":"Szerdán kezdődik az Andor második és egyben utolsó évada, amellyel a Disney méltóságot tudott adni az ezer sebből vérző...","id":"20250422_andor-disney-star-wars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fb8ada-2623-429b-bed6-a7e36eed8cdc.jpg","index":0,"item":"026edc34-811d-417a-a20c-0696d4c13e7d","keywords":null,"link":"/360/20250422_andor-disney-star-wars","timestamp":"2025. április. 22. 19:30","title":"Andor: a mestermunka, amelyre a Star Wars galaxisának hatalmas szüksége volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0542f3-32ae-4c21-b3c4-fc32891bf117","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Liverpool és a Real Madrid után a Manchester City is beállt Kerkez Milos kérőinek sorába.","shortLead":"A Liverpool és a Real Madrid után a Manchester City is beállt Kerkez Milos kérőinek sorába.","id":"20250423_kerkez-milos-manchester-city-liverpool-real-madrid-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c0542f3-32ae-4c21-b3c4-fc32891bf117.jpg","index":0,"item":"4adf5f12-ed85-4eb3-a9d9-3aa55c2b7ea0","keywords":null,"link":"/sport/20250423_kerkez-milos-manchester-city-liverpool-real-madrid-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 15:46","title":"Guardiola is szemet vetett Kerkez Milosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos terhet ró az amerikai fogyasztókra is.","shortLead":"A demokrata vezetésű államok álláspontja szerint az elnöknek nincs hatásköre a vámok kivetésére, amivel ráadásul súlyos...","id":"20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"52b461a9-3b32-453d-aea8-d2f6b3049314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Tizenket-amerikai-allam-perel-Trump-vamjai-miatt","timestamp":"2025. április. 24. 09:40","title":"Tizenkét amerikai állam perel Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]