A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán is általában erősen felhős vagy borult idő várható, de fokozatosan egyre kevesebb helyen várható eső, lassanként szűnik a csapadék, és az északnyugati, nyugati, valamint északkeleti tájakon hosszabb-rövidebb napos periódusokra is számíthatunk. Emellett azonban az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, az északkeleti megyékben meg is erősödik, a csúcshőmérséklet bőven a sokévi átlag alatt, mindössze 11 és 18 fok között alakul.

A későbbiekben sem számíthatunk jobbra, a 20 fok fölötti maximumokat egy jó darabig elfelejthetjük, sőt, úgy vélik, a hétvégén néhol gyenge fagy is lehet. Az Időkép szerint sem lesz egyhamar újra nyárias idő, mint írják jelenlegi számítások szerint a hónap közepétől, vagyis a fagyosszentek után indul be a melegedés, de a 30 fok közeli csúcsok még jó darabig nem térnek vissza.

Ami a napi előrejelzéseket illeti, csütörtökön az ország délnyugati, nyugati felén általában erősen felhős vagy borult idő várható, eső, zápor is előfordulhat, míg keleten, északkeleten változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, arrafelé csapadéknak kicsi az esélye. Estétől észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az északias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a tartósan borult, csapadékos délnyugati, nyugati országrészben ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Pénteken főleg a Dunántúlon maradhatnak felhős, borult körzetek, másutt eleinte kevesebb felhő valószínű. Napközben viszont sok gomolyfelhő képződik, így mindenütt megnövekszik a felhőzet. Estére a gomolyfelhők leépülnek, egyre többfelé kiderül az ég. Csapadék nem valószínű, legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Az északias szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában 4, 10 fok között várható, de a kevésbé felhős hidegre érzékeny helyeken fagypont körüli értékek is előfordulhatnak. Talajmenti fagy másutt is kialakulhat az országban. A maximum-hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.

Szombaton sok napsütés valószínű gomolyfelhőkkel, de emellett észak felől átmenetileg erősen meg is növekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel északkeleten fordulhat elő zápor. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban -2, +9 fok várható, északkeleten gyenge fagyra is lehet számítani, de talajmenti fagy másutt is előfordulhat az országban. Délután 14, 19 fok valószínű.

Vasárnap pedig hasonlóre számíthatunk, vagyis napos idő várható a nappali gomolyfelhő-képződés mellett, és csapadék nem valószínű, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, illetve az északias szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -1 és 9 fok között alakulhat, helyenként talajmenti fagyra kell számítani, északkeleten gyenge fagy is kialakulhat. A maximum-hőmérséklet 14, 19 fok között várható.