[{"available":true,"c_guid":"b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","shortLead":"A felcsúti benzinkúton fújta épp a sportkocsi kerekét, amikor lefotózták.","id":"20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8da513d-20c5-47fd-bcdf-b3cb3b3b4917.jpg","index":0,"item":"b19b678c-1522-4991-b817-f070b3bb90da","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_meszaros-morinc-fia-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 08:51","title":"Mészáros Lőrinc fia is Ferrarit villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f353aaac-7a87-4828-b561-c3865943abc0","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament (EP) két szakbizottsága támogatta az európai védelmi ipar megerősítéséről szóló jogszabályjavaslatot. A Fidesz ellene, a Tisza Párt az új jogszabály mellett foglalt állást. Ez a program a magyar uniós elnökség egyik prioritása volt, de nem sikerült a tagállamok körében közös álláspontot kialakítaniuk a magyar tárgyalóknak.","shortLead":"Az Európai Parlament (EP) két szakbizottsága támogatta az európai védelmi ipar megerősítéséről szóló...","id":"20250425_europai_parlament_vedelem_biztonsag_fidesz_tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f353aaac-7a87-4828-b561-c3865943abc0.jpg","index":0,"item":"51518767-ca1b-4a1a-8e4c-c960661257ad","keywords":null,"link":"/eurologus/20250425_europai_parlament_vedelem_biztonsag_fidesz_tisza-part","timestamp":"2025. április. 25. 15:05","title":"A közös európai védelmen csattant össze a Tisza és a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth rádióban indította a napot a miniszterelnök, ahol beszélt Ferenc pápa örökségéről, az orosz-ukrán háborúról és az uniós források hazahozataláról is.","shortLead":"A Kossuth rádióban indította a napot a miniszterelnök, ahol beszélt Ferenc pápa örökségéről, az orosz-ukrán háborúról...","id":"20250425_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2e3a55-3147-4524-8f28-d0ea7941d6a7.jpg","index":0,"item":"b3f8e4af-6106-434e-9829-74b882213855","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 07:38","title":"Orbán Viktor: Ha most nem állítjuk meg Ukrajna csatlakozását, később már nem fogjuk tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem tesz javaslatot.","shortLead":"A sportért is felelős honvédelmi miniszter ítélheti oda az olimpiai járadékot annak az edzőnek, akire a sportoló nem...","id":"20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526.jpg","index":0,"item":"f8f5dfa9-bcb2-44ba-a545-02caf110e2c6","keywords":null,"link":"/sport/20250424_lex-milak-honvedelmi-miniszter-olimpiai-jaradek","timestamp":"2025. április. 24. 15:11","title":"Jön a lex Milák, a honvédelmi miniszter új feladatot kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európa Tanács Kínzás Megelőzési Bizottsága (CPT) elkészítette és Brüsszelben bemutatta legújabb éves jelentését, amelyben az európai börtönállapotokat térképezték fel. A vizsgálatok középpontjában a túlzsúfoltság, a fogvatartottak közötti hierarchikus viszony és az intézetekben előforduló embertelen bánásmód állt. Magyarország az utóbbi miatt váltott ki aggodalmat.","shortLead":"Az Európa Tanács Kínzás Megelőzési Bizottsága (CPT) elkészítette és Brüsszelben bemutatta legújabb éves jelentését...","id":"20250424_Europa-Tanacs-kinzasellenes-bizottsag-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca.jpg","index":0,"item":"3817f705-5d71-4c90-94d4-0cf4608bd352","keywords":null,"link":"/eurologus/20250424_Europa-Tanacs-kinzasellenes-bizottsag-borton-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 15:16","title":"A magyar börtönökben tapasztalt bánásmód miatt aggódik az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e150a7-db7c-425d-950d-cbbd733cfe70","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent felülír az a cél, hogy Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, ezért muszáj 2026-ban a legerősebb ellenzéki pártra szavazni, „eszközként használva Magyar Pétert” – mondja Pankotai Lili. De a diákaktivista szerint a támogatást nemcsak megadni lehet, hanem elvenni is, mert a „slimfittes csávót” ugyanúgy el lehet takarítani, „ha nem azt csinálja, amiért megválasztottuk”. A HVG podcastjából az is kiderült, hogy a tanárok melletti tüntetésen elmondott, „6 darab” trágár kifejezést tartalmazó versével ismertté vált Pankotai hatévesen még az édesanyjával kopogtatócédulákat gyűjtött a Fidesznek, és szerinte akár a kormánypárt reklámarca is lehetne. Miért van az, hogy a generációja „leszarja”, hogy csúnyán beszél? Miért öltözik be mohácsi busónak minden évben? Hogyan készül kifejezetten a megmondószerepre egy sor különórával? Miért szervez fiatalokból álló csapatot annak érdekében, hogy mozgósítsa a választókat a jövő évi választások előtt? És mit válaszolna, ha a Tisza felkérné országgyűlési képviselőjelöltnek? Nézze meg Gergely Zsófia interjúját!","shortLead":"Mindent felülír az a cél, hogy Orbán Viktor rendszerét el kell takarítani, ezért muszáj 2026-ban a legerősebb ellenzéki...","id":"20250425_pankotai-lili-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e150a7-db7c-425d-950d-cbbd733cfe70.jpg","index":0,"item":"72c2a6ce-69c7-4ded-9c2d-0a86f7064edd","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_pankotai-lili-podcast","timestamp":"2025. április. 25. 15:38","title":"Pankotai Lili: Magyar Péter szekerét tolom, mert az mindannyiunk szekere, akik kormányt akarunk váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90941d83-23db-43b4-a1c6-da40d18eabf3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint a 40 fokot egyetlen kórházi légtechnika sem bírja.","shortLead":"Takács Péter szerint a 40 fokot egyetlen kórházi légtechnika sem bírja.","id":"20250425_egeszsegugyi-allamtitkar-leallo-klima-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90941d83-23db-43b4-a1c6-da40d18eabf3.jpg","index":0,"item":"276225e6-b51a-42aa-adbf-317a8c98549e","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_egeszsegugyi-allamtitkar-leallo-klima-korhaz","timestamp":"2025. április. 25. 09:40","title":"Egészségügyi államtitkár: Idén is biztosan lesznek leálló klímák a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabfded6-c7d1-42a0-80fd-2b0e89660849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatal férfi mindenhez vonzódott, ami nem Amerika volt, megvetette az USA-t, a Rainbow Family nevű hippikollektíva tagjaként járta a világot, és áttért az iszlámra is.","shortLead":"A fiatal férfi mindenhez vonzódott, ami nem Amerika volt, megvetette az USA-t, a Rainbow Family nevű hippikollektíva...","id":"20250425_cia-igazgatohelyettes-fia-orosz-katona-ukrajna-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cabfded6-c7d1-42a0-80fd-2b0e89660849.jpg","index":0,"item":"6c10da9d-4fb8-4833-8924-4f57d27723b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_cia-igazgatohelyettes-fia-orosz-katona-ukrajna-halal","timestamp":"2025. április. 25. 15:32","title":"A CIA igazgatóhelyettesének a fia a hírek szerint orosz katonának állt és elesett Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]