Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Klubtalálkozót tartottak. ","shortLead":"Klubtalálkozót tartottak. ","id":"20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a.jpg","index":0,"item":"6285894c-517e-4414-a883-95e40c640931","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","timestamp":"2025. április. 28. 20:20","title":"Egy példány is ritkaság Koenigseggből, most tucatnyi bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","shortLead":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","id":"20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce.jpg","index":0,"item":"4d9493fd-419d-48d0-9def-04c873850dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","timestamp":"2025. április. 30. 07:59","title":"Apró, cuki, olcsó és akár jogsi nélkül is vezethető a legújabb Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","shortLead":"A másik érdeklődő egy zűrös hátterű kassai üzletemberhez köthető.","id":"20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f78f5b5-e6e6-42c2-8bbd-8c4414ad959c.jpg","index":0,"item":"af6cf509-d907-4fd5-9155-ce36452baa96","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Kinai-allami-ceg-vinne-a-felszamolas-ala-kerult-dunaujvarosi-hengermuvet-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:39","title":"Kínai állami cég vinné a felszámolás alá került dunaújvárosi hengerművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af","c_author":"EUrologus/Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Alig egy hét van hátra, mielőtt Románia újra megpróbál államfőt választani. Az első választást 2024 végén az orosz propaganda tette lehetetlenné. Felmerül tehát, mit tesz most Románia, hogy megakadályozza az újabb orosz beavatkozást?","shortLead":"Alig egy hét van hátra, mielőtt Románia újra megpróbál államfőt választani. Az első választást 2024 végén az orosz...","id":"20250429_hogyan-lepnek-fel-az-eu-keleti-allamai-az-orosz-online-propagandaval-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af.jpg","index":0,"item":"1a853952-4179-4960-aa59-2ae94f84a751","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_hogyan-lepnek-fel-az-eu-keleti-allamai-az-orosz-online-propagandaval-szemben","timestamp":"2025. április. 29. 18:10","title":"Hogyan lépnek fel az EU keleti államai az orosz online propagandával szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","shortLead":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","id":"20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88.jpg","index":0,"item":"6e7e7361-c40e-4b7e-b981-0df0db50f947","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","timestamp":"2025. április. 28. 11:18","title":"Hatszor nem adott nyugtát a közel-keleti kisbolt, maximális bírságot dobott nekik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","shortLead":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","id":"20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e.jpg","index":0,"item":"ff5d4b93-8ab0-4e15-b522-ce315dfbba42","keywords":null,"link":"/elet/20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","timestamp":"2025. április. 29. 20:39","title":"27 évet kapott egy ukrán származású férfi, aki az oroszok szerint mérgezett alkohollal akart pilótákat ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f46fa5e-2284-4a81-9430-454931cbcba9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem elég, hogy leütötték a férfit, most bíróság elé is kell állnia.","shortLead":"Nem elég, hogy leütötték a férfit, most bíróság elé is kell állnia.","id":"20250429_megutott-jarokelo-szegeden-elajult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f46fa5e-2284-4a81-9430-454931cbcba9.jpg","index":0,"item":"69c40333-9957-4cd0-adf2-b17e77345516","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_megutott-jarokelo-szegeden-elajult","timestamp":"2025. április. 29. 12:00","title":"Megütött egy járókelőt Szegeden, erre olyat kapott vissza, hogy elájult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Május végén várható döntés az ügyben.","shortLead":"Május végén várható döntés az ügyben.","id":"20250428_nagy-marton-arresstop-kiterjesztes-meghosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"ec981736-d629-4f63-a9ef-8f16db8e32f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_nagy-marton-arresstop-kiterjesztes-meghosszabbitas","timestamp":"2025. április. 28. 12:07","title":"Nagy Márton szerint nagy az esély arra, hogy a kormány meghosszabbítja az árrésstopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]