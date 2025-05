Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak.","shortLead":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak.","id":"20250513_ezert-robbannak-le-mostansag-leginkabb-az-autok-mutatjuk-a-toplistat-adac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50.jpg","index":0,"item":"5f18d029-d6ac-4f01-8335-5b9e2ebb22ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_ezert-robbannak-le-mostansag-leginkabb-az-autok-mutatjuk-a-toplistat-adac","timestamp":"2025. május. 13. 07:21","title":"Ezért robbannak le mostanság leginkább az autók, mutatjuk a toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden tagállam teljesen leválna az orosz energiahordozókról. Pontosan miről szól az unió javaslata? Milyen helyzetben éri Magyarországot? És tényleg feladat nélkül maradhat Németh Szilárd rezsibiztos?","shortLead":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden...","id":"20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"26068192-df8a-40ed-aabb-42c03140dcc1","keywords":null,"link":"/360/20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","timestamp":"2025. május. 12. 12:00","title":"Tényleg annyi a rezsicsökkentésnek, ha végleg szakítunk az orosz energiával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","shortLead":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","id":"20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"8d81d819-82f2-463b-bc92-9395f1942a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","timestamp":"2025. május. 12. 17:31","title":"Évente 16 ezer tonna magzatkárosító oldószert használ majd a Debrecenben épülő kínai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959419d5-ceec-4347-8676-714e66f84791","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szerdán rajtol Budapesten a jubileumi Tour de Hongrie, amelynek történetét száz évvel ezelőtt kezdték írni. A körverseny rövid időre a régió egyik legfontosabb amatőr versenyévé vált, profi marketinggel és nagy nevekkel a mezőnyben – amíg a nagy szponzor halála, a pénztelenség és a rémes nemzetközi helyzet véget nem vetett a hőskor ragyogásának.","shortLead":"Szerdán rajtol Budapesten a jubileumi Tour de Hongrie, amelynek történetét száz évvel ezelőtt kezdték írni...","id":"20250512_tour-de-hongrie-kerekpar-hoskor-bicikli-verseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/959419d5-ceec-4347-8676-714e66f84791.jpg","index":0,"item":"7392d992-e734-4d47-a095-ed63017789f7","keywords":null,"link":"/360/20250512_tour-de-hongrie-kerekpar-hoskor-bicikli-verseny","timestamp":"2025. május. 12. 18:15","title":"Rajt hajnal négykor, bukás a kanyarban legelésző tehéncsorda miatt – 100 éve lett kerékpáros nagyhatalom Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. május. 12. 15:30","title":"Ez egy digitális népművészeti verseny – 10 év után újraindul a Ki Mit Tube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94f2ef-2edf-4d78-b736-4f2533fa11ea","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy hónap alatt 376 milliárd forinttal nőtt a hiány – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.","shortLead":"Egy hónap alatt 376 milliárd forinttal nőtt a hiány – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.","id":"20250512_allamhaztartas-koltsegvetesi-hiany-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f94f2ef-2edf-4d78-b736-4f2533fa11ea.jpg","index":0,"item":"1186fac5-9716-4fd0-9af7-63165e959f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_allamhaztartas-koltsegvetesi-hiany-ngm","timestamp":"2025. május. 12. 12:04","title":"Az éves cél 70 százalékát súrolja mostanra a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","shortLead":"Scott Bessent hétfőre további részleteket ígért.","id":"20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbbebab8-2d5d-4f49-9b33-6dbb5c4d92f7.jpg","index":0,"item":"16453aff-1113-420b-9ee6-e08161ffc1bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-kereskedelmi-megallapodas-donald-trump-scott-bessent-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 12. 06:56","title":"Az amerikai pénzügyminiszter szerint megvan a kereskedelmi megállapodás Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6db780f-3322-4d43-a050-e6ece5b18668","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Rá egyébként nem vonatkozik az Olaszországban általános kezdőjogsis korlátozás.","shortLead":"Rá egyébként nem vonatkozik az Olaszországban általános kezdőjogsis korlátozás.","id":"20250513_Kimi-Antonelli-suliba-is-200-ezer-euros-AMG-vel-jar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6db780f-3322-4d43-a050-e6ece5b18668.jpg","index":0,"item":"c93d7d73-3b6f-4b45-b337-10471df9f64a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Kimi-Antonelli-suliba-is-200-ezer-euros-AMG-vel-jar-video","timestamp":"2025. május. 13. 08:12","title":"A Mercedes F1-es ifjonca, Kimi Antonelli suliba is 200 ezer eurós AMG-vel jár – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]