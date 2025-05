Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eddig sikeresen lobbiztak a nagy techcégek, hogy ne álljon össze a határidőre a mesterséges intelligencia használatának új szabályrendszere.","shortLead":"Eddig sikeresen lobbiztak a nagy techcégek, hogy ne álljon össze a határidőre a mesterséges intelligencia használatának...","id":"20250506_hatarido-EU-mesterseges-intelligencia-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"ff2c332b-dce7-4e20-87b4-7bb2caad64f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_hatarido-EU-mesterseges-intelligencia-szabalyozas","timestamp":"2025. május. 06. 08:15","title":"Fontos határidőről maradt le az EU a mesterséges intelligencia szabályozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bár voltak olyan hírek, hogy esetleg a magyar uniós biztos megnehezíti a folyamatot, végül az Európai Bizottság elfogadta azt a menetrendet, amelynek az alapján az EU teljes mértékben megszünteti az orosz energiától való függőségét. Rossz hír a magyar kormánynak: a javaslat elfogadása minősített többséget igényel, egymagukban nem tudják megvétózni.","shortLead":"Bár voltak olyan hírek, hogy esetleg a magyar uniós biztos megnehezíti a folyamatot, végül az Európai Bizottság...","id":"20250506_energia_europai-bizottsag_oroszorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67d72cd-abe5-4dfe-ac71-923d2958ac43.jpg","index":0,"item":"d290bb4a-e001-458e-ba2e-f850f5dcf53d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250506_energia_europai-bizottsag_oroszorszag-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 16:04","title":"Vége a Barátságnak: Brüsszel megállítja az orosz energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","shortLead":"Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség.","id":"20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0951578-662d-4335-bb1d-5cd73a40dddb.jpg","index":0,"item":"ac61c04a-b040-41a1-9bcb-e3866038cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_motoros-baleset-M85-nem-nezett-a-tukorbe-az-autos","timestamp":"2025. május. 05. 12:08","title":"Súlyos motoros baleset az M85-ösön – nem nézett a tükörbe az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Navracsics Tibor szerint az ingatlanszerzés korlátozhatóságával az árak csak átmenetileg, egyes területeken csökkennének. Szerinte a lakások megfizethetetlensége ennél sokkal nagyobb probléma.","shortLead":"Navracsics Tibor szerint az ingatlanszerzés korlátozhatóságával az árak csak átmenetileg, egyes területeken...","id":"20250506_navracsics-tibor-telepulesvedelmi-torveny-lakasarak-agglomeracio-bekoltozes-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"1d24c15a-76f6-4b82-838f-a522eaece482","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250506_navracsics-tibor-telepulesvedelmi-torveny-lakasarak-agglomeracio-bekoltozes-onkormanyzat","timestamp":"2025. május. 06. 12:08","title":"Navracsics: Nem az a veszély, hogy olcsóbbá válnak az ingatlanok, hanem hogy drágák maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort miniszterelnököt az Országgyűlés azonnali kérdések órájában, hogy megvan-e még az ország aranytartaléka. A kormányfő állította, saját szemével látta a készletet, és nemrég még megvolt. ","shortLead":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort...","id":"20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203.jpg","index":0,"item":"e59b50c6-6f82-47e8-967d-5fd687c7cb8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","timestamp":"2025. május. 05. 14:07","title":"Orbán Viktor a Parlamentben az újdörögdi gránátbalesetről: Ez a hölgy a mi hősünk, nem akarom, hogy ön áldozatot csináljon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a47eb5-8b76-4f5a-ba98-8081829f3434","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az egykori Telenorból kibújt CETIN MI-vel azonosítja be a hálózati hibákat.","shortLead":"Az egykori Telenorból kibújt CETIN MI-vel azonosítja be a hálózati hibákat.","id":"20250505_CETIN-Hungary-Telenor-Yettel-mesterseges-intelligencia-mobilinfrastruktura-szolgaltato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51a47eb5-8b76-4f5a-ba98-8081829f3434.jpg","index":0,"item":"e162d4e1-0463-4512-b5aa-8a78f6f02f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_CETIN-Hungary-Telenor-Yettel-mesterseges-intelligencia-mobilinfrastruktura-szolgaltato","timestamp":"2025. május. 05. 13:48","title":"Belecsobban a mesterséges intelligenciába az ország első mobilinfrastruktúra-szolgáltatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8cf6f9-03d8-42a7-8d63-0c5d1c740598","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Így akarják megakadályozni, hogy bármilyen hír kiszivárogjon.","shortLead":"Így akarják megakadályozni, hogy bármilyen hír kiszivárogjon.","id":"20250506_papavalasztas-konklave-vatikan-mobilszolgaltatas-kikapcsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf8cf6f9-03d8-42a7-8d63-0c5d1c740598.jpg","index":0,"item":"2576bd85-a620-45de-9486-0cb75585db66","keywords":null,"link":"/elet/20250506_papavalasztas-konklave-vatikan-mobilszolgaltatas-kikapcsolas","timestamp":"2025. május. 06. 08:25","title":"Kikapcsolják a mobilszolgáltatást a Vatikánban a pápaválasztó konklávé idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A börtönben az USA legkegyetlenebb és legerőszakosabb bűnözőit tartanák fogva. ","shortLead":"A börtönben az USA legkegyetlenebb és legerőszakosabb bűnözőit tartanák fogva. ","id":"20250505_Donald-Trump-ujranyittatna-az-Alcatrazt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bad4b2-e65d-4240-acd2-5a78bc5b4629.jpg","index":0,"item":"b9a1429b-6a1c-43bd-ad42-a9886cd3fcd2","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Donald-Trump-ujranyittatna-az-Alcatrazt","timestamp":"2025. május. 05. 09:24","title":"Donald Trump újranyittatná az Alcatrazt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]