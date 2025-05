Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat gyerekük mindennapjait az interneten – beleértve a legkínosabb pillanatokat is, hiszen ezek hozták a legtöbb kattintást. A történet vége azonban 30 év börtön lett, amit gyermekbántalmazás miatt szabtak ki. Az ügyről idén dokumentumsorozatot mutattak be.","shortLead":"A Franke házaspár a csúcson havonta 35 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy megosztotta hat...","id":"20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce000969-f45a-40f0-b43d-01d1e51fceab.jpg","index":0,"item":"ea5df65c-9b83-481d-a564-64afb2085acf","keywords":null,"link":"/elet/20250511_ruby-franke-mormon-anya-ordoguzo-gyerekbantalmazo-disney-sorozat-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Hogyan lesz egy példás életű mormon anyából ördögűző gyerekbántalmazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","shortLead":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","id":"20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1.jpg","index":0,"item":"48069f6a-dbe0-4dc3-a7f7-31b2433d658c","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","timestamp":"2025. május. 11. 09:48","title":"Műanyag fólia lehet a dubajicsoki-jégkrémben, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Elon Musk-féle SpaceX profitálhat abból, hogy a NASA egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Kérdés, mi lesz így a Holddal, így az Artemis-programmal.","shortLead":"Az Elon Musk-féle SpaceX profitálhat abból, hogy a NASA egyre inkább a Mars felé kacsintgat. Kérdés, mi lesz...","id":"20250510_nasa-mars-misszio-koltsegvetes-spacex-starship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"840aba57-5548-4071-8683-2367a89fa901","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_nasa-mars-misszio-koltsegvetes-spacex-starship","timestamp":"2025. május. 10. 14:03","title":"Felgyorsultak az események, 2026-ban űrhajó indulhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6cf888-8dff-4cab-965c-9fc495feab1f","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A világ különböző pontjain élő három nő sorsa kapcsolódik össze A hajfonat című filmben, amelyet saját, világsikerű bestsellere alapján forgatott a francia rendező, Laetitia Colombani. ","shortLead":"A világ különböző pontjain élő három nő sorsa kapcsolódik össze A hajfonat című filmben, amelyet saját, világsikerű...","id":"20250511_hvg-egybefonva-konyv-film-noi-sorsok-hajkereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6cf888-8dff-4cab-965c-9fc495feab1f.jpg","index":0,"item":"009c2099-b844-469f-acbc-039727883729","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-egybefonva-konyv-film-noi-sorsok-hajkereskedelem","timestamp":"2025. május. 11. 16:30","title":"A rák magánya és a láthatatlan női munka – A hajfonat hősei folyamatos harcban állnak az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott arról, hogy tárgyalások színhelye a legnépesebb török nagyváros lenne. Erdogan kijelentette: a siker első feltétele a tűzszünet.","shortLead":"Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott arról, hogy tárgyalások színhelye a legnépesebb török nagyváros...","id":"20250511_Erdogan-is-szeretne-ha-Torokorszag-lenne-az-orosz-ukran-beketargyalasok-helyszine","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"e40c8822-91a5-498d-9673-500bb3079159","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Erdogan-is-szeretne-ha-Torokorszag-lenne-az-orosz-ukran-beketargyalasok-helyszine","timestamp":"2025. május. 11. 14:11","title":"Erdogan is szeretné, ha Törökország lenne az orosz-ukrán béketárgyalások helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 10. 19:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli összeget, azaz nagyjából egymillió forintot kifizetni egy hűséges társért.","shortLead":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli...","id":"20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525.jpg","index":0,"item":"53ee8cad-2f57-4b51-a7ea-a222293a74de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","timestamp":"2025. május. 10. 20:03","title":"Mint R2-D2, csak ebbe pakolni is lehet: 1 000 000 forintért árulnak egy Star Wars droidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett részlet Michael Bungay Stanier Hogyan dolgozzunk együtt (szinte) bárkivel? című könyvéből.","shortLead":"A cikkben tárgyalt alapelvek segítségével elérhetjük, hogy jó minőségű maradjon egy munkahelyi kapcsolat. Szerkesztett...","id":"20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482fb624-2574-47b4-b9c4-d7a9caa259f4.jpg","index":0,"item":"53bd381e-d31b-44ac-96f8-30aade1c998f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250510_Ime-hat-alapelv-hogy-barkivel-jol-tudjunk-egyutt-dolgozni","timestamp":"2025. május. 10. 19:15","title":"Íme hat alapelv, hogy bárkivel jól együtt tudjon dolgozni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]