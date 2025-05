Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Politikai támogatás nélkül is létezik az Akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi közgyűlésén, mire Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelezte, a tudomány terén is csak azt kell támogatnia az államnak, ami a magyar érdeket szolgálja.","shortLead":"Politikai támogatás nélkül is létezik az Akadémia varázshatalma – mondta Freund Tamás MTA-elnök a testület ünnepi...","id":"20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af91842-591e-4432-bcc9-69d0183b4deb.jpg","index":0,"item":"acff330e-905f-4da4-afe9-569f9a843a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Pengevaltas-akademia-unnepi-kozgyulesen-Freund-odaszurt-Hanko-visszavagott-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 15:23","title":"Pengeváltás az Akadémia ünnepi közgyűlésén: Freund odaszúrt, Hankó visszavágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544e9d20-332a-4ac7-a0e0-d2a19ceaf818","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Elvileg több tucat ember közül kerülhet ki a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Anna utódja, de ennél a valóságban jóval szűkebb azon momentumos politikusok listája, akik komolyan szóba jöhetnek.","shortLead":"Elvileg több tucat ember közül kerülhet ki a parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Anna utódja, de ennél a valóságban...","id":"20250505_A-Momentum-elnoksege-dont-arrol-ki-lesz-a-lemondott-Orosz-Anna-kepviselo-utodja-33-nev-johet-szoba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/544e9d20-332a-4ac7-a0e0-d2a19ceaf818.jpg","index":0,"item":"0ca41f65-9316-4c4d-af52-87e1f8e4b9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-Momentum-elnoksege-dont-arrol-ki-lesz-a-lemondott-Orosz-Anna-kepviselo-utodja-33-nev-johet-szoba","timestamp":"2025. május. 05. 15:34","title":"A Momentum elnöksége dönt arról, ki lesz a lemondott Orosz Anna képviselőutódja, 32 név jöhet szóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","shortLead":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","id":"20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"90bc5e24-1bda-4d33-9589-fe09432ba767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","timestamp":"2025. május. 06. 12:32","title":"Nagy Márton már készíti az újabb árréskorlátozást, a zsebkendő, a tusfürdő és egyéb háztartási cikkek is érintve lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","shortLead":"A könyvírás receptjét kínálja – immár magyarul is – John Gillard marketingguru 50 sztárszerző segítségével.","id":"20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"b0b8fb34-eaf4-4c3e-a0d3-33b83804df87","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-John-Gillard-Kreativ-iroakademia-konyv","timestamp":"2025. május. 06. 16:00","title":"Van, aki kalandor, van, aki rohamoz, van, aki ráér – így tanulhatja el az írás csínját-bínját J. K. Rowlingtól és Stephen Kingtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a következő években Slimre cserélheti az iPhone Plust, igaz, utóbbi – méretét tekintve – még visszatérhet.","shortLead":"Az Apple a következő években Slimre cserélheti az iPhone Plust, igaz, utóbbi – méretét tekintve – még visszatérhet.","id":"20250505_apple-iphone-17-slim-iphone-plus-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"857806f3-029e-448e-8d44-66bc1a3e5fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-17-slim-iphone-plus-okostelefon","timestamp":"2025. május. 05. 17:03","title":"Elbúcsúzhat az Apple az iPhone Plustól, a Slim veheti majd át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb180eda-48dc-41da-9710-90ae63eb6893","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerint ők pedig több ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel. ","shortLead":"Moszkva szerint ők pedig több ukrán drónt semmisítettek meg az éjjel. ","id":"20250507_oroszorszag-ukrajna-fovaros-ejszakai-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb180eda-48dc-41da-9710-90ae63eb6893.jpg","index":0,"item":"6abe220a-67d9-45d4-ba1e-fd65cbb0c2ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_oroszorszag-ukrajna-fovaros-ejszakai-tamadas","timestamp":"2025. május. 07. 07:07","title":"Ketten meghaltak Kijevben, miután az oroszok újabb támadást indítottak az ukrán főváros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","shortLead":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","id":"20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479.jpg","index":0,"item":"e1638d76-8bc9-4580-8993-2e64288feebe","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","timestamp":"2025. május. 07. 08:19","title":"Rendőrség: a keddi tüntetés után vonuló tömegből egy férfi megrongált egy kisteherautót az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni az inflációt. Aki ezt a szolgáltatást választja, annak ügyelnie kell a szűkre szabott felhasználói keretekre.","shortLead":"Politikailag jól eladható ötlet, hogy ingyenes alapszámlát kínálnak a bankok, ez azonban nem fogja letörni...","id":"20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14324c90-3f6c-436b-92f0-4d6967beb067.jpg","index":0,"item":"b8b513c5-d201-4c81-8626-cd05b10ba391","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-bankok-ingyenes-alapszamla-feltetelek-inflacio","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"Van, akinek kimondottan jó megoldás lehet az ingyenes alapszámla, de az ördög a részletekben rejlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]