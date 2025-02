Románia schengeni csatlakozását követően valósággal felrobbant az érdeklődés a határ menti olcsó magyar házak iránt, ma már minden ötödik battonyai lakos romániai áttelepülő, írja a 24.hu.

Az év első három hetében az előző év azonos időszakához képest kilencven százalékkal több érdeklődés érkezett Romániából a határ menti megyékben eladásra meghirdetett lakások és házak iránt, mondta a lapnak Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az egyik legkeresettebb település Debrecen, de szintén népszerűnek számítanak a csengeri, a mérki és a biharkeresztesi ingatlanok is.

Békés vármegyében Gyula mellett Battonya számít a legnépszerűbb célpontnak, nem véletlenül: a 112 ezer forintos négyzetméterenkénti árhoz képest – forintba átszámítva – Temesváron nagyjából 700 ezer forintos, Nagyváradon 650 ezer forintos árak a jellemzők. De a Battonyától autóval húsz percre található Aradon is gyakran négyszer-ötször annyiba kerülnek az ingatlanok.

Magyarországnak is hozhat a konyhára, a kormány mégis ferde szemmel néz Románia és Bulgária schengeni tagságára Kőkemény verseny kezdődhet azzal, hogy az év első napjával megszűnt a határellenőrzés a magyar-román határon. A schengeni bővítés összhangban van az európai projekttel, szuverenista körökben viszont gyanússá vált. A magyar kormány ingadozik a nemzeti büszkeség és a rideg érdekérvényesítés közt.

Balogh szerint Nyugat-Románia nagyon népszerű lett bizonyos iparágak számára, így például Temesvár ma már Románia egyik IT-központja, versenyképes fizetésekkel, melynek szintén árfelhajtó ereje van az ingatlanpiacon. A román ingatlanpiac euróban áraz, így az utóbbi évek gyengülő euró–lej árfolyama is dráguláshoz vezetett, ezért is keresik a magyar–román határ túloldaláról a határ innenső oldalának ingatlanjait. Fontos eleme még a mostani felfutásnak az infrastruktúra fejlődése: sok új autópálya épült, gyorsabban elérhetők a nagyobb városok, és ez vonzóbbá teszi az ingázást is.

Battonyán már 800 román család élhet, ha nem több. Költözött már oda román vállalkozó, aki térburkolatot gyárt, és ide szeretné hozni a vállalkozását. Más autószerelő műhelyt nyitna, de van már helyi román hamburgeres is. De a 24.hu-nak a helyi magyarok arról számoltak be, hogy akad a településen Romániából érkezett muzeológus, kamionos, fogtechnikus és óvónő is, és vettek ott házat bukaresti színészek is. Persze akadnak ingatlanspekulánsok is, akik az áremelkedésre játszanak, és igyekeznek minél drágábban továbbadni a vásárolt ingatlant.

Mákos Árpád battonyai polgármester szerint most körülbelül 5900-an laknak a településen, ez a szám két-három éven belül 7000 körüli lehet, ha továbbra is ebben az ütemben érkeznek a betelepülők. Nagyjából a lakosság húsz százalékát teszik ki a Romániából ide költözők, akik között vannak magyarok is. Szerinte a háromezer ingatlanból jelenleg nagyjából öt-hatszáz lehet román kézben. Battonya mellett nagyon népszerűnek számít a környéken Gyula, Mezőkovácsháza és Sarkad is.