[{"available":true,"c_guid":"c1ea662f-9ba1-4d64-8c15-76ec89ede3e0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A számok azt mutatják, hiába az európai konzervatívok retorikája, az öreg kontinens polgárai ragaszkodnak a legtöbb tagállamban évtizedekkel ezelőtt kivívott abortuszjogok fenntartásához, megerősítéséhez.","shortLead":"A számok azt mutatják, hiába az európai konzervatívok retorikája, az öreg kontinens polgárai ragaszkodnak a legtöbb...","id":"20250423_abortusz_alairasgyujtes_polgari-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1ea662f-9ba1-4d64-8c15-76ec89ede3e0.jpg","index":0,"item":"e4fdb398-630e-430c-9824-3b2ffee9b060","keywords":null,"link":"/eurologus/20250423_abortusz_alairasgyujtes_polgari-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 23. 15:34","title":"Közel 1,2 millióan írták alá az abortuszt támogató európai uniós polgári kezdeményezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","shortLead":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","id":"20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"266ee982-d73f-4124-a296-c5524b2994d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. április. 24. 15:40","title":"Trump: Vlagyimir, ÁLLJ!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. 