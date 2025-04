Szombaton délelőtt tíz órakor lesz Ferenc pápa temetése, amire köztisztviselők, politikusok is nagy számban érkeznek majd, Orbán Viktor miniszterelnök is Rómába utazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a magyar delegáció tagjaként, de néhány nappal ezelőtt Magyar Péter is bejelentette, hogy ott lesz a néhai egyházfő temetésén a Szent Péter-bazilikában. A temetés napjára a kormány nemzeti gyásznapot rendelt el, ebben a cikkben arról is írtunk, hogy ez pontosan mivel jár.

Az MTI közlése szerint a magyar küldöttség tagjai pénteken este lerótták kegyeletüket Ferenc pápa ravatalánál:

Orbán Viktor miniszterelnök lerótta kegyeletét Ferenc pápa ravatalánál MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

ulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna érkezik, hogy leróják kegyeletüket Ferenc pápa ravatalánál a Szent Péter-bazilikában, Vatikánvárosban 2025. április 25-én. MTI/Bruzák Noémi

Ferenc pápa húsvét hétfőjén halt meg, római Santa Maria Maggiore-bazilikában fogják eltemetni szombaton. Az egyházfő holttestét egy nyitott koporsóban szerda reggel ünnepélyes körmenetben vitték át a vatikáni rezidenciájából a Szent Péter-bazilikába, azóta ott lehet leróni a híveknek a kegyeletüket.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi.