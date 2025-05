A parlament azonnali kérdések órájában elsőként Arató Gergely kérdezte a miniszterelnököt: a DK-s politikus szerint Orbán Viktor óriásplakátokon gyalázza az Európai Uniót, miközben tartja a markát a támogatások miatt. Úgy vélte, már nem az a kérdés, hogy a kormányfő ki akarja-e vezetni az országot az Unióból, hanem az, hogy mikor.

“Ismer engem a képviselő úr, hogy nem kenyerem a durváskodás, de amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten” – kezdte Orbán Viktor, aki szerint idén ezer milliárd forint érkezik majd az Európai Uniótól. A miniszterelnök ezután rátért arra, hogy szerinte az ellenzéki képviselők Brüsszel ügynökei, akik fel akarják venni Ukrajnát az Unióba, fel akarják függeszteni a gyermekvédelmi törvényt, és be akarják engedni a migránsokat. Azt is megígérte, hogy minden pénzt megszerez Magyarországnak.

Megismételte, hogy nem akarnak kilépni az Európai Unióból, hanem el akarják azt foglalni, és egy Európai Uniós koordinációs központot hoznak létre, amely tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti érdekeit.

Európai Egyesült Államok nuku

– mondta.

A szocialista Gurmai Zita azt kérdezte, hogy milyen fejlemények vannak az újdörögdi gránátbaleset ügyében. Hat hét eltelt ugyanis, de azóta sincs felelős, ráadásul azt sem engedélyezték, hogy a képviselő a helyszínen tájékozódhasson.

“Eleget teszek az ön kérésének, hogy viselkedjek férfi módjára, ezért nem mondom el itt mindenki előtt, hogy ön szemenszedett hazugsággal traktálja a közvéleményt. Ehelyett csak annyit mondok, ön konfabulál” – mondta Orbán Viktor, aki szerint tényszerűen nem igaz, amit Gurmai Zita állított. A miniszterelnök szerint teljes és alapos vizsgálat zajlik, és amint meglesz annak eredménye, tájékoztatni fogják a közvéleményt és a képviselőt is.

Orbán Viktor szerint az a legfájdalmasabb valótlanság, hogy a képviselő szerint ez a gyakorlat egy újfajta módszernek köszönhető. Ez súlyos vád a honvédséggel szemben – mondta a miniszterelnök, aki szerint több ezer embert képeztek már így ki az elmúlt 30 évben. A kormányfő szerint nem igaz az sem, hogy hiányzik a dokumentáció, mert “még hangfelvétel is van”, ezek mind az ügyészségnél vannak. “Ez a hölgy a mi hősünk, nem akarom, hogy ön áldozatot csináljon belőle”.

Hozzátette:

Azt akarjuk, hogy legyen jövője a magyar államigazgatásban és a saját személyes magánéletében. (…) Vállalkozott valamire, amiről tudtuk, mindannyian tudtuk, hogy veszélyekkel jár”

– fogalmazott.

A következő kérdezőként a jobbikos Lukács László György azt kérte Orbán Viktortól, 72 órán belül mutasson be képi bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Magyarországon található a nemzet aranya, és azt nem lopták el a jegybank vezetői. A miniszterelnök szerint az MNB-vel kapcsolatban rossz helyen kopogtat a képviselő, mert a kormány nem avatkozhat be a jegybankkal kapcsolatos vizsgálatokba, az ugyanis az Állami Számvevőszékhez tartozik.

Állítása szerint az állami vagyon kétszeresére nőtt 2010 óta, ennek pedig része volt az is, hogy az MNB aranyat vásárolt. Amikor ez a vásárlás megtörtént, akkor odament, és szemtanúként állíthatja, hogy minden hiánytalanul megvolt – mondta Orbán Viktor. Azt is megjegyezte, hogy a jobbikos képviselő személyesen is megtekintheti az aranytartalékot, ezt a jegybank elnökétől kérheti. Végezetül odaszúrt a pártnak is, mert az Állami Számvevőszék alelnöki pozícióját a Jobbik volt képviselője tölthette be. Hol volt ő az elmúlt időszakban – kérdezte Orbán Viktor.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke szintén a miniszterelnököt kérdezi. Mint mondta, Pintér Sándor belügyminiszter korábban két héten belüli rendet ígért, de

csak a Magyar Gárdát tiltotta be, miközben a bűnözés folyamatosan nő, “a kiilleszkedett emberek” révén.

