[{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546eda6c-3b11-4c5c-b24c-0a0fbe34e484","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy üzlet van abban, hogy az eladományozott ruhák után gyakran több adókedvezmény jár Franciaországban, mint amennyi a gyártási költség. A jótékonysági szervezetek már tonnaszámra kellett, hogy megsemmisítsenek adományokat, annyira sok érkezik be hozzájuk.","shortLead":"Nagy üzlet van abban, hogy az eladományozott ruhák után gyakran több adókedvezmény jár Franciaországban, mint amennyi...","id":"20250506_fast-fashion-ado-adomanyozas-adomany-kedvezmeny-ruha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/546eda6c-3b11-4c5c-b24c-0a0fbe34e484.jpg","index":0,"item":"64141f56-6401-4cc6-afa5-1be9e5728b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_fast-fashion-ado-adomanyozas-adomany-kedvezmeny-ruha","timestamp":"2025. május. 06. 15:01","title":"Hatalmasat kaszál több fast fashion cég azon, hogy olyan ruhákat gyárt, amiket senki nem fog megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43085ea-2bc6-4c7c-a61f-40b0fe54398d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszázmillió euró és a kamatok kifizetése válik esedékessé a jövő héten.","shortLead":"Kétszázmillió euró és a kamatok kifizetése válik esedékessé a jövő héten.","id":"20250506_nitrogenmuvek-kotveny-ajanlat-nem-fogadtak-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b43085ea-2bc6-4c7c-a61f-40b0fe54398d.jpg","index":0,"item":"ab4dabd2-1ab2-40b4-836c-fa9bfb75f8bd","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_nitrogenmuvek-kotveny-ajanlat-nem-fogadtak-el","timestamp":"2025. május. 06. 19:15","title":"Nem fogadták el Bige Lászlóék ajánlatát a Nitrogénművek kötvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni a vadonba.","shortLead":"Ezzel a technikával elkerülhető, hogy a madár az embereket tekintse saját fajtársainak, így könnyebb lesz visszaengedni...","id":"20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf290754-b017-4262-bf36-3160f65417da.jpg","index":0,"item":"0feca998-2e64-48e9-9e30-98d861fff39d","keywords":null,"link":"/elet/20250505_keselyufioka-kesztyubab-etetes","timestamp":"2025. május. 05. 17:17","title":"Kesztyűbábbal etetik a keselyűfiókát, hogy ne a gondozójához kötődjön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976304cc-50bc-4452-a3ff-cf4d7fb6ea87","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dupla kitiltás, káosz, majd egy olyan választás, amelyet a szélsőjobb nyert meg első körben igazán. Barabás Balázzsal Kacskovics Mihály Béla beszélgetett Romániáról.","shortLead":"Dupla kitiltás, káosz, majd egy olyan választás, amelyet a szélsőjobb nyert meg első körben igazán. Barabás Balázzsal...","id":"20250505_Fulke-podcast-Balazs-Barnabas-roman-elnokvalasztas-elso-fordulo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/976304cc-50bc-4452-a3ff-cf4d7fb6ea87.jpg","index":0,"item":"285e3ec7-8e50-4e89-b26d-fb95a94d5694","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Fulke-podcast-Balazs-Barnabas-roman-elnokvalasztas-elso-fordulo-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 17:45","title":"Most dől el, hogy az oroszokkal vagy a Nyugattal tart-e Románia – Fülke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hunyadi Mátyás, az iszlám vallás és a kapitalizmus is szerepel a középszintű töriérettségi első részében, utána pedig jöhet az esszéírás. ","shortLead":"Hunyadi Mátyás, az iszlám vallás és a kapitalizmus is szerepel a középszintű töriérettségi első részében, utána pedig...","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-elso-feladatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6.jpg","index":0,"item":"dcce7b66-fdb3-47b7-9208-cff5b16baa93","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-elso-feladatok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 09:58","title":"Elkezdődött a történelemérettségi, nehéz esszétémákat kaptak a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544e9d20-332a-4ac7-a0e0-d2a19ceaf818","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Elvileg több tucat ember közül kerülhet ki a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Anna utódja, de ennél a valóságban jóval szűkebb azon momentumos politikusok listája, akik komolyan szóba jöhetnek.","shortLead":"Elvileg több tucat ember közül kerülhet ki a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Anna utódja, de ennél a valóságban...","id":"20250505_A-Momentum-elnoksege-dont-arrol-ki-lesz-a-lemondott-Orosz-Anna-kepviselo-utodja-33-nev-johet-szoba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/544e9d20-332a-4ac7-a0e0-d2a19ceaf818.jpg","index":0,"item":"0ca41f65-9316-4c4d-af52-87e1f8e4b9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-Momentum-elnoksege-dont-arrol-ki-lesz-a-lemondott-Orosz-Anna-kepviselo-utodja-33-nev-johet-szoba","timestamp":"2025. május. 05. 15:34","title":"A Momentum elnöksége dönt arról, ki lesz a lemondott Orosz Anna képviselőutódja, 32 név jöhet szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9228f216-659f-4f1f-93e0-bddd7d55acd5","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Állandó fáradtság, ingerlékenység, alvási problémák, megváltozott evési szokások, koncentrációs nehézségek – sokak számára csenghetnek ismerősen a felsorolt tünetek, ugyanis a 10 és 19 év közötti magyar fiatalok közül minden ötödik küzd valamilyen mentális zavarral Magyarországon. Bár a „kamaszkori kiégés” egyelőre nem hivatalos diagnózis, a jelenség nagyon is valós, és egyre több fiatalt érint. Mi áll a háttérben, és mit tehetünk a megelőzésért? ","shortLead":"Állandó fáradtság, ingerlékenység, alvási problémák, megváltozott evési szokások, koncentrációs nehézségek – sokak...","id":"20250506_tulterhelt-diakok-erettsegi-stressz-szorongas-stresszkezeles-pszichologus-unicef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9228f216-659f-4f1f-93e0-bddd7d55acd5.jpg","index":0,"item":"9b7c3757-3c4b-4db2-8677-536a1ce331fc","keywords":null,"link":"/360/20250506_tulterhelt-diakok-erettsegi-stressz-szorongas-stresszkezeles-pszichologus-unicef","timestamp":"2025. május. 06. 20:00","title":"Dorka maximum fokozaton készül az érettségire, mégis stresszel – kiégő tinédzsereket termel a magyar oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]