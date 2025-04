Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A méltányossági gyógyszerkérelmekről az alapítvány kuratóriuma dönt. Hetente, de a sürgős kérelmeket „igyekszenek” prioritásként kezelni.","shortLead":"A méltányossági gyógyszerkérelmekről az alapítvány kuratóriuma dönt. Hetente, de a sürgős kérelmeket „igyekszenek”...","id":"20250425_Kiderult-par-reszlet-a-kormany-gyogyszeralapitvanyanak-mukodeserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"c7c0fdee-7acb-49e7-9c23-ec62f2c694a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Kiderult-par-reszlet-a-kormany-gyogyszeralapitvanyanak-mukodeserol","timestamp":"2025. április. 25. 08:10","title":"Kiderült pár részlet a kormány gyógyszeralapítványának működéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után elment egy lakossági fórumra, ahol ugyan nem poloskázott, de „balsorsnak” minősítette Magyarékat, és beszélt arról is, meddig lesz Magyarország az EU-ban, valamint rácsodálkozott az internetre is. Kielemeztük a kormányfő olykor standupos elemekkel tűzdelt, erős kijelentéseit. ","shortLead":"Orbán Viktor mára felismerte a Tisza jelentette veszélyt, ezért nyit új kommunikációs csatornákat: a Hont-interjú után...","id":"20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88773915-ed00-43e9-afe9-f986838540aa.jpg","index":0,"item":"cde2fe23-afc2-4070-8cc8-572ff64da84f","keywords":null,"link":"/360/20250424_orban-magyar-peter-tisza-megafon-kommunikacio","timestamp":"2025. április. 24. 19:00","title":"Nem múlt el magától Magyar Péter egotripje, ezért is mondhatja azt Orbán, hogy „a hagyományos politika nem biztos, hogy elég a győzelemhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","shortLead":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","id":"20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"85222f87-afef-4efa-b55c-1f30339c24c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","timestamp":"2025. április. 25. 08:03","title":"Mára ennyi: fontos figyelmeztetést küld ki a YouTube, vége lehet a végtelen pörgetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f10d3b0-6986-4c9b-91e6-7f70dc466bc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a brutális Ferrari SF90 XX-et sem találják elég potensnek. ","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg még a brutális Ferrari SF90 XX-et sem találják elég potensnek. ","id":"20250425_1060-loerovel-ordit-bele-a-nagyvilagba-a-legujabb-ferrari-sf90-xx-novitec-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f10d3b0-6986-4c9b-91e6-7f70dc466bc7.jpg","index":0,"item":"0751596f-405a-4ae8-932e-17bffacdab43","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_1060-loerovel-ordit-bele-a-nagyvilagba-a-legujabb-ferrari-sf90-xx-novitec-tuning","timestamp":"2025. április. 25. 10:51","title":"1060 lóerővel ordít bele a nagyvilágba a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nagyváradi panel árából kertesházat lehet venni a határ magyar oldalán.","shortLead":"Egy nagyváradi panel árából kertesházat lehet venni a határ magyar oldalán.","id":"20250426_Romania-EU-csatlakozasa-ota-egyre-tobben-telepulnek-at-Romaniabol-Magyarorszagra-roman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5.jpg","index":0,"item":"76522272-975d-4007-84e0-a15f85dd7f92","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Romania-EU-csatlakozasa-ota-egyre-tobben-telepulnek-at-Romaniabol-Magyarorszagra-roman","timestamp":"2025. április. 26. 13:28","title":"Románia EU-csatlakozása óta egyre többen települnek át magyar kistelepülésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaaa5cd-cfdb-41c9-a48b-ccdc6d210fd6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ilyesmi ritkának számít Franciaországban.","shortLead":"Az ilyesmi ritkának számít Franciaországban.","id":"20250424_Egy-diak-meghalt-es-harom-masik-megsebesult-egy-keses-tamadasban-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdaaa5cd-cfdb-41c9-a48b-ccdc6d210fd6.jpg","index":0,"item":"54961547-e26d-47a6-861a-4d3bd99c49a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Egy-diak-meghalt-es-harom-masik-megsebesult-egy-keses-tamadasban-Franciaorszagban","timestamp":"2025. április. 24. 16:05","title":"Egy diák meghalt és három másik megsebesült egy késes támadásban Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72d7c3a-4cd6-44a5-aaa2-c4154cabdbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi 11 évet töltött magánzárkába, a lehető leghamarabb az USA-ba akar menni.","shortLead":"A férfi 11 évet töltött magánzárkába, a lehető leghamarabb az USA-ba akar menni.","id":"20250425_kuba-27-ev-borton-kemkedes-tiszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f72d7c3a-4cd6-44a5-aaa2-c4154cabdbad.jpg","index":0,"item":"1a6afdb5-d230-4d5b-a03f-96e209a334ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_kuba-27-ev-borton-kemkedes-tiszt","timestamp":"2025. április. 25. 06:42","title":"Kubában 27 év börtön után engedtek szabadon egy kémkedéssel vádolt tisztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c85307-103f-41ba-8e13-82c4b44d9a3b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, mire jutottak.","shortLead":"Azt még nem tudni, mire jutottak.","id":"20250426_Trump-es-Zelenszkij-targyalt-egy-gyorsat-Ferenc-papa-temetese-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c85307-103f-41ba-8e13-82c4b44d9a3b.jpg","index":0,"item":"2a5f243c-6f8c-42b3-a3f4-170553b099e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Trump-es-Zelenszkij-targyalt-egy-gyorsat-Ferenc-papa-temetese-elott","timestamp":"2025. április. 26. 10:35","title":"Trump és Zelenszkij tárgyalt egy gyorsat Ferenc pápa temetése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]