Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. ","shortLead":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. ","id":"20250505_kriptovallalkozo-emberrablas-rendorseg-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1.jpg","index":0,"item":"5094e3dd-3683-42b4-b93e-54982c637713","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_kriptovallalkozo-emberrablas-rendorseg-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 05. 14:46","title":"Elrabolták a kriptovállalkozó apját, levágták az ujjait, a francia rendőrség szabadította ki a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.","id":"20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"84c219ca-beaa-475c-8e11-be5f39feb320","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_xi-kerulet-konnyuszerkezetes-epulet-tuz","timestamp":"2025. május. 05. 11:40","title":"Lángolt egy könnyűszerkezetes épület Budapest XI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e4207c-7362-429b-bdf4-3580486d0700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közelegnek a fagyosszentek, a nyárias meleg egyelőre nem tér vissza. ","shortLead":"Közelegnek a fagyosszentek, a nyárias meleg egyelőre nem tér vissza. ","id":"20250507_idojaras-csucshomerseklet-gyenge-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62e4207c-7362-429b-bdf4-3580486d0700.jpg","index":0,"item":"dd56693e-37f7-479d-a23c-fdd12a588b6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_idojaras-csucshomerseklet-gyenge-fagy","timestamp":"2025. május. 07. 07:55","title":"Hidegebb van a szokásosnál, a hétvégén gyenge fagy is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb.jpg","index":0,"item":"09a189df-ee2c-414b-ae83-690c30e11bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Román, magyar, két tovaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagy István szerint azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni a száj- és körömfájással és a szarvasmarhák leölésével kapcsolatban, de már zajlik a kártalanítás előkészítése is.","shortLead":"Nagy István szerint azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni a száj- és körömfájással...","id":"20250506_nagy-istvan-mezogazdasagi-bizottsag-szaj--es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ff28f4d5-82e8-438d-934c-975281a37a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_nagy-istvan-mezogazdasagi-bizottsag-szaj--es-koromfajas","timestamp":"2025. május. 06. 14:53","title":"Május 30-án kihirdethetik a száj- és körömfájástól való mentességet, ha addig nem találnak több fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd8c3d3-5eb1-4266-b496-fbcc22b7cc38","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Veszélyesebb a figyelmetlenség, mint a gyorshajtás? A számok ezt mutatják.","shortLead":"Veszélyesebb a figyelmetlenség, mint a gyorshajtás? A számok ezt mutatják.","id":"20250506_Mar-nem-gyorshajtas-okozza-a-legtobb-baleset-a-magyar-utakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acd8c3d3-5eb1-4266-b496-fbcc22b7cc38.jpg","index":0,"item":"dcfa77d1-a278-4231-85eb-b9f64806c45e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Mar-nem-gyorshajtas-okozza-a-legtobb-baleset-a-magyar-utakon","timestamp":"2025. május. 06. 08:38","title":"Átíródott a baleseti toplista: már nem a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","shortLead":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","id":"20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c.jpg","index":0,"item":"63635dde-6e7c-4cd8-b0e1-c2ccd0b41c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","timestamp":"2025. május. 05. 16:17","title":"Túltolták a bulit a bikinis influenszerek, elsüllyesztettek egy Lamborghini jachtot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","id":"20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"bff4b673-1088-4a5b-a4e0-1df75519d3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:30","title":"Orbán reagált az olasz villáról szóló hírekre: Indulnak a sajtóperek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]