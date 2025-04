Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c7c5fb0-eb6f-46a8-b50f-d4f339b4ea3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizennegyedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250428_Gondolkozz-velunk-Teak-szigete-Szexi-a-matek-14","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c7c5fb0-eb6f-46a8-b50f-d4f339b4ea3a.jpg","index":0,"item":"0aaf041b-4a8b-492a-a9f3-dc6669289516","keywords":null,"link":"/elet/20250428_Gondolkozz-velunk-Teak-szigete-Szexi-a-matek-14","timestamp":"2025. április. 28. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Teák szigete – Szexi a matek 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény híre így biztosan sokakhoz eljutott, de aligha vágytak ilyen népszerűsítésre a szervezők.","shortLead":"A rendezvény híre így biztosan sokakhoz eljutott, de aligha vágytak ilyen népszerűsítésre a szervezők.","id":"20250427_jakupcsek-gabriella-magyar-peter-noi-sikernap-szervezok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"562ec680-15ec-4399-a34c-dd8a77bbdcee","keywords":null,"link":"/elet/20250427_jakupcsek-gabriella-magyar-peter-noi-sikernap-szervezok","timestamp":"2025. április. 27. 11:47","title":"„Megdöbbentő és elszomorító” – Jakupcsek Gabriella és Magyar Péter visszalépése után reagáltak a Női Sikernap szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid időre tették elérhetővé.","shortLead":"Újra felül a retróvonatra a Sony, és visszahozz egy olyan funkciót, amit imádtak a felhasználók, amikor csak egy rövid...","id":"20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95474dd8-2902-44e8-90a7-8e8290a8a2be.jpg","index":0,"item":"ba7ac952-97c1-46c5-878d-5630b4c73595","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_sony-plasytation-retro-felulet-rendszerfrissites","timestamp":"2025. április. 28. 15:03","title":"Akkora siker volt a PlayStation konzolok retrósítása, hogy visszahozza a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","shortLead":"Egy egyéves gyermek édesanyját is letartóztatta, majd kitoloncolta az amerikai bevándorlási hivatal.","id":"20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfc045f-0e7c-4609-a4e3-ed3e3bf34224.jpg","index":0,"item":"b8335c6c-e88d-4460-9f92-517b45834611","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Egy-keteves-amerikai-kisgyermeket-es-testvereit-is-kitoloncolnanak-az-Egyesult-Allamokbol-egy-ugyved-szerint","timestamp":"2025. április. 27. 11:31","title":"Egy kétéves amerikai kislányt és egy négyéves rákos kisfiút is kitoloncolhattak az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak mindössze 100 nap alatt lerombolta azt, ami naggyá tette Amerikát. Az USA és az EU kapcsolata törött porcelánra emlékeztet. Az ukrajnai háború nyomán kiderült, hogy a NATO papírtigris, ahogy Putyin is tudta. Trump miatt bajban van az európai szélsőjobb. A jogállammal nem lehet választást nyerni, elnyomásával annál inkább. Musk menjen vissza a kályhához. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak mindössze 100 nap alatt lerombolta azt, ami naggyá tette Amerikát. Az USA és az EU kapcsolata törött...","id":"20250428_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"4540e133-d239-4a41-89e9-be014e15b2ef","keywords":null,"link":"/360/20250428_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 28. 11:08","title":"Trump gyűlöli az EU-t, ki akarja zsigerelni, csakúgy, mint Putyin – Bloomberg-publicisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes szokást szakított meg. ","shortLead":"A Nemzeti Színház igazgatója nem volt hajlandó felhívni Kulkát, amikor a Nemzet Színészévé választották. Évtizedes...","id":"20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/819d3cde-e82e-42c6-82e0-b7147461adc5.jpg","index":0,"item":"8dac7c15-74cb-4896-a0fa-3c20f66b296a","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Vidnyanszky-bocsanatot-kert-Kulkatol","timestamp":"2025. április. 29. 08:29","title":"Vidnyánszky bocsánatot kért Kulkától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","shortLead":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","id":"20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88.jpg","index":0,"item":"6e7e7361-c40e-4b7e-b981-0df0db50f947","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","timestamp":"2025. április. 28. 11:18","title":"Hatszor nem adott nyugtát a közel-keleti kisbolt, maximális bírságot dobott nekik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8794e62-7c78-4ad2-a2b6-a9aed7b6d63c.jpg","index":0,"item":"e9f4f2fd-4c69-4bf7-b70b-636be4a41626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Marabu-Feknyuz-Te-olyan-szuveren-vagy","timestamp":"2025. április. 29. 09:37","title":"Marabu Féknyúz: Te olyan szuverén vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]