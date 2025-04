Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Ibériai-félsziget szinte egészét érintő áramkimaradás a GDP 0,1 százalékával csökkentette a gazdasági teljesítményt.","shortLead":"Az Ibériai-félsziget szinte egészét érintő áramkimaradás a GDP 0,1 százalékával csökkentette a gazdasági teljesítményt.","id":"20250430_spanyolorszag-aramszunet-gazdasag-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9.jpg","index":0,"item":"4d52bb47-8ed0-4e88-bbf6-04969dd1ecf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_spanyolorszag-aramszunet-gazdasag-kieses","timestamp":"2025. április. 30. 12:58","title":"Több mint 1,5 milliárd euró kiesést okozott Spanyolországban az áramszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntően 25 fok körüli hőmérséklettel.","shortLead":"Döntően 25 fok körüli hőmérséklettel.","id":"20250429_napsutes-25-fok-csapadekmentes-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"5ebc7afc-c15a-499d-a97a-5a635dde10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_napsutes-25-fok-csapadekmentes-ido","timestamp":"2025. április. 29. 06:23","title":"Napos, csapadékmentes keddünk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","shortLead":"Uppsala belvárosában dördültek el lövések.","id":"20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70e98930-7948-44bd-b9a3-3c8cae023005.jpg","index":0,"item":"973a473e-88d9-44b0-9b53-c39d2c2e0429","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_svedorszag-uppsala-lovoldozes","timestamp":"2025. április. 29. 19:31","title":"Lövöldözés volt Svédországban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c84cb-1686-428d-80ac-cf209aeb13ea","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"A városvezető értékeli a próbálkozást, de meglátása szerint a törvény adta lehetőségekkel nem tudnának hatékonyan küzdeni a túlnépesedés ellen, így nem is kívánnak élni a törvény adta lehetőséggel.","shortLead":"A városvezető értékeli a próbálkozást, de meglátása szerint a törvény adta lehetőségekkel nem tudnának hatékonyan...","id":"20250429_Csozik-Laszlo-Navracsics-Tibor-onkormanyzat-torveny-nepessegnovekedes-atomcsapas-Erd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/096c84cb-1686-428d-80ac-cf209aeb13ea.jpg","index":0,"item":"64bea0e1-dab2-4f08-961b-776aa8f46f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Csozik-Laszlo-Navracsics-Tibor-onkormanyzat-torveny-nepessegnovekedes-atomcsapas-Erd","timestamp":"2025. április. 29. 15:50","title":"Csőzik László érdi polgármester: A Navracsics-féle javaslat egy atomcsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég beszámolójának megjelenése napján tiltotta meg az Országgyűlés az energiaital-vásárlást a kiskorúaknak. Erre is reagáltak.","shortLead":"A cég beszámolójának megjelenése napján tiltotta meg az Országgyűlés az energiaital-vásárlást a kiskorúaknak. Erre is...","id":"20250429_hell-energy-energiaital-netto-arbevetel-adozott-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5.jpg","index":0,"item":"c083b353-0842-4a44-ab87-352531a718ed","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_hell-energy-energiaital-netto-arbevetel-adozott-eredmeny","timestamp":"2025. április. 29. 19:20","title":"Közel 200 milliárdos nettó árbevételt ért el tavaly a Hell Energy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miután Nagy Márton a biztosítókat – is – a szőnyeg szélére állította, a KöBE harmadával csökkenti az alapdíjat.","shortLead":"Miután Nagy Márton a biztosítókat – is – a szőnyeg szélére állította, a KöBE harmadával csökkenti az alapdíjat.","id":"20250429_Kgfb-az-egyik-biztosito-eleget-tesz-Nagy-Marton-elvarasanak-a-regi-szerzodesek-dijat-is-harmadolja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"20e768dc-a715-4ec4-a794-0e33093d2696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Kgfb-az-egyik-biztosito-eleget-tesz-Nagy-Marton-elvarasanak-a-regi-szerzodesek-dijat-is-harmadolja","timestamp":"2025. április. 29. 11:46","title":"Kgfb: az egyik biztosító eleget tesz Nagy Márton „elvárásának”, a régi szerződések minimumdíját is harmadolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyárfás Tamás állítása szerint még a családjának se árulta el, mikor kell börtönbe vonulnia, de azt már tudja, hogy milyen könyvet fog bevinni magával.","shortLead":"Gyárfás Tamás állítása szerint még a családjának se árulta el, mikor kell börtönbe vonulnia, de azt már tudja...","id":"20250430_gyarfas-tamas-bortonbe-vonulas-agyi-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c.jpg","index":0,"item":"213f3dad-458d-4378-af4b-e2825f7d3d03","keywords":null,"link":"/elet/20250430_gyarfas-tamas-bortonbe-vonulas-agyi-poloska","timestamp":"2025. április. 30. 10:40","title":"Gyárfás Tamás: Az ágyi poloskákhoz jobb, ha már most hozzászokom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezért is lehet elgondolkodtató a hír, amely szerint mesterséges intelligenciát kezdtek el alkalmazni egy amerikai atomerőműben. Most még ugyan csak dokumentumkeresési célokra, azonban több olyan vállalkozás is van, amely már keresi a MI bevezetésének egyéb lehetőségét az atomenergia területére.","shortLead":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű...","id":"20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4.jpg","index":0,"item":"46c417f3-01a2-4cd4-a453-aa86f815ddb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","timestamp":"2025. április. 28. 20:03","title":"Mert ugye mi baj lehet? Egy atomerőműben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]