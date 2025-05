Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök úgy fogalmazott, összeállt a tettre készek koalíciója.","shortLead":"Az ukrán elnök úgy fogalmazott, összeállt a tettre készek koalíciója.","id":"20250510_Kijev-Friedrich-Merz-Emmanuel-Macron-Keir-Starmer-Donald-Tusk-Volodimir-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"ecdddd81-ec7b-4ff3-81f1-d3d99a13f833","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Kijev-Friedrich-Merz-Emmanuel-Macron-Keir-Starmer-Donald-Tusk-Volodimir-Zelenszkij","timestamp":"2025. május. 10. 10:18","title":"Közösen látogatott Kijevbe Merz, Macron, Starmer és Tusk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíboros ugyanakkor úgy véli, XIV. Leó személye kapocs lehet Észak- és Dél-Amerika között.","id":"20250509_papa-papavalasztas-robert-prevost-xiv-leo-erdo-peter-biboros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700.jpg","index":0,"item":"33c4fbed-5571-4d36-9864-c682c060e9e0","keywords":null,"link":"/elet/20250509_papa-papavalasztas-robert-prevost-xiv-leo-erdo-peter-biboros","timestamp":"2025. május. 09. 20:33","title":"Erdő Péter szerint nem az állampolgársága miatt választották pápává Robert Prevostot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható.","shortLead":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga...","id":"20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"5bf42e4e-4e24-44d0-bcaa-3e3a27f8bd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","timestamp":"2025. május. 11. 08:37","title":"Kocsis Máté szerint a Tisza ukrajnai kapcsolatai sértik az ország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy év elég lenne ahhoz, hogy drónokkal lezárják a NATO keleti határát – egy dróngyártó főnöke vázolt fel egy újszerű tervet.","shortLead":"Egy év elég lenne ahhoz, hogy drónokkal lezárják a NATO keleti határát – egy dróngyártó főnöke vázolt fel egy újszerű...","id":"20250510_hvg-keleti-hatarzar-eu-dronfal-helsing","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975.jpg","index":0,"item":"5a70c65e-937d-46f7-bbe9-9ad345569dc0","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-keleti-hatarzar-eu-dronfal-helsing","timestamp":"2025. május. 10. 16:15","title":"Be ne jöjjön az orosz: drónokból épülhet egy keleti határzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d87b7f-bf4b-47e8-b009-3a7a1d032a3a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tömeggyártásban van Ukrajna legújabb fegyvere, mely akár Oroszországban lévő célpontok ellen is bevethető.","shortLead":"Már tömeggyártásban van Ukrajna legújabb fegyvere, mely akár Oroszországban lévő célpontok ellen is bevethető.","id":"20250510_ukrajna-uj-nagy-hatotavolsagu-dron-fp-1-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d87b7f-bf4b-47e8-b009-3a7a1d032a3a.jpg","index":0,"item":"c06302a8-6d00-404c-ab7d-b588030555dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_ukrajna-uj-nagy-hatotavolsagu-dron-fp-1-fegyver","timestamp":"2025. május. 10. 10:03","title":"Itt van az ukránok új fegyvere: 1600 km-re is elmegy, akár 120 kg robbanóanyagot is odavisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db80b712-63b6-4725-b0e2-8ee0fa568876","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg félmérföldön is a leggyorsabb a világon. ","shortLead":"Nem mellesleg félmérföldön is a leggyorsabb a világon.","id":"20250508_rekordot-dontott-a-Koenigsegg-Jesko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db80b712-63b6-4725-b0e2-8ee0fa568876.jpg","index":0,"item":"e9fa338f-439c-41bf-a49d-a3e593d549f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_rekordot-dontott-a-Koenigsegg-Jesko","timestamp":"2025. május. 11. 08:11","title":"Gyorsabb 100–200-ra, mint 0–100-ra: újabb rekordot döntött a Koenigsegg Jesko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec7bae8-e537-4177-8f75-821a22ea799f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A közép-ázsiai posztszovjet országok vezetői az orosz elnökkel egy sorban kaptak helyet.","shortLead":"A közép-ázsiai posztszovjet országok vezetői az orosz elnökkel egy sorban kaptak helyet.","id":"20250509_moszkva-gyozelem-napja-katonai-parade-diszszemle-putyin-steven-seagal-oliver-stone-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ec7bae8-e537-4177-8f75-821a22ea799f.jpg","index":0,"item":"1e8499f8-6af5-4999-8a0f-c312c1f23b2f","keywords":null,"link":"/elet/20250509_moszkva-gyozelem-napja-katonai-parade-diszszemle-putyin-steven-seagal-oliver-stone-fotok","timestamp":"2025. május. 09. 21:19","title":"Steven Seagal és Oliver Stone is Putyinnal együtt parádézott a Vörös téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dbd4cc-4ba2-45b3-b3bf-b76442db0a25","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Magyar Péterék valahogy megszerezték az email-címét, most nem győzi törölni a leveleiket, hiszen se a korábbi, se a mostani kormányzattal nem állt szóba. Miért épp vele állna? Balogh Rodrigó húsz éve készít színházi előadásokat a cigányság témáiban, roma társulatot vezet és cigány színházi fesztivált szervez. Interjú.","shortLead":"Magyar Péterék valahogy megszerezték az email-címét, most nem győzi törölni a leveleiket, hiszen se a korábbi, se...","id":"20250510_balogh-rodrigo-interju-cigany-szinhaz-roma-tarsulat-fuggetlen-szinhaz-roma-hosok-fesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5dbd4cc-4ba2-45b3-b3bf-b76442db0a25.jpg","index":0,"item":"e0c518b4-a809-4834-9cda-ef6a512084b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_balogh-rodrigo-interju-cigany-szinhaz-roma-tarsulat-fuggetlen-szinhaz-roma-hosok-fesztival","timestamp":"2025. május. 10. 14:00","title":"Balogh Rodrigó: Addig jó, amíg nincs közünk ezekhez a srácokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]