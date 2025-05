Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak, Oroszországnak viszont annál inkább – véli Rácz András Oroszország-szakértő, aki szerint a magyar kormány szándékosan, a kárpátaljai magyarok érdekeivel is ellentétesen eszkalálja a konfliktust.","shortLead":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak...","id":"20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"3d7d0d60-6e88-4a51-abb4-311a31032240","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","timestamp":"2025. május. 12. 08:11","title":"Rácz András a kémbotrányról: Kárpátalja légvédelméről az oroszoknak kell információ, nem Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket többé, hogy magukra vonják Amerika haragját – írja állásfoglalásában az osztrák lap.","shortLead":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket...","id":"20250511_Die-Presse-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"f6e3ff57-2929-422b-b207-9b04e9c6b57a","keywords":null,"link":"/360/20250511_Die-Presse-lapszemle","timestamp":"2025. május. 11. 09:00","title":"Die Presse-vezércikk: Jöhetnek a Trump- és Putyin-utánzók, Orbán is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab9e6d8-959e-4a05-a889-e9d967c12be5","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Greg Abel örökli meg Warren Buffet székét a Berkshire Hathaway élén. Honnan jött, mit tett le eddig az asztalra, és mekkora feladatot kapott most a nyakába? Portré.","shortLead":"Greg Abel örökli meg Warren Buffet székét a Berkshire Hathaway élén. Honnan jött, mit tett le eddig az asztalra, és...","id":"20250510_Greg-Abel-portre-Warren-Buffett-Berkshire-Hathaway-jeghoki-350-milliard-dollar-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab9e6d8-959e-4a05-a889-e9d967c12be5.jpg","index":0,"item":"cc660dab-3be4-4da9-bdd9-fb9f762eb449","keywords":null,"link":"/360/20250510_Greg-Abel-portre-Warren-Buffett-Berkshire-Hathaway-jeghoki-350-milliard-dollar-keszpenz","timestamp":"2025. május. 10. 16:30","title":"Az átlagos, dolgos jéghokirajongó apuka, akire most rászakadt 350 milliárd dollár készpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A varsói Marywilska bevásárlóközpont éppen egy éve égett porig, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az elkövetők részét azóta elfogták, és biztosra vehető, hogy a gyújtogatást az oroszok rendelték meg.","shortLead":"A varsói Marywilska bevásárlóközpont éppen egy éve égett porig, Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az elkövetők...","id":"20250512_donald-tusk-lengyelorszag-varso-bevasarlokozpont-tuz-gyujtogatas-oroszorszag-titkosszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"b7eef319-bac8-4c23-9dba-17ab60812682","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_donald-tusk-lengyelorszag-varso-bevasarlokozpont-tuz-gyujtogatas-oroszorszag-titkosszolgalat","timestamp":"2025. május. 12. 06:17","title":"Donald Tusk: Az orosz titkosszolgálat áll a varsói pláza felgyújtása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc3352-5af7-4345-b491-159f03f08a77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kommandósok és rendőrök szállták meg a környéket, majd egy fehér autóból elvittek egy volt ukrán diplomatát, akit még éjjel kiutasítottak az országból.","shortLead":"Kommandósok és rendőrök szállták meg a környéket, majd egy fehér autóból elvittek egy volt ukrán diplomatát, akit még...","id":"20250510_ferenciek-tere-rendori-akcio-ukran-kembotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eadc3352-5af7-4345-b491-159f03f08a77.jpg","index":0,"item":"d2eb4d37-e00a-4f39-9f62-25cad35e9666","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_ferenciek-tere-rendori-akcio-ukran-kembotrany","timestamp":"2025. május. 10. 12:01","title":"Telex: Köze lehet a Ferenciek terénél pénteken történt rendőri akciónak az ukrajnai kémbotrányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14f3f6-9415-4c40-a8f7-48f65643a3f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Románia északkeleti részén, Szucsáva megyében helyenként vastagabb, 10 centit meghaladó hótakaró alakult ki.","shortLead":"Románia északkeleti részén, Szucsáva megyében helyenként vastagabb, 10 centit meghaladó hótakaró alakult ki.","id":"20250511_Majusi-havazas-a-Keleti-Karpatokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e14f3f6-9415-4c40-a8f7-48f65643a3f0.jpg","index":0,"item":"b5b7b7e5-a000-4f28-b7ec-f8798efe4e6f","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Majusi-havazas-a-Keleti-Karpatokban","timestamp":"2025. május. 11. 18:26","title":"Májusi havazás a Keleti-Kárpátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019ca6b1-17ce-46ef-9730-e32019aabfeb","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A MOHU az idei évtől sűrűbben viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot: ahol eddig csak havonta egyszer ürítették a papíros, műanyagos vagy fémes kukákat, ott mostantól kétszer gyakrabban számíthatunk a szállításra. Ez az 5000 lakost meghaladó településeket érinti, összesen 96 várost. Emellett folytatódik az is, hogy a korábban használt szelektív zsákokat kukákra cserélik.","shortLead":"A MOHU az idei évtől sűrűbben viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot: ahol eddig csak havonta egyszer ürítették...","id":"20250410_szelektiv-kukak_hulladekgyujtes_mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019ca6b1-17ce-46ef-9730-e32019aabfeb.jpg","index":0,"item":"957e2935-36ff-475f-84ee-c9f387b4a2e9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250410_szelektiv-kukak_hulladekgyujtes_mohu","timestamp":"2025. május. 11. 15:30","title":"Zsákok helyett gyakrabban ürülő szelektív kukák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555c6f2e-b412-44e3-a391-a5d1be6eb542","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy újabb közös pont Moszkva és a Fidesz-kormány között: előszeretettel gúnyolódnak az Európai Unión. De mit akarnak az oroszok? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Egy újabb közös pont Moszkva és a Fidesz-kormány között: előszeretettel gúnyolódnak az Európai Unión. De mit akarnak...","id":"20250511_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/555c6f2e-b412-44e3-a391-a5d1be6eb542.jpg","index":0,"item":"5a6653fb-f40b-4c40-902f-e56c96fdc594","keywords":null,"link":"/360/20250511_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 11. 10:08","title":"Nemzetközi lapszemle: Biztató jelek a vámháborúban, de uralkodik még a bizonytalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]