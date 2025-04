Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ea96d0d2-aec6-4590-90b5-64645347e688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fradit búcsúztató Odense a Metzcel kezd.","shortLead":"A Fradit búcsúztató Odense a Metzcel kezd.","id":"20250428_gyor-esbjerg-kezilabda-bajnokok-ligaja-elodonto-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea96d0d2-aec6-4590-90b5-64645347e688.jpg","index":0,"item":"5026c76b-0cca-456c-9114-0496f8ca169a","keywords":null,"link":"/sport/20250428_gyor-esbjerg-kezilabda-bajnokok-ligaja-elodonto-final-four","timestamp":"2025. április. 28. 17:50","title":"Az Esbjergen át vezet a Győr útja a BL-döntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény híre így biztosan sokakhoz eljutott, de aligha vágytak ilyen népszerűsítésre a szervezők.","shortLead":"A rendezvény híre így biztosan sokakhoz eljutott, de aligha vágytak ilyen népszerűsítésre a szervezők.","id":"20250427_jakupcsek-gabriella-magyar-peter-noi-sikernap-szervezok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"562ec680-15ec-4399-a34c-dd8a77bbdcee","keywords":null,"link":"/elet/20250427_jakupcsek-gabriella-magyar-peter-noi-sikernap-szervezok","timestamp":"2025. április. 27. 11:47","title":"„Megdöbbentő és elszomorító” – Jakupcsek Gabriella és Magyar Péter visszalépése után reagáltak a Női Sikernap szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","shortLead":"Magyar Ferenc pápa temetése miatt tartózkodik az olasz fővárosban, de láthatólag igyekszik kimaxolni a római életérzést.","id":"20250427_magyar-peter-robogo-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deca133c-6048-4dec-97f5-0be291656ac6.jpg","index":0,"item":"0d07f116-631f-4aea-bfae-f7f719f65e5b","keywords":null,"link":"/elet/20250427_magyar-peter-robogo-roma","timestamp":"2025. április. 27. 15:41","title":"Magyar Péter robogóval fotózkodott Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor a száműzetésbe kényszerült tibeti kormány képviselőit próbálta meg fotózni.","shortLead":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor...","id":"20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d.jpg","index":0,"item":"6a6c4780-d6c2-4072-af29-ec90243525d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","timestamp":"2025. április. 28. 11:22","title":"Egy Budapesten élő, magyar kormány tagjai mellett többször is felbukkanó férfi is részt vehet Kína külföldi megfélemlítő akcióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccf7e36-90fd-4622-af7b-d6ae0b2c9b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először elvesztette a felszerelését, másodjára pedig rosszul lett.","shortLead":"Először elvesztette a felszerelését, másodjára pedig rosszul lett.","id":"20250428_fudzsi-kinai-turista-hegymaszas-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ccf7e36-90fd-4622-af7b-d6ae0b2c9b33.jpg","index":0,"item":"7fa38984-90e7-401b-b497-d9f83833e97b","keywords":null,"link":"/elet/20250428_fudzsi-kinai-turista-hegymaszas-mentes","timestamp":"2025. április. 28. 13:14","title":"Kétszer kellett megmenteni egy turistát a Fudzsin, mert visszament a telefonjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d8bf2d-19b4-4a65-a528-22288ccb7d67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áthallásos poénban fejtette ki, hogy a Tényeket nem kell komolyan venni.","shortLead":"Áthallásos poénban fejtette ki, hogy a Tényeket nem kell komolyan venni.","id":"20250428_hajos-andras-aurelio-nagy-duett-tv2-tenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90d8bf2d-19b4-4a65-a528-22288ccb7d67.jpg","index":0,"item":"840b55db-7fd3-4c9a-9a75-e7cbf7785530","keywords":null,"link":"/elet/20250428_hajos-andras-aurelio-nagy-duett-tv2-tenyek","timestamp":"2025. április. 28. 16:15","title":"Hajós András a TV2-n szólt be a csatorna hírműsorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de449f5-e540-41c8-80bf-9a91c4fc5c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédőknek kellett közbelépniük.","shortLead":"Az állatvédőknek kellett közbelépniük.","id":"20250427_horrornyul-husvet-sarvar-allatvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2de449f5-e540-41c8-80bf-9a91c4fc5c72.jpg","index":0,"item":"c7249367-ad14-4c01-b567-3e163ae9515a","keywords":null,"link":"/elet/20250427_horrornyul-husvet-sarvar-allatvedok","timestamp":"2025. április. 27. 20:43","title":"Horrorisztikus körülmények között tartottak egy húsvétra kapott nyuszit Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán törvények és az ország alkotmánya sem teszi lehetővé, hogy Zelenszkij Oroszország részeként ismerje el a Krím félszigetet. Nem véletlen, hogy a veszteséget nem hajlandók véglegesnek elfogadni.","shortLead":"Az ukrán törvények és az ország alkotmánya sem teszi lehetővé, hogy Zelenszkij Oroszország részeként ismerje el a Krím...","id":"20250427_ukranok-beke-krim-oroszorszag-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"aec872ce-5a3f-4c67-bd5e-2e2052076c2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ukranok-beke-krim-oroszorszag-usa","timestamp":"2025. április. 27. 19:36","title":"Az ukránok értik, hogy területekbe kerül a béke, de nem adhatják csak úgy oda a Krímet Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]