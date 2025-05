Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f81a443-bf9c-494d-90ba-af447742c856","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Talán komolytalannak tűnhet mindössze pár milliméteres állatkák tetoválása, kínai kutatók azonban nagyon is jó okkal kísérleteztek ezzel: biológiailag kompatibilis minták létrehozását kutatják, amelyeket akár az orvostudományban is fel lehet használni.","shortLead":"Talán komolytalannak tűnhet mindössze pár milliméteres állatkák tetoválása, kínai kutatók azonban nagyon is jó okkal...","id":"20250508_medveallatkak-tetovalasa-mikro-es-nanogyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f81a443-bf9c-494d-90ba-af447742c856.jpg","index":0,"item":"f358ec8b-b701-434e-9d0e-1801f939b716","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_medveallatkak-tetovalasa-mikro-es-nanogyartas","timestamp":"2025. május. 08. 16:03","title":"Viccesnek tűnő kísérlet: medveállatkákat tetováltak, sok ember örülhet majd az eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik országból érkező állampolgárokat a tartózkodási engedély megszerzésében az állami aranyvízumprogramban. Az érintettek szerint ezért hatalmas munkát kell végezni, és sok a költség is.","shortLead":"Fejenként 25 millió forintot is felszámíthatnak költségként azok a cégek, amelyek közvetítőként segítik a harmadik...","id":"20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4f07f6-ac02-4e80-845f-11649f69cab2.jpg","index":0,"item":"7628e946-5b2d-49a9-af7d-1facf1b5dec8","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-tartozkodasi-engedely-kozvetitocegek-aranyvizum","timestamp":"2025. május. 08. 06:30","title":"Nagy kaszálásra készülnek a hazai közvetítők, és Tiborczék sem maradnak ki az aranyvízumbizniszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön gyártani.","shortLead":"A Mattel nem hajlandó az Egyesült Államokba vinni a gyártást, mert még vámokkal együtt is jobban megéri neki külföldön...","id":"20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"2f73947e-b818-44b3-a50d-74b55482062a","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_donald-trump-mattel-vam-fenyegetes","timestamp":"2025. május. 09. 05:47","title":"Trump százszázalékos vámmal fenyegette meg a Barbie babák gyártóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2bf2dc-719e-4164-91de-3e45b5fe9d8e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarországon nem napi két percben megy a gyűlöletpropaganda, hanem 24 órában, és nem véletlenül.","shortLead":"Magyarországon nem napi két percben megy a gyűlöletpropaganda, hanem 24 órában, és nem véletlenül.","id":"20250508_Deutsche-Welle-Orban-a-Nagy-Testver-stilusaban-gyulolkodik-Ukrajna-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e2bf2dc-719e-4164-91de-3e45b5fe9d8e.jpg","index":0,"item":"fb7d929b-71a1-4a0d-865a-0365eac43d21","keywords":null,"link":"/360/20250508_Deutsche-Welle-Orban-a-Nagy-Testver-stilusaban-gyulolkodik-Ukrajna-ellen","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Deutsche Welle: Orbán a Nagy Testvér stílusában gyűlölködik Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd574cd2-928f-4d99-8684-ccaffef9cbf4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A rendelet célja „a drogériai termékek árának csökkentése a magyar családok védelme érdekében”. A kormány a háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve döntött.","shortLead":"A rendelet célja „a drogériai termékek árának csökkentése a magyar családok védelme érdekében”. A kormány a háborús...","id":"20250509_drogeria-arresstop-rendelet-megjelent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd574cd2-928f-4d99-8684-ccaffef9cbf4.jpg","index":0,"item":"ed46b662-b00d-4cac-a48e-2ad7ebc3bbd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_drogeria-arresstop-rendelet-megjelent-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 07:34","title":"Este megjelent a rendelet az újabb árréskorlátozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","shortLead":"A magyar állam támogatásával megjelent cikk magánbefektetőként említi a BDPST Groupot.","id":"20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efdd96c0-756d-49ff-96bc-7f1f957ddb44.jpg","index":0,"item":"f935a20a-6e17-433b-ab30-d60caf222a73","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_gellert-szallo-cnn-tiborcz-propaganda","timestamp":"2025. május. 09. 12:23","title":"Tiborcz említése nélkül reklámozza a CNN a megújuló Gellért Szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07204bf6-95a8-4a96-b26b-147978100ed2","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Még jobban rávilágít a kormányzati propaganda ellentmondásosságára, ha felidézzük, milyen politikai és kommunikációs térben beszélt a kiszivárogott hangfelvétel szerint a honvédelmi miniszter arról, hogy „átállnak a háború felé vezető út nulladik fázisára.”","shortLead":"Még jobban rávilágít a kormányzati propaganda ellentmondásosságára, ha felidézzük, milyen politikai és kommunikációs...","id":"20250508_mar-keszult-a-haboruellenes-kampanyra-a-COF-amikor-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-szakitott-a-bekementalitassal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07204bf6-95a8-4a96-b26b-147978100ed2.jpg","index":0,"item":"1cb2d877-f5e4-4671-a8cc-a4f979d39482","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_mar-keszult-a-haboruellenes-kampanyra-a-COF-amikor-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-szakitott-a-bekementalitassal-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 19:29","title":"Már javában készült az ellenzéket háborúpártizó kampányra a CÖF, amikor Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakított a békementalitással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna szuverenitása mellett.","shortLead":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna...","id":"20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be.jpg","index":0,"item":"4bf47ff0-216b-4aed-8fda-f3bc75153b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","timestamp":"2025. május. 07. 16:36","title":"Párizsba vezetett az új német kancellár első útja, Macronnal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]