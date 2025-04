Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Őrült versenyfutás zajlik Amerika, valamint Oroszország és Kína között a Hold meghódításáért. A tét olyan energiahordozók kitermelése, amelyek hosszú távra meghatározhatják az űrbéli erőviszonyokat.","shortLead":"Őrült versenyfutás zajlik Amerika, valamint Oroszország és Kína között a Hold meghódításáért. A tét olyan...","id":"20250425_kina-oroszorszag-hold-atomreaktor-holdbazis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638.jpg","index":0,"item":"e8769ceb-93b3-48a6-88aa-1504e508d56a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_kina-oroszorszag-hold-atomreaktor-holdbazis","timestamp":"2025. április. 25. 18:03","title":"Közös kínai–orosz atomerőmű épülhet a Holdon, 2028-ban indulhat a projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyes elemzők kétlik, hogy az USA-val kialakított jó viszony révén elkerülheti a vámokat. A NATO európai erőinek volt főparancsnoka szerint a hadszíntéren egyáltalán nem olyan rettenetes az ukrán erők helyzete, mint ahogyan azt sokan gondolják. Ukrajna kapcsán Trump kimutatta a foga fehérjét. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Egyes elemzők kétlik, hogy az USA-val kialakított jó viszony révén elkerülheti a vámokat. A NATO európai erőinek volt...","id":"20250426_Nemzetkozi-sajtoszemle-Az-amerikai-vamok-politikai-gondot-okoznak-Orbannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"49bb36b3-6e93-400a-ba0f-e11bcc207770","keywords":null,"link":"/360/20250426_Nemzetkozi-sajtoszemle-Az-amerikai-vamok-politikai-gondot-okoznak-Orbannak","timestamp":"2025. április. 26. 09:30","title":"Nemzetközi sajtószemle: Az amerikai vámok politikai gondot okoznak Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021556cf-a5e7-4436-8723-cba811af3441","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung után az LG tévéin is elérhetővé vált az Xbox app, valamint annak felhőalapú játékszolgáltatása. ","shortLead":"A Samsung után az LG tévéin is elérhetővé vált az Xbox app, valamint annak felhőalapú játékszolgáltatása. ","id":"20250424_lg-okostevek-xbox-alkalmazas-jatekok-streamelese-game-pass-ultimate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021556cf-a5e7-4436-8723-cba811af3441.jpg","index":0,"item":"d19e72b0-51fc-4d77-a112-6a3bb090bb69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_lg-okostevek-xbox-alkalmazas-jatekok-streamelese-game-pass-ultimate","timestamp":"2025. április. 24. 16:33","title":"LG TV-je van? Már Xboxot sem kell vennie, ha nyomkodná a konzol játékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f353aaac-7a87-4828-b561-c3865943abc0","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament (EP) két szakbizottsága támogatta az európai védelmi ipar megerősítéséről szóló jogszabályjavaslatot. A Fidesz ellene, a Tisza Párt az új jogszabály mellett foglalt állást. Ez a program a magyar uniós elnökség egyik prioritása volt, de nem sikerült a tagállamok körében közös álláspontot kialakítaniuk a magyar tárgyalóknak.","shortLead":"Az Európai Parlament (EP) két szakbizottsága támogatta az európai védelmi ipar megerősítéséről szóló...","id":"20250425_europai_parlament_vedelem_biztonsag_fidesz_tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f353aaac-7a87-4828-b561-c3865943abc0.jpg","index":0,"item":"51518767-ca1b-4a1a-8e4c-c960661257ad","keywords":null,"link":"/eurologus/20250425_europai_parlament_vedelem_biztonsag_fidesz_tisza-part","timestamp":"2025. április. 25. 15:05","title":"A közös európai védelmen csattant össze a Tisza és a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiából, az egykori Szovjetunió tagállamaiból és afrikai országokból érkezett a legtöbb önkéntes.","shortLead":"Ázsiából, az egykori Szovjetunió tagállamaiból és afrikai országokból érkezett a legtöbb önkéntes.","id":"20250424_oroszorszag-kulfoldi-zsoldosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"44378cf7-c75a-4d73-9105-23d4dded3b89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_oroszorszag-kulfoldi-zsoldosok","timestamp":"2025. április. 24. 11:45","title":"Legalább 48 ország zsoldosai harcolnak Oroszország oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","shortLead":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","id":"20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe.jpg","index":0,"item":"9b45fe33-0b50-4bfb-bf0c-f56334ec93db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","timestamp":"2025. április. 24. 14:53","title":"Az ifjabbik Donald Trump pénteken Szijjártó Péterrel is találkozik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373c84b-e56d-444a-aaab-44b9cf6cff27","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A vámháborús idők bizonytalanságait az abszolút hozamú befektetési alapok segíthetnek átvészelni, az állampapír és az arany is jó döntés lehet. Aki kockáztatna, annak a régióban érdemes nézelődnie.","shortLead":"A vámháborús idők bizonytalanságait az abszolút hozamú befektetési alapok segíthetnek átvészelni, az állampapír és...","id":"20250425_hvg-befektetes-vamhaboru-reszvenypiac-arany-deviza-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b373c84b-e56d-444a-aaab-44b9cf6cff27.jpg","index":0,"item":"ab7cfea9-4634-4234-8d73-868edd864da9","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-befektetes-vamhaboru-reszvenypiac-arany-deviza-allampapir","timestamp":"2025. április. 25. 15:35","title":"Mibe fektessem a pénzem, hogy megússzam Trump vámháborúját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két zenész háborúja évtizedekre nyúlik vissza.","shortLead":"A két zenész háborúja évtizedekre nyúlik vissza.","id":"20250424_Dopeman-Nekem-koszonheti-Majka-hogy-rapper-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"56aa7112-2b84-44a9-9b3a-c407caf835f5","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Dopeman-Nekem-koszonheti-Majka-hogy-rapper-lett","timestamp":"2025. április. 24. 12:15","title":"Dopeman: Nekem köszönheti Majka, hogy rapper lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]