[{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint a honvédelmi miniszter a felvételen „bevallja, sőt büszkén hirdeti”, hogy a békepártiság, amiről „évek óta papolnak, csak egy ócska hazugság”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint a honvédelmi miniszter a felvételen „bevallja, sőt büszkén hirdeti”, hogy a békepártiság...","id":"20250508_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-orban-viktor-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"341c234c-fb15-447a-97ab-bb88cc3c7e63","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-orban-viktor-bejelentes","timestamp":"2025. május. 08. 09:17","title":"Szakítunk a békementalitással – mondja Szalay-Bobrovniczky a Magyar Péter által közzétett hangfelvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"J. D. Vance reméli, hogy nem alakul ki regionális háború vagy nukleáris konfliktus.","shortLead":"J. D. Vance reméli, hogy nem alakul ki regionális háború vagy nukleáris konfliktus.","id":"20250509_jd-vance-india-pakisztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"8d4a8f8a-b1cc-483e-bff6-7b0287236d80","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_jd-vance-india-pakisztan","timestamp":"2025. május. 09. 05:25","title":"Amerikai alelnök: Semmi közünk India és Pakisztán konfliktusához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza Párt és a kormánypárt – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Elismerte, hogy Magyar Pétert ő segítette egyik vezető állásához, amit utólag hibának tart. Továbbra is azt szeretné, ha a NER-közeli oligarchák visszafognák magukat és nem költenének “hülyeségekre”, mert a pénzt befektetni kell.","shortLead":"A Fidesz győzelmére fogadna, de „rögös út” vezet még odaáig, mert fifti-fifti az esély a 2026-os választáson a Tisza...","id":"20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"b0fa52cf-792a-4646-a46f-5c29662a9cba","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Lazar-negyszemkozt-kerte-a-NER-oligarchakat-fogjak-vissza-a-luxizast-a-valasztasokig","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":"Lázár négyszemközt kérte a NER-oligarchákat: fogják vissza a luxizást a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0894b6cf-8381-46ed-86dc-e389cf1314bb.jpg","index":0,"item":"09a189df-ee2c-414b-ae83-690c30e11bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Marabu-Feknyuz-Roman-magyar-ket-tovaras","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Marabu Féknyúz: Román, magyar, két tovaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat élelem után kutatott.","shortLead":"Az állat élelem után kutatott.","id":"20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"abe47976-4811-4bd9-844f-ceb687065ab9","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Videon-ahogy-egy-medve-kinyitja-egy-parkolo-auto-ajtajat-es-bemaszik-a-kocsiba","timestamp":"2025. május. 07. 19:08","title":"Videón, ahogy egy medve kinyitja egy parkoló autó ajtaját, és bemászik a kocsiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","shortLead":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","id":"20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712.jpg","index":0,"item":"25eb4ac9-4ebf-4441-849d-0c852ea117e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","timestamp":"2025. május. 09. 05:10","title":"Várakozáson felüli az OTP első negyedéves eredménye, de elmarad az egy évvel korábbitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b787a306-2cc1-4050-ad45-faa1807aef4a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jesko Absolut új világrekordot ért el fél mérföldes gyorsulás fronton.","shortLead":"A Koenigsegg Jesko Absolut új világrekordot ért el fél mérföldes gyorsulás fronton.","id":"20250508_396-masodperc-alatt-katapultal-200-rol-300-ra-a-koenigsegg-jesko-absolute-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b787a306-2cc1-4050-ad45-faa1807aef4a.jpg","index":0,"item":"2264bdcf-eaf0-47fe-87ac-65d673a4ea99","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_396-masodperc-alatt-katapultal-200-rol-300-ra-a-koenigsegg-jesko-absolute-hiperauto","timestamp":"2025. május. 08. 07:59","title":"3,96 másodperc alatt katapultál 200-ról 300-ra a Koenigsegg benzines hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]