[{"available":true,"c_guid":"f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Néha úgy tűnik, Schwab Richárd vallási vezető, akit ezrek követnek, vállalva a szigorú életmódtanácsokat. A belgyógyász-gasztroenterológus saját bevallása szerint a legtöbb bírálatot az alkoholtilalom miatt kapja. Életmódváltó programja, amelyet közösségével országszerte hirdetnek, a nyitott, szabálykövető és érzelmileg stabil emberek között nagyon sikeres. Bár ők nincsenek túl sokan Magyarországon, Schwab társadalmi hatást akar kiváltani, és azt mondja, ha valaki tartja a szabályokat, „tálcán jön” a jó életminőség. HVG-Portré.","shortLead":"Néha úgy tűnik, Schwab Richárd vallási vezető, akit ezrek követnek, vállalva a szigorú életmódtanácsokat...","id":"20250512_hvg-Portre-Schwab-Richard-gasztroenterologus-belgyogyasz-taplalkozas-egeszseges-eletmod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2.jpg","index":0,"item":"30f960bf-99f9-4098-a111-9e12c8b855df","keywords":null,"link":"/360/20250512_hvg-Portre-Schwab-Richard-gasztroenterologus-belgyogyasz-taplalkozas-egeszseges-eletmod","timestamp":"2025. május. 12. 13:59","title":"Schwab Richárd: Ha Demján Sándor élne, most is neki dolgoznék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már tárgyalnak erről kínai gyártókkal. A zöldmezős beruházássorozatot Magyar Levente jelentette be egy nagyinterjúban, amelyben szó volt az amerikai–magyar kapcsolatokról, a paksi beruházásról és a trieszti kikötőről is.","shortLead":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már...","id":"20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"575855da-6adf-4b8e-a003-8135327497b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","timestamp":"2025. május. 13. 08:54","title":"Magyar Levente: Pécs is kaphat egy 600 hektáros autógyárat, Trumpnak most nincs ideje Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak a hasonló alapítványok jövőbeli alapítását és az MNB-alapítványok befektetési, vagyonkezelési tevékenységét tiltja az MNB-törvény módosítását célzó új javaslat. A százmilliárdokat elkótyavetyélő Matolcsy-féle alapítványokat viszont nem csak, hogy nem szünteti meg – jóllehet korábban maga Varga Mihály új jegybankelnök kezdeményezte ezt a kormánynál –, hanem még mentesíti is őket a fent jelzett tevékenységek tilalma alól.","shortLead":"Csak a hasonló alapítványok jövőbeli alapítását és az MNB-alapítványok befektetési, vagyonkezelési tevékenységét tiltja...","id":"20250513_mnb-torveny-modositasa-pallas-athene-alapitvanyok-torvenyjavaslat-gazdasagi-bizottsag-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10202a96-c92a-4a06-854b-8c6471bee70c.jpg","index":0,"item":"8f5340b3-79f2-452d-b506-baa6959b3003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_mnb-torveny-modositasa-pallas-athene-alapitvanyok-torvenyjavaslat-gazdasagi-bizottsag-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly","timestamp":"2025. május. 13. 14:07","title":"Benyújtották a törvényjavaslatot, ami nem számol le a Matolcsy-féle MNB-alapítványokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","shortLead":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","id":"20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"cce977fd-09cc-403a-a31c-d1a3bb0b56be","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","timestamp":"2025. május. 13. 09:49","title":"A Király után most a pornófilmes Koviról forgat sorozatot az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","shortLead":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","id":"20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019.jpg","index":0,"item":"46f74f5b-6c6d-4d30-9ef7-50dd29fdbacc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","timestamp":"2025. május. 12. 18:46","title":"Tűz volt a brit miniszterelnök házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6e12e-9f85-4468-8482-a75ba33fed84","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Újra nekifut a kormány az energiaitalok vásárlását 18 év alattiaknak megtiltó korlátozásnak. Az energiaital-stop a veszélyeit tekintve ezeket az italokat az alkoholhoz és a befóliázni rendelt könyvekhez méri. A nyárra életbe lépő tilalom főleg a koffeinnek megy neki, pedig ebből többet fogyasztanak a fiatalok kávén és üdítőitalokon keresztül.","shortLead":"Újra nekifut a kormány az energiaitalok vásárlását 18 év alattiaknak megtiltó korlátozásnak. Az energiaital-stop...","id":"20250514_Az-uj-kormanyrendelet-egy-kalap-ala-veszi-az-energiaitalokat-a-homoszexualitast-nepszerusito-kiadvanyokkal-es-az-alkohollal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a6e12e-9f85-4468-8482-a75ba33fed84.jpg","index":0,"item":"562df920-a78f-498a-a596-19a5508de900","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Az-uj-kormanyrendelet-egy-kalap-ala-veszi-az-energiaitalokat-a-homoszexualitast-nepszerusito-kiadvanyokkal-es-az-alkohollal","timestamp":"2025. május. 14. 05:21","title":"Az új kormányrendelet egy kalap alá veszi az energiaitalokat a homoszexualitást népszerűsítő kiadványokkal és az alkohollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","shortLead":"Az ügyet a holland és az ausztrál kormány vitte a nemzetközi szervezet elé.","id":"20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2.jpg","index":0,"item":"8fdde018-b371-487f-bb8d-504aac4b9845","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_malaysia-airlines-mh17-jarat-orosz-raketa-ensz-icao","timestamp":"2025. május. 13. 10:03","title":"Az ENSZ szerint is Oroszország felelős az MH17-es járat lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták, de az amerikai űrhivatal azóta is keresi az alternatív megoldásokat. Egyelőre azonban az az egyetlen pozitívum, hogy nem szerelték szét a szerkezetet.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták...","id":"20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee.jpg","index":0,"item":"1c4a3698-4206-424c-98dd-fd9facbb148b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 12. 15:03","title":"38 000 000 000 forintba került eddig a NASA holdjárója, de lehet, hogy sosem hagyja el a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]