[{"available":true,"c_guid":"a42c55d9-466e-4c9c-8288-5728b62fb039","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi csevegés közben tanúsított túlzott érdeklődés intő jel lehet és érdemes óvakodni az ápolatlan turistáktól is.","shortLead":"A hétköznapi csevegés közben tanúsított túlzott érdeklődés intő jel lehet és érdemes óvakodni az ápolatlan turistáktól...","id":"20250515_orosz-kemek-lett-hirszerzes-lakossag-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42c55d9-466e-4c9c-8288-5728b62fb039.jpg","index":0,"item":"e029fe82-4df1-4942-8be1-1496a7997826","keywords":null,"link":"/elet/20250515_orosz-kemek-lett-hirszerzes-lakossag-tippek","timestamp":"2025. május. 15. 20:51","title":"Az orosz kémek kiszúrásához ad tippeket a lett hírszerzés a lakosságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","shortLead":"Ez rövid időn belül a második hasonló támadás a francia fővárosban.","id":"20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25f0f0cd-6941-44c3-99c1-0b4cb89509c0.jpg","index":0,"item":"56c69d63-5608-4e62-b054-69a2a64f75f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_franciaorszag-parizs-emberrablas-paymium","timestamp":"2025. május. 14. 19:56","title":"Fényes nappal akarták elrabolni egy francia kriptomágnás lányát Párizsban, de hamar feladták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4848ba-7ad9-4c76-b595-5a300e067b46","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Arról egyelőre nincs szó, hogy a két ország közé ékelődött Magyarországon is étteremláncot indítanának.","shortLead":"Arról egyelőre nincs szó, hogy a két ország közé ékelődött Magyarországon is étteremláncot indítanának.","id":"20250515_Romania-utan-Horvatorszagba-is-belep-a-Taco-Bell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec4848ba-7ad9-4c76-b595-5a300e067b46.jpg","index":0,"item":"1be2614f-81f1-4dd1-86ba-157045c6d5ff","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Romania-utan-Horvatorszagba-is-belep-a-Taco-Bell","timestamp":"2025. május. 15. 13:49","title":"Románia után Horvátországba is belép a Taco Bell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szélsőséges hőhullámokkal járó éghajlatváltozás világszerte növeli a terhességi kockázatokat – hívja fel a figyelmet a Climate Central szerdán közzétett jelentése, amely a 2020 és 2024 közötti időszakot vizsgálta.","shortLead":"A szélsőséges hőhullámokkal járó éghajlatváltozás világszerte növeli a terhességi kockázatokat – hívja fel a figyelmet...","id":"20250514_terhesseg-globalis-felmelegedes-klimavaltozas-kockazatok-szelsoseges-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"1187bcf1-c51f-49c7-a5bd-e7bc114776f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_terhesseg-globalis-felmelegedes-klimavaltozas-kockazatok-szelsoseges-homerseklet","timestamp":"2025. május. 14. 19:03","title":"Tovább fűti a terhességi kockázatokat a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89aaf1b9-4a79-4a29-b851-d3c178291486","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A De Tomaso P72-t egy amerikai eredetű kompresszoros V8-as benzinmotor hajtja.","shortLead":"A De Tomaso P72-t egy amerikai eredetű kompresszoros V8-as benzinmotor hajtja.","id":"20250515_mualkotasnak-beillo-kezi-valtoval-tamad-a-legujabb-olasz-sportkocsi-de-tomaso-p72","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89aaf1b9-4a79-4a29-b851-d3c178291486.jpg","index":0,"item":"b73e59a1-8840-4709-a78b-6d0f9437aa58","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_mualkotasnak-beillo-kezi-valtoval-tamad-a-legujabb-olasz-sportkocsi-de-tomaso-p72","timestamp":"2025. május. 15. 08:41","title":"Műalkotásnak beillő kézi váltóval támad a legújabb analóg olasz sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint pontosan tudják, hogy ki hozza a döntéseket orosz oldalon, és ennek megfelelően fognak cselekedni.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint pontosan tudják, hogy ki hozza a döntéseket orosz oldalon, és ennek megfelelően fognak...","id":"20250515_Zelenszkij-szerint-az-Isztambulba-erkezo-orosz-kuldottseg-csak-szinhazi-diszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"938d56af-0e06-4eaa-9bec-18eb777fad7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Zelenszkij-szerint-az-Isztambulba-erkezo-orosz-kuldottseg-csak-szinhazi-diszlet","timestamp":"2025. május. 15. 12:36","title":"Zelenszkij szerint az Isztambulba érkező orosz küldöttség „színházi kellék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cab8120-451f-4e75-803d-a9c0904a781d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók alig fél év leforgása alatt fejlesztették ki azt a terápiát, amelyet egy újszülött csecsemőn, K. J.-n alkalmaztak. A kezelés egy jobb élet lehetőségét kínálja számára.","shortLead":"Amerikai kutatók alig fél év leforgása alatt fejlesztették ki azt a terápiát, amelyet egy újszülött csecsemőn, K. J.-n...","id":"20250516_genszerkesztes-genkezeles-terapia-gyogyitas-csecsemo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cab8120-451f-4e75-803d-a9c0904a781d.jpg","index":0,"item":"3b7772c3-8631-4bb7-af67-1fe52eabbbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_genszerkesztes-genkezeles-terapia-gyogyitas-csecsemo","timestamp":"2025. május. 16. 10:03","title":"A világon először kezeltek génszerkesztéssel egy csecsemőt, és úgy tűnik, bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598978a-fd87-416b-a187-9817075869ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ahogy a filmekben. ","shortLead":"Ahogy a filmekben. ","id":"20250515_Mukodott-a-regi-trukk-kulcs-nelkul-loptak-a-Ladat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f598978a-fd87-416b-a187-9817075869ff.jpg","index":0,"item":"99302023-2779-4f78-8894-14c746b36787","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Mukodott-a-regi-trukk-kulcs-nelkul-loptak-a-Ladat","timestamp":"2025. május. 15. 08:36","title":"Működött a régi trükk, néhány drót össze, és máris kulcs nélkül lopták el a Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]