Akik pedig fel akarják ezt számolni – a bűnvadászok – azokat megfenyegették, azaz most a hatalom a bűnözőket védi – állította a Mi Hazánk vezetője.

Próbáltam követni a hozzászólását, de nem tudtam értelmezni – mondta Orbán Viktor, aki szerint nem értelmezhető az, hogy “kiilleszkedett” ember. Úgy vélte, két korszak létezik a bűnüldözést tekintve: az egyik Pintér Sándor előtti, ami borzalmas volt, a másik Pintér Sándor utáni, ami a legjobb Európában.

A párbeszédes Berki Sándor azt kérdezte, hogy miért nem intézkedtek akkor, amikor a roma közösség ellen vonultak egy hazai nagyvárosban, karlendítés és gyűlöletbeszéd kíséretében. A miniszterelnök megköszönte, hogy elhangzott a kérdés, mert így néhány alaptételt rögzíteni tud.

Az első szabály szerinte az, hogy a szabályok mindenkire egyformán érvényesek.

A cigányok közösségét saját kultúrával rendelkező, értékes közösségnek tekintjük, amelyet 2010-ig semmilyen társadalmi integráció nem volt képes bevonni a magyar társadalom életébe. Azóta két dolgot próbálunk: megpróbáljuk bevonni a cigány társadalmat a magyar társadalomba az oktatás és a munkahelyek között.

Rasszizmusnak nincs helye Magyarországon.

Azt is felidézte Orbán Viktor, hogy a napokban járt Tarnazsadányban, és ott mindent megtesznek, hogy az együttműködés működjön. “Lehet kuncogni, tisztelt jobboldaliak, vagy jobbikosok, vagy hogy kell most mondanom, tehát mindenki, aki tőlünk jobbra van” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: én is tudom, milyen nehézségekkel jár ez, ismerem az összes konfliktust magyarok és cigányok között fennáll a településeken. Úgy vélte, ha mindenki tanul és dolgozik, akkor tisztességesen együtt tud majd mindenki élni a másikkal. “Nem mondom, hogy kánaán lesz, meg mindenki mindenkit szeretni fog”, de lesz egy tisztességes együttélés – jegyezte meg.

A fideszes Balla Mihály Ukrajnával kapcsolatos kérdésére azt mondta a kormányfő, eddig kerülte, hogy összevesszen az ukrán elnökkel. De most hétvégén szerinte megfenyegette Volodimir Zelenszkij Magyarországot, ezért Orbán Viktor úgy vélte, vállalnia kellett a nyílt konfliktust. Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Aki Brüsszel ügynökei, azok Zelenszkij barátai – fogalmazott. Hozzátette: „Akárhogy osztok-szorzok, számolok, kalkulálok, csak olyan adatokat és tényeket találok, hogy Ukrajna uniós tagsága csődbe vinné Magyarországot”.

A jobbikos Z. kárpát Dániel azt kérdezte Orbán Viktortól, támogatja-e, hogy az SNI-s gyerekeket nevelő családoknak járó benzintámogatás 21 forintról a háromszorosára emelkedjen. A kormányfő azt mondta, támogatja, de azt javasolja, adjon be a képviselő módosító javaslatot a költségvetéshez, és első körben ne háromszoros értéket javasoljon, mert az sok.

Z. Kárpát Dániel szerint eredményes segítség volna a gyerekek számra fontos termékek esetében az áfacsökkentés. A miniszterelnök szerint viszont negatívak az áfacsökkentéssel kapcsolatos tapasztalataik, mert azt általában lenyelik a kereskedők. Úgy vélte, eredményesebb lehet az árrésszabályozás, amit megfontolnak a gyerekeknek fontos termékek esetében is.