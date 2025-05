Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","shortLead":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","id":"20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511.jpg","index":0,"item":"04a8a512-5253-4bdb-a735-baf8afd2610f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","timestamp":"2025. május. 13. 06:03","title":"Még mindig nem lesz melegebb 20 foknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12316da9-732d-463e-ae6c-2d354e9e179f","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Az ibériai nagy áramkimaradás felszólítás arra, hogy újra kell rendezni az energetikai viszonyokat. Megoldás kell egy trilemmára és arra is, hogy a szakma a hétköznapi nyelvre váltson – figyelmeztet Beck Zsófia, a Boston Consulting Group (BCG) integrált energiaközmű-szegmensének globális vezetője.","shortLead":"Az ibériai nagy áramkimaradás felszólítás arra, hogy újra kell rendezni az energetikai viszonyokat. Megoldás kell...","id":"20250513_hvg-beck-zsofia-boston-consulting-group-energetika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12316da9-732d-463e-ae6c-2d354e9e179f.jpg","index":0,"item":"ee1740e0-8b61-42c6-94f1-1624ebcd84d6","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-beck-zsofia-boston-consulting-group-energetika","timestamp":"2025. május. 13. 11:30","title":"„Ha a politikusok nem akarnak egy, a spanyolországihoz hasonló blackouttal szembesülni, akkor változtatniuk kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"2022-ben, két nappal az orosz invázió megindulása előtt Orbán csapatokat vezényelt az ukrán határra, hivatalosan biztonsági megfontolásokból, de a mostani kémügy fényében lehetséges, hogy már akkor arra készült, hogy az ukrán állam összeomlása esetén rendőröket és „békefenntartókat” küld Kárpátaljára – írja kommentárjában Anton Sehovcov.","shortLead":"2022-ben, két nappal az orosz invázió megindulása előtt Orbán csapatokat vezényelt az ukrán határra, hivatalosan...","id":"20250514_EUobserver-Surgosen-ki-kell-vizsgalni-az-ukran-kemugyet-mert-felo-hogy-Magyarorszag-osszejatszott-Oroszorszaggal-Europa-ellen-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"62a80321-48ce-4c51-9dd6-bd771be311cb","keywords":null,"link":"/360/20250514_EUobserver-Surgosen-ki-kell-vizsgalni-az-ukran-kemugyet-mert-felo-hogy-Magyarorszag-osszejatszott-Oroszorszaggal-Europa-ellen-is","timestamp":"2025. május. 14. 07:30","title":"Ukrán politológus: Sürgősen ki kell vizsgálni az ukrán kémügyet, mert félő, hogy Magyarország összejátszott Oroszországgal – Európa ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tovább bővül a szankciókkal sújtott oroszok listája, nehezebb lesz kikerülni a szankciókat, de a putyinista propagandát is célba veszi az EU.","shortLead":"Tovább bővül a szankciókkal sújtott oroszok listája, nehezebb lesz kikerülni a szankciókat, de a putyinista propagandát...","id":"20250514_eu-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"de6351bf-1cdc-4145-9b3d-f56e57125a01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_eu-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. május. 14. 14:01","title":"Megvan az egyezség az EU újabb, Oroszország elleni szankcióiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szavai szerint azt sem veszik figyelembe, ha Hamász újabb túszokat enged szabadon. ","id":"20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b4a3438-3b07-4fd8-a1cd-32775a01d3fc.jpg","index":0,"item":"42fe62f3-eb3a-4e60-a88b-a0b90f8cf1ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_benjamin-netanjahu-izrael-gaza-haboru-tuszok","timestamp":"2025. május. 13. 20:41","title":"Benjámin Netanjahu: „Olyan körülmény nem lesz, hogy leállítjuk a háborút\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Dunától keletre is bővül a villámtöltő-hálózat.","shortLead":"A Dunától keletre is bővül a villámtöltő-hálózat.","id":"20250513_Uj-Tesla-Supercharger-helyszinek-jelentek-meg-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af094b0f-6a7c-4b98-ae5e-8f370e7d0349.jpg","index":0,"item":"beb9bbd4-423a-4676-ae93-d2ce3fc14219","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Uj-Tesla-Supercharger-helyszinek-jelentek-meg-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Új Tesla Supercharger-helyszínek jelennek meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7af65a-7220-4daa-aee2-a051ce050c73","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Külön, személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik kárpótolni Orbán Viktor az újdörögdi gránátbaleset általa hősnek nevezett megsérült kormánytisztviselőjét, aki elvesztette mindkét kezét és más, súlyos, maradandó egészségkárosodást is szenvedett. ","shortLead":"Külön, személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik...","id":"20250514_Az-ujdorogdi-granatbalesetben-serult-kormanytisztviselo-egyedi-hosi-juttatast-ingyen-allami-lakast-es-korhazi-ellatast-kap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf7af65a-7220-4daa-aee2-a051ce050c73.jpg","index":0,"item":"54e91ce2-3208-4e14-a30b-b100b96eaf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Az-ujdorogdi-granatbalesetben-serult-kormanytisztviselo-egyedi-hosi-juttatast-ingyen-allami-lakast-es-korhazi-ellatast-kap-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 17:27","title":"Az újdörögdi gránátbalesetben megsérült kormánytisztviselő egyedi „hősi juttatást”, ingyen állami lakást és kórházi ellátást kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak.","shortLead":"A legtöbb probléma az akkumulátorral szokott lenni, de ezenkívül motorhibák is gyakran előfordulnak.","id":"20250513_ezert-robbannak-le-mostansag-leginkabb-az-autok-mutatjuk-a-toplistat-adac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/194eed2d-4d5c-46ef-97c5-95ab3efd0e50.jpg","index":0,"item":"5f18d029-d6ac-4f01-8335-5b9e2ebb22ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_ezert-robbannak-le-mostansag-leginkabb-az-autok-mutatjuk-a-toplistat-adac","timestamp":"2025. május. 13. 07:21","title":"Ezért robbannak le mostanság leginkább az autók, mutatjuk a toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]