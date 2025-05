Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt, akivel még kisebb gyermekek voltak. ","shortLead":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt...","id":"20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452.jpg","index":0,"item":"f65d7186-c29f-47e0-a5c6-88ef7d89a3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","timestamp":"2025. május. 05. 19:57","title":"Három év börtönt kapott a férfi, aki egy 12 éves kislányt molesztált Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db3c88d-7e18-44aa-af0f-84ca31fbc66e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A szokások szerint ünnepélyes körítéssel nyújtotta be az Országgyűlés elnökének a jövő évi költségvetés tervezetét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az uniótól vár nagyobb mozgásteret, azt azonban világossá tette: a törvénybe csak olyan uniós forrást tettek, amelynek beérkezése nem jelent kockázatot.","shortLead":"A szokások szerint ünnepélyes körítéssel nyújtotta be az Országgyűlés elnökének a jövő évi költségvetés tervezetét...","id":"20250506_koltsegvetes-nagy-marton-orszaggyules-benyujtas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0db3c88d-7e18-44aa-af0f-84ca31fbc66e.jpg","index":0,"item":"0d132579-0b99-42cf-b196-8b41ad14735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_koltsegvetes-nagy-marton-orszaggyules-benyujtas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 17:31","title":"„Háborúellenes költségvetést” nyújtott be Nagy Márton az Országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kazán januárban romlott el, azóta „alternatív megoldással” biztosítják a meleg vizet.","shortLead":"A kazán januárban romlott el, azóta „alternatív megoldással” biztosítják a meleg vizet.","id":"20250505_orszagos-mentoszolgalat-kisber-mentoallomas-felujitas-unios-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"588f1c80-1dc9-4aed-9fae-e9aa78c10728","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orszagos-mentoszolgalat-kisber-mentoallomas-felujitas-unios-penz","timestamp":"2025. május. 05. 15:39","title":"Az OMSZ szerint az uniós pénzek elmaradása miatt nem újították fel a kisbéri mentőállomást, ahol már meleg víz sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket, akik Ferenc után vissza akarnak térni a hagyományos szabályokhoz, illetve doktrínához. ","shortLead":"Andrew Higgins, az amerikai lap közép-európai tudósítója az egyházban azok zászlóvivőjének nevezi a magyar érseket...","id":"20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"666027ff-c8e7-4e92-9643-977436241968","keywords":null,"link":"/360/20250506_New-York-Times-papavalasztas-Erdo-Peter","timestamp":"2025. május. 06. 07:11","title":"A konzervatívok favoritjaként mutatja be Erdő Pétert a New York Times a pápaválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65865b1-ab60-4c89-8ce1-4c40c05fb994","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Nem volt választás, a hatósági parancs szerint le kellett ölni a Meixner-birtok állatait a száj- és körömfájásjárvány miatt. A család nem adja fel, noha nagy áldozatokra lesz szükség az üzlet marhatartás újraindításához.","shortLead":"Nem volt választás, a hatósági parancs szerint le kellett ölni a Meixner-birtok állatait a száj- és körömfájásjárvány...","id":"20250506_szaj-es-koromfajas-szarvasmarhak-leolese-Paul-Meixner-Burgenland-Rajka-Level-Hegyeshalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65865b1-ab60-4c89-8ce1-4c40c05fb994.jpg","index":0,"item":"2acade79-9cb3-43f3-9e71-3786c457a8d9","keywords":null,"link":"/360/20250506_szaj-es-koromfajas-szarvasmarhak-leolese-Paul-Meixner-Burgenland-Rajka-Level-Hegyeshalom","timestamp":"2025. május. 06. 17:30","title":"Újrakezdi és indiai munkásai bérét sem csökkenti az osztrák-magyar gazda, akinek a járvány elvitte háromezer marháját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat csináljon.","shortLead":"Az Erkel Színház új igazgatója elmondása szerint arra szeretne kísérletet tenni, hogy politikamentes színházat...","id":"20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3fb597-edfe-4c11-a291-b237c3dcd1ce.jpg","index":0,"item":"38ea9b5c-e2e3-4f9e-9bc3-c60d18d5d047","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Szente-Vajk-1800-szek-van-a-nezoteren-itt-nem-szabad-politizalni","timestamp":"2025. május. 05. 13:41","title":"Szente Vajk: 1800 szék van a nézőtéren, itt nem szabad politizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","shortLead":"Az izraeli férfit a lengyel hatóságok keresték.","id":"20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a30d9d61-e834-4cf4-9367-8fa53cec3203.jpg","index":0,"item":"c54d8278-6c0e-42ad-9cd8-9f14773eb3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_rendorseg-budapest-elfogas-nemzetkozi-bunszervezet-vezetoje","timestamp":"2025. május. 06. 09:10","title":"Budapest belvárosában fogták el egy nemzetközi bűnszervezet vezetőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd1bcd-4b46-4629-80c7-35c8fdd4d1aa","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kapott állami támogatást, de a Hogyan tudnék élni nélküled? ideológiamentes film, a költségigényes magyar filmek közül az egyetlen, amely visszahozta az árát, és egyetlen célja volt: szórakoztatni – mondja a rendszerváltás óta legnézettebb magyar film rendezője. Látja a közállapotokat, hogy zaklatott a társadalom, az emberek ugranak mindenre, mégis arra biztat mindenkit, hogy próbálják lehántani ezeket a rétegeket és nézőként befogadni a filmeket. HVG-portré.","shortLead":"Kapott állami támogatást, de a Hogyan tudnék élni nélküled? ideológiamentes film, a költségigényes magyar filmek közül...","id":"20250505_Orosz-Denes-filmrendezo-Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-Ferenc-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffd1bcd-4b46-4629-80c7-35c8fdd4d1aa.jpg","index":0,"item":"4e5922e8-71a5-40ec-b7ea-3f859bdd75c1","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orosz-Denes-filmrendezo-Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-Ferenc-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 05. 19:30","title":"Orosz Dénes: A Demjén-filmmel semmilyen rendszer mellé vagy ellen nem álltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]