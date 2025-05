Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ec056d76-d342-48b9-a0c5-658b91e54fc2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trump-kormányzat még márciusban döntött a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja támogatásának leállításáról.","shortLead":"A Trump-kormányzat még márciusban döntött a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja támogatásának leállításáról.","id":"20250505_rem-radio-free-europe-ujrakiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec056d76-d342-48b9-a0c5-658b91e54fc2.jpg","index":0,"item":"444df994-3443-447e-832e-9d8b708937ef","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_rem-radio-free-europe-ujrakiadas","timestamp":"2025. május. 05. 15:16","title":"A Radio Free Europe című lemezének újrakiadásával támogatja az R.E.M. a Szabad Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eda51-d09d-4d0e-99f2-48ed427f6c8f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég a világ harmadik legnagyobb cipőgyártója.","shortLead":"A cég a világ harmadik legnagyobb cipőgyártója.","id":"20250505_skechers-eladas-cipogyartas-amerikai-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619eda51-d09d-4d0e-99f2-48ed427f6c8f.jpg","index":0,"item":"dc8b798c-4972-4dc9-822c-180eaafc53e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_skechers-eladas-cipogyartas-amerikai-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 05. 17:44","title":"Brazil milliárdos kezébe kerül a Trump vámjait nyögő Skechers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető a nő férje lehet, akit a kórházban őriznek. ","shortLead":"Az elkövető a nő férje lehet, akit a kórházban őriznek. ","id":"20250505_emberoles-gyilkossag-police-rendorseg-budapest-masodik-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"3e7aad29-e40d-4ef9-9a93-df18bfc79e48","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_emberoles-gyilkossag-police-rendorseg-budapest-masodik-kerulet","timestamp":"2025. május. 05. 22:11","title":"Megöltek egy nőt Budapesten a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2d36b6-9e4e-45ca-9f9b-2ea21ad7c6ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán nagy figyelmet szentel annak, hogy semmilyen információ ne szivárogjon ki a pápaválasztásról. ","shortLead":"A Vatikán nagy figyelmet szentel annak, hogy semmilyen információ ne szivárogjon ki a pápaválasztásról. ","id":"20250505_vatikani-dolgozok-titoktartas-kiatkozas-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2d36b6-9e4e-45ca-9f9b-2ea21ad7c6ee.jpg","index":0,"item":"80799d31-416a-4625-88e1-e521045d8b62","keywords":null,"link":"/elet/20250505_vatikani-dolgozok-titoktartas-kiatkozas-konklave","timestamp":"2025. május. 05. 18:26","title":"Tilos szivárogtatni a konklávéról, kiközösítik a bíborost, aki ezt megszegi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de erőt ad neki, hogy most a Visa mondja. A fizetéstechnológiai vállalat San Franciscóban mutatta be a Visa Intelligent Commerce nevű platformját, amely lehetővé teszi, hogy az MI felkutassa és megvásárolja a kívánt termékeket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de...","id":"20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4.jpg","index":0,"item":"2d5f42f6-81cb-4f00-ad03-3131371a4633","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","timestamp":"2025. május. 06. 22:03","title":"Feje tetejére állhat a vásárlás: a Visa szerint most jön az, hogy a keresés, a vásárlás és a fizetés is automatikusan történik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi szavazáson nem kapta meg a kancellárrá választásához szükséges 316 szavazatot.","shortLead":"Friedrich Merz tervezett koalíciójának 328 képviselője van a 630 fős német alsóházban, ennek ellenére a keddi...","id":"20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1020b383-8ce5-4e58-8476-198cad2ec789.jpg","index":0,"item":"09b12dbb-e2d6-484e-8a6d-bb4ecf5f294a","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_nemetorszag-cdu-csu-spd-friedrich-merz-bundestag","timestamp":"2025. május. 06. 10:34","title":"Elbukta a kancellári szavazást első körben Friedrich Merz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Washingtoni Egyetem kutatói szerint a hímivarsejtek érzékelik a hőmérséklet emelkedését, erre pedig erőteljesebb mozgással reagálnak.","shortLead":"A Washingtoni Egyetem kutatói szerint a hímivarsejtek érzékelik a hőmérséklet emelkedését, erre pedig erőteljesebb...","id":"20250506_himivarsejt-spermium-mozgasa-catsper-feherje-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8.jpg","index":0,"item":"9dc4d937-9597-420b-bd4b-0df0ec954162","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_himivarsejt-spermium-mozgasa-catsper-feherje-homerseklet","timestamp":"2025. május. 06. 18:03","title":"Megfejtették a hímivarsejtek titkát, egy titkos kapcsoló segíti a működésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c644fcc2-a0c9-4b8f-953c-b0e9f4c21ece","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tizenkét éve látták ennyire gyengének a gazdaságot a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérésének résztvevői, és a többség szerint vagy még el sem értük a gödör alját, vagy beragadtunk oda.","shortLead":"Tizenkét éve látták ennyire gyengének a gazdaságot a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérésének résztvevői...","id":"20250507_nemet-magyar-kamara-felmeres-novekedes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c644fcc2-a0c9-4b8f-953c-b0e9f4c21ece.jpg","index":0,"item":"9e4f2eb6-bd3b-48e6-b468-93a7bbccab37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nemet-magyar-kamara-felmeres-novekedes-gazdasag","timestamp":"2025. május. 07. 10:19","title":"Rosszabbnak látják a cégek a magyar gazdaság helyzetét, mint a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]