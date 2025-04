Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött informatikai rendszerekre. Hiába érhetők el ugyanis digitális formában a kórházi adatok, döntő többségük szöveges, így csak rettentő sok munkával és csak részben feldolgozható. Az ellátást színvonalasabbá, egyben költséghatékonyabbá tenné a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium fejlesztése, amiről Dóczi Tamás idegsebész professzor beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött...","id":"20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20.jpg","index":0,"item":"0e1edaf8-1d66-485d-9155-c0b5333f9d26","keywords":null,"link":"/360/20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","timestamp":"2025. április. 25. 11:53","title":"Hihetetlen, de jelenleg nem tudjuk, hányan és milyen betegségtől szenvednek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69825337-639c-4dbd-aa43-6ff79ed74b4d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mifelénk szépen lassan kihalófélben lévő V8-ba ezúttal Kínában lehelnek új életet.","shortLead":"A mifelénk szépen lassan kihalófélben lévő V8-ba ezúttal Kínában lehelnek új életet.","id":"20250425_elet-a-villanyon-tul-ime-a-legujabb-biturbo-v8-egyenesen-kinabol-great-wall-motors","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69825337-639c-4dbd-aa43-6ff79ed74b4d.jpg","index":0,"item":"d08b292d-4c33-4b93-95ee-864df7e1039e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_elet-a-villanyon-tul-ime-a-legujabb-biturbo-v8-egyenesen-kinabol-great-wall-motors","timestamp":"2025. április. 25. 09:46","title":"Élet a villanyon túl: íme a legújabb biturbó V8, egyenesen Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd8afe6-d190-4eb8-a95f-6e8911ea0ced","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Már eddig is több tízmilliárd forintos kárt okozott a ragadós száj- és körömfájásjárvány, a piaci félelmek azonban ennél is jóval komolyan problémát okozhatnak akár hosszabb távon is. Erről is beszélt Nagy István agrárminiszter, aki arra is felhívta a figyelmet: nem azzal van a baj, hogy lazák lennének a higiéniai előírások, hanem hogy nem tartják be azokat.","shortLead":"Már eddig is több tízmilliárd forintos kárt okozott a ragadós száj- és körömfájásjárvány, a piaci félelmek azonban...","id":"20250425_Nagy-Istvan-szaj-es-koromfajas-sertes-marha-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd8afe6-d190-4eb8-a95f-6e8911ea0ced.jpg","index":0,"item":"0cd9e514-0b5d-4fa7-a270-40565396790e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Nagy-Istvan-szaj-es-koromfajas-sertes-marha-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 13:19","title":"Érik a piaci pánik a száj- és körömfájás miatt, az állatok már nem férnek fel a vágóhídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7686348-d9c3-4f3b-813d-47002601ecef","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 19 százalékos inflációt érzékeltek a fiatalok idén februárban, de a mediánérték is 16 százalékot tett ki a K&H ifjúsági index legfrissebb eredményei szerint. Ez azt jelenti, hogy a 19-29 évesek a hivatalos inflációhoz képest négyszeres drágulást tapasztalnak a mindennapokban, és a többségük a jövőt illetően sem túl optimista.","shortLead":"Átlagosan 19 százalékos inflációt érzékeltek a fiatalok idén februárban, de a mediánérték is 16 százalékot tett ki...","id":"20250425_Teljesen-elszallt-a-fiatalok-inflacioerzekelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7686348-d9c3-4f3b-813d-47002601ecef.jpg","index":0,"item":"3dae7917-95a1-4d98-836b-e6127fd8fe96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Teljesen-elszallt-a-fiatalok-inflacioerzekelese","timestamp":"2025. április. 25. 15:22","title":"Négyszer akkora inflációt tapasztalnak a fiatalok, mint ami a hivatalos adatokban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","shortLead":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","id":"20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"eb178d41-9a6c-4930-81dc-3019af0cd4b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","timestamp":"2025. április. 25. 08:19","title":"Több mint 22 milliárd forintot kap a Digitális Magyarország Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bella Ramsey azt mondja, nem akart címlapokra kerülni ezzel, és annak idején még nem is volt igazán felkészülve arra, hogy nyíltan beszéljen az identitásáról.","shortLead":"Bella Ramsey azt mondja, nem akart címlapokra kerülni ezzel, és annak idején még nem is volt igazán felkészülve arra...","id":"20250425_The-Last-of-Us-Bella-Ramsey-nembinaris-genderfluid-coming-out-megbanta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d.jpg","index":0,"item":"2c685815-c5a6-4797-8dba-e93b78672aac","keywords":null,"link":"/elet/20250425_The-Last-of-Us-Bella-Ramsey-nembinaris-genderfluid-coming-out-megbanta","timestamp":"2025. április. 25. 15:56","title":"Részben megbánta a The Last of Us sztárja, hogy nembinárisként coming outolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97aaab9-baf6-485d-996b-5577f5c954dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebők Éva egy molinót tartott a karzaton az Alaptörvény módosításakor.","shortLead":"Sebők Éva egy molinót tartott a karzaton az Alaptörvény módosításakor.","id":"20250425_Kover-Laszlo-birsag-Momentum-Alaptorveny-modositas-Sebok-Eva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d97aaab9-baf6-485d-996b-5577f5c954dd.jpg","index":0,"item":"8848d33c-25ab-4dec-a8c7-9ae93ef7ac82","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Kover-Laszlo-birsag-Momentum-Alaptorveny-modositas-Sebok-Eva","timestamp":"2025. április. 25. 13:13","title":"Kövér László újabb, 11 milliós bírságot szabott ki a Momentum egyik képviselőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]