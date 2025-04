Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit és kínai kutatók közösen vizsgálták meg 3222 serdülőkorú gyerek alvási szokásait, és azt találták, hogy annál jobban teljesítenek a diákok, minél többet alszanak.","shortLead":"Brit és kínai kutatók közösen vizsgálták meg 3222 serdülőkorú gyerek alvási szokásait, és azt találták, hogy annál...","id":"20250425_serdulok-alvasi-szokasai-kutatas-vizsgalat-agyi-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae.jpg","index":0,"item":"97475ac8-e8be-46a8-96e3-e2c5549abc32","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_serdulok-alvasi-szokasai-kutatas-vizsgalat-agyi-tevekenyseg","timestamp":"2025. április. 25. 20:03","title":"+15 perc alvás is komoly jelentőséggel bír a serdülőknél, segíthet megvédeni az agyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faaed22-62a3-4715-a076-8615f6a7396e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Látszik, hogy a leszakadás sokkal kevesebb embert fenyeget, mint korábban, ám aki egyszer beragadt a szegénységbe, az nem sok segítséget kap ahhoz, hogy visszakapaszkodjon. Több százezer ember szembesült a tartós munkanélküliség után új kihívásokkal: a lakhelyétől távol végez monoton munkát olyan fizetésért, amely csak a korábbi segélyénél magasabb. ","shortLead":"Látszik, hogy a leszakadás sokkal kevesebb embert fenyeget, mint korábban, ám aki egyszer beragadt a szegénységbe...","id":"20250427_hvg-szegenyseg-munkanelkuliseg-furcsa-statisztika-ksh-hun-ren-tarsadalomtudomanyi-kutatokozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faaed22-62a3-4715-a076-8615f6a7396e.jpg","index":0,"item":"a79918c3-8b7a-4f4b-86a4-2b49ddf5726b","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-szegenyseg-munkanelkuliseg-furcsa-statisztika-ksh-hun-ren-tarsadalomtudomanyi-kutatokozpont","timestamp":"2025. április. 27. 08:30","title":"Furcsák a szegénységi statisztikák, a KSH még adós a magyarázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9d119f-f0c0-468f-8d72-d49a39da5ba5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint az, hogy Ferenc békepárti volt, adott egy természetfeletti támogatást a magyar álláspontnak is. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint az, hogy Ferenc békepárti volt, adott egy természetfeletti támogatást a magyar álláspontnak...","id":"20250426_Orban-Viktor-Ferenc-paparol-temetes-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f9d119f-f0c0-468f-8d72-d49a39da5ba5.jpg","index":0,"item":"53399aa2-effe-4a02-8c54-8e87bbc5a04b","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Orban-Viktor-Ferenc-paparol-temetes-interju","timestamp":"2025. április. 26. 10:21","title":"Orbán Viktor Ferenc pápáról: Szerény ember volt, de bizonyos ügyekben nem ismert kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f80dbd-f052-4358-b7b1-b267fc82b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök és köztársasági elnök már pénteken Vatikánvárosba érkeztek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök és köztársasági elnök már pénteken Vatikánvárosba érkeztek. ","id":"20250425_Orban-Viktor-Sulyok-Tamas-kegyelet-Ferenc-papa-ravatal-roma-szent-peter-bazilika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99f80dbd-f052-4358-b7b1-b267fc82b3ff.jpg","index":0,"item":"b4aca0db-3491-459c-9890-643e62234919","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Orban-Viktor-Sulyok-Tamas-kegyelet-Ferenc-papa-ravatal-roma-szent-peter-bazilika","timestamp":"2025. április. 25. 20:13","title":"Orbán Viktor és Sulyok Tamás is lerótták kegyeletüket Ferenc pápa ravatalánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat, biztosítókat, benzinkutakat a kormány közben árkorlátozásokkal is szorongatja.","shortLead":"Maradnak a különadók 2026-ban is, a kormány közel félezer milliárd forintot vár belőlük. A kiskereskedőket, bankokat...","id":"20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"b7a86a74-8b11-4952-a124-fa171b81ee7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Nagy-Marton-bemutatta-mit-var-a-kormany-kedvenc-fejosteheneitol","timestamp":"2025. április. 25. 14:52","title":"Nagy Márton bemutatta, mit vár a kormány kedvenc fejősteheneitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonában lévő szerb olajtársaság, a Naftna Industrija Srbije (NIS) – jelentette be Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök az Instagram közösségi oldalon szombaton.","shortLead":"Harmadszor is megszerezte a felmentést az amerikai szankciók alól az orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi...","id":"20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/710a527e-930c-4040-90b7-5f1ee77001ad.jpg","index":0,"item":"c2286cbf-da80-4a42-8e75-ff69bc71724a","keywords":null,"link":"/kkv/20250426_Megint-megkegyelmezett-a-szerbiai-Gazprom-cegnek-az-USA","timestamp":"2025. április. 26. 18:06","title":"Megint megkegyelmezett a szerbiai Gazprom-cégnek az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen orvosolható.","shortLead":"Sok felhasználót kizárhat a rendszerből a Windows 11, de van egy jó hír is: a dolog nem végzetes, és könnyen...","id":"20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a153f5a-3644-4d31-b6d1-d6e769f8c784.jpg","index":0,"item":"796437c9-c79b-4c11-975f-bba7c1f3e9b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_microsoft-windows-11-frissites-hiba-bejelentkezes-problemak","timestamp":"2025. április. 26. 08:03","title":"Van egy nem is olyan kicsi gond a Windows frissítésével – megint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]