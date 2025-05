Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"789a248b-be31-4d16-ab4e-dabc13ebb4ee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk képviselője tavaly szeptemberben ragasztott feliratokat az ARC-kiállítás egyik plakátjára.","shortLead":"A Mi Hazánk képviselője tavaly szeptemberben ragasztott feliratokat az ARC-kiállítás egyik plakátjára.","id":"20250509_duro-dora-mi-hazank-arc-kiallitas-plakat-atragasztas-mentelmi-jog-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/789a248b-be31-4d16-ab4e-dabc13ebb4ee.jpg","index":0,"item":"3f879935-c5cf-43d5-a4f9-1a15e3fde550","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_duro-dora-mi-hazank-arc-kiallitas-plakat-atragasztas-mentelmi-jog-lemondas","timestamp":"2025. május. 09. 16:24","title":"Dúró Dóra lemondott a mentelmi jogáról, miután eljárás indult ellene a plakátátragasztós akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5a7084-6c49-4482-8b28-1ea7e013d573","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alex Mashinskyt, a Celsius Network alapítóját börtönbüntetésre ítélték, mert több százezer ügyfelet vert át magas kamatozású digitáliseszköz-betétekkel.","shortLead":"Alex Mashinskyt, a Celsius Network alapítóját börtönbüntetésre ítélték, mert több százezer ügyfelet vert át magas...","id":"20250509_kripto-csod-atveres-borton-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b5a7084-6c49-4482-8b28-1ea7e013d573.jpg","index":0,"item":"00f1ed42-a296-4101-bbee-b1bcbc3608ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_kripto-csod-atveres-borton-befektetes","timestamp":"2025. május. 09. 13:14","title":"Nagyban csalt a kriptóval, elbukott, és most tizenkét év börtön vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik, felrobbantotta az internet fideszes felét is.","shortLead":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik...","id":"20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518.jpg","index":0,"item":"25b94fc5-3bc9-42c7-a6ed-710d3297b4de","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","timestamp":"2025. május. 08. 14:40","title":"Ukránbarát globalisták állnak Gyurcsány lemondása mögött – ezt a narratívát tudta így hirtelen összerakni a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da9b35-5766-4470-8886-891597fee2b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai hadsereg több rakétakilövést is észlelt, az egyiket Kim Dzsongun is megtekintette.","shortLead":"A dél-koreai hadsereg több rakétakilövést is észlelt, az egyiket Kim Dzsongun is megtekintette.","id":"20250509_Oroszorszagnak-szant-raketait-probalgathatta-Eszak-Korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2da9b35-5766-4470-8886-891597fee2b8.jpg","index":0,"item":"4c8d8e94-ea4f-4797-bf69-77df074a7796","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_Oroszorszagnak-szant-raketait-probalgathatta-Eszak-Korea","timestamp":"2025. május. 09. 07:54","title":"Oroszországnak szánt rakétáit próbálgathatta Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878e82f-1bba-4948-8896-62af051f95f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1958-ban a napnyugta utáni füstölés és egy reflektor okozott máig tartó szakadást a katolikus egyházon belül.","shortLead":"1958-ban a napnyugta utáni füstölés és egy reflektor okozott máig tartó szakadást a katolikus egyházon belül.","id":"20250508_papavalasztas-1958-konteo-xxiii-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1878e82f-1bba-4948-8896-62af051f95f7.jpg","index":0,"item":"ea5a31b5-cba6-4f64-9d2c-dbe6abc95f8c","keywords":null,"link":"/elet/20250508_papavalasztas-1958-konteo-xxiii-janos","timestamp":"2025. május. 08. 12:11","title":"A pápaválasztó füst még összeesküvés-elméletet is eredményezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A publicista szerint a volt miniszterelnök a magyar politika Darth Vadere lett.","shortLead":"A publicista szerint a volt miniszterelnök a magyar politika Darth Vadere lett.","id":"20250508_Puzser-Robert-Gyurcsany-Ferenc-DK-Dobrev-Magyar-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"5f4eb296-74eb-4288-b267-042e26233e7c","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Puzser-Robert-Gyurcsany-Ferenc-DK-Dobrev-Magyar-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:54","title":"Puzsér reagált Gyurcsány visszavonulására: 2006 óta először csapást mért Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vádhatóság szerint Varga és társai nem a valós, 737 millió forintos értékén adták el a Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeit, hanem 277,7 millióval kevesebbért. Különösen nagy vagyoni kárt okozó hűtlen kezelés miatt vonnák felelősségre.","shortLead":"A vádhatóság szerint Varga és társai nem a valós, 737 millió forintos értékén adták el a Nógrádi Vegyipari Zrt...","id":"20250508_varga-zoltan-central-mediacsoport-nogradi-vegyipari-zrt-eladas-hutlen-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac.jpg","index":0,"item":"c0e84d17-9e80-4d84-abf1-c5ab066f7e6a","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_varga-zoltan-central-mediacsoport-nogradi-vegyipari-zrt-eladas-hutlen-kezeles","timestamp":"2025. május. 08. 12:27","title":"Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Varga Zoltánra, a Central Médiacsoport tulajdonosára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint egy asztali számítógép.","shortLead":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint...","id":"20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b.jpg","index":0,"item":"ed06b204-a005-4b70-a0a0-869bbd952d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 08. 10:03","title":"Számítógép helyett okostelefon: asztali módot kap az Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]