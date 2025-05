Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Másfél évre esik ki a forgalomból a szikszói szakasz. ","shortLead":"Másfél évre esik ki a forgalomból a szikszói szakasz. ","id":"20250509_Oktober-M30-autopalya-lezart-szakasza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec.jpg","index":0,"item":"79244be6-69ba-4b8b-9a78-5221cac2c764","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_Oktober-M30-autopalya-lezart-szakasza","timestamp":"2025. május. 09. 15:30","title":"Október végére készül csak el az M30-as autópálya lezárt szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"Dobszay jános, Gergely Márton, Riba István ","category":"360","description":"Töméntelen pénzt költött már a propaganda Magyar Péter-ellenes kampányokra – látható eredmény nélkül. A korábban más politikusokkal szemben végigvitt lejáratási technikák ezúttal nem működnek, ezzel azonban még korántsem ürült ki Orbán Viktor eszköztára, kérdés, hogy meddig kész elmenni. Közben a Tisza visszalő: most éppen azt teregette ki, hogy a békepártiságát évek óta sulykoló Fidesz már 2023-ban „átállt a háború felé vezető út nulladik fázisára.”","shortLead":"Töméntelen pénzt költött már a propaganda Magyar Péter-ellenes kampányokra – látható eredmény nélkül. A korábban más...","id":"20250510_hvg-magyar-peter-lejaratasa-orban-viktor-jogi-eszkozok-propaganda-tisza-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9836bac1-66b9-495a-b430-a388ef28f4fe","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-magyar-peter-lejaratasa-orban-viktor-jogi-eszkozok-propaganda-tisza-kommunikacio","timestamp":"2025. május. 10. 07:00","title":"A Tisza elleni háború sokadik fázisa: a Fidesz-propaganda golyói nem fogtak Magyar Péteren, jön a jogi nehéztüzérség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9327c6eb-ac03-4a81-8cbd-95685337eeee","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Alaphelyzetben egy meglepően komfortos és egész tágas sportkupé a 6 hengeres szívű Mercedes-AMG CLE 53, mely igény szerint bármikor megvadítható és élvezetes kanyarvadászatra fogható. Teszten a magyar kéz által rajzolt CLE csúcsmodellje.","shortLead":"Alaphelyzetben egy meglepően komfortos és egész tágas sportkupé a 6 hengeres szívű Mercedes-AMG CLE 53, mely igény...","id":"20250510_skizofren-elmenygep-mercedes-amg-cle-53-sportkupe-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9327c6eb-ac03-4a81-8cbd-95685337eeee.jpg","index":0,"item":"c5a7d56f-721d-4d41-a64b-673922f38690","keywords":null,"link":"/cegauto/20250510_skizofren-elmenygep-mercedes-amg-cle-53-sportkupe-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 10. 07:21","title":"Skizofrén élménygép: teszten a finoman kemény Mercedes-AMG CLE 53 sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e554a2a9-b562-47e3-be0d-d079ac446f55","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"360","description":"Egy elkötelezetten ellenzéki politikus számára nem lehet nagyobb dráma, mint hogy felsejlik a lehetőség: az „Orbán vagy Gyurcsány”-választást felválthatja az „Orbán és Gyurcsány”-csapdája – írja Lendvai Ildikó, aki az MSZP frakcióvezetője volt Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején. ","shortLead":"Egy elkötelezetten ellenzéki politikus számára nem lehet nagyobb dráma, mint hogy felsejlik a lehetőség: az „Orbán vagy...","id":"20250509_Gyurcsany-Ferenc-felszabaditotta-a-valasztoit-Lendvai-Ildiko-DK-Fidesz-Tisza-valasztas-ellenzek-baloldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e554a2a9-b562-47e3-be0d-d079ac446f55.jpg","index":0,"item":"60a64f58-7129-4c3d-8486-85dd670da20c","keywords":null,"link":"/360/20250509_Gyurcsany-Ferenc-felszabaditotta-a-valasztoit-Lendvai-Ildiko-DK-Fidesz-Tisza-valasztas-ellenzek-baloldal","timestamp":"2025. május. 09. 13:43","title":"Lendvai Ildikó: Gyurcsány Ferenc felszabadította a választóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a legújabb ukrán „lejáratóakciónak” is az az oka, hogy Magyarország békét akar. A HVG-nek nyilatkozó szakértő szerint egyáltalán nem számít rendkívüli esetnek, hogy egy ország hírszerző tevékenységet folytat.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a legújabb ukrán „lejáratóakciónak” is az az oka, hogy Magyarország békét akar. A HVG-nek...","id":"20250509_szijjarto-peter-ukran-kemek-kiutasitas-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"7a067bf3-aca3-4392-aea1-3eaca3889632","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_szijjarto-peter-ukran-kemek-kiutasitas-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 14:46","title":"Szijjártó Péter kiutasított két, általa kémnek nevezett ukrán diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy az utólagos kommunikációban mindenben igazat állít az ukrán fél – mondta egy rálátó a HVG-nek. A két legfontosabb kérdés, hogy ki volt az ellenséges magyar hírszerzés megrendelője, valamint hogy a kémeknek mi volt a pontos mandátumuk.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy az utólagos kommunikációban mindenben igazat állít az ukrán fél – mondta egy rálátó...","id":"20250509_ukrajna-magyar-kemhalozat-szakerto-velemeny-karpatalja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"508b9607-f4df-4a4e-94fa-29ea9150cac5","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-magyar-kemhalozat-szakerto-velemeny-karpatalja-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 15:42","title":"Szakértő a HVG-nek: Nem formabontó, ha Magyarország kémhálózatot épített ki egy szomszédos országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni az idegengyűlölet, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen is – mondta a magyar származású publicista a bécsi Heldenplatzon, ahol 1938-ban 250 ezren üdvözölték lelkesen az Ausztria megszállását, az Anschlusst bejelentő Hitlert.","shortLead":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni...","id":"20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99.jpg","index":0,"item":"01a0aba3-9caf-4e29-b508-166c6b179304","keywords":null,"link":"/360/20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","timestamp":"2025. május. 09. 15:45","title":"Sebek, melyek újra és újra felszakadnak – Paul Lendvai bécsi beszéde a világháború végének 80. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0015b60b-d727-4d8f-97f4-c42ae220c7ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Bittman testvérpár meglévő vendéglátóipari cégei nyereségesek.","shortLead":"A Bittman testvérpár meglévő vendéglátóipari cégei nyereségesek.","id":"20250508_hvg-bittman-szilard-levander-tihany-levendula-rege-gaszto-villa-pisky-lago-trattoria-balatonfured","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0015b60b-d727-4d8f-97f4-c42ae220c7ec.jpg","index":0,"item":"cddd25ed-2396-456c-b846-5c86f9fa72b7","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-bittman-szilard-levander-tihany-levendula-rege-gaszto-villa-pisky-lago-trattoria-balatonfured","timestamp":"2025. május. 09. 12:15","title":"Újabb éttermet nyit a levendulabizniszben is sikeres tihanyi testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]