[{"available":true,"c_guid":"65417a2a-151a-4156-b3ea-e8f6afe0a9f5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A helyszíntől még 80 kilométerre is látszott a füstfelhő.","shortLead":"A helyszíntől még 80 kilométerre is látszott a füstfelhő.","id":"20250514_felrobbant-egy-vegyi-uzem-spanyolorszagban","timestamp":"2025. május. 14. 21:41","title":"Nyolcvanezer embernek kellett otthonába zárkózni Spanyolországban, mert felrobbant egy vegyi üzem"},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte nem hibázott az üggyel kapcsolatban, hiszen az előző városvezetéstől örökölt helyzettel szembesült.","shortLead":"Szerinte nem hibázott az üggyel kapcsolatban, hiszen az előző városvezetéstől örökölt helyzettel szembesült.","id":"20250515_Karacsony-nem-azert-menesztette-Bollat-mert-felmerul-a-korrupcio-gyanuja-hanem-mert-nem-valogatta-meg-a-baratait","timestamp":"2025. május. 15. 11:40","title":"Karácsony nem azért menesztette Bollát, mert felmerül a korrupció gyanúja, hanem mert nem válogatta meg a barátait"},{"available":true,"c_guid":"c2da1a51-91a9-4141-9a77-3966c4aa067b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Index birtokába jutott az ügyészség vádirata.","shortLead":"Az Index birtokába jutott az ügyészség vádirata.","id":"20250515_varga-zoltan-central-mediacsoport-ugyeszseg-vadirat-bortonbuntetes","timestamp":"2025. május. 15. 15:27","title":"Két és fél éves börtönbüntetést kértek Varga Zoltánra, a Central Médiacsoport tulajdonosára"},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Sajtóintézet és a sajtó Vöröskeresztjének nevezett, New York-i székhelyű Committee to Protect Journalists is megszólalt.","shortLead":"A Nemzetközi Sajtóintézet és a sajtó Vöröskeresztjének nevezett, New York-i székhelyű Committee to Protect Journalists...","id":"20250516_nemzetkozi-ujsagiroszervezetek-atlathatosagi-torveny-magyarorszag-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 16. 15:23","title":"Nemzetközi újságíró-szervezetek tiltakoznak az átláthatósági törvény miatt"},{"available":true,"c_guid":"2d3caa18-f12b-4b16-8329-cd35c1e03e44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek, köztük a független sajtó ellen. Erre reagálva öt nagy elérésű szerkesztőség közös, három és fél órás műsorral jelentkezett szerdán. Az alábbi részben a HVG két munkatársa, Kacskovics Mihály Béla és Tóth Jakab beszélgetett a kialakult helyzetről és a független média szerepéről – amelynek jelentőségére a végén még Bede Zsolt feltűnése is rávilágított.","shortLead":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle...","id":"20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 13:40","title":"Berángatnak egy olyan politikai térbe, ahol semmi keresnivalónk nincs"},{"available":true,"c_guid":"186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss Stefán Mónika újabb Mohács-filmjének gyártása.","shortLead":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss...","id":"20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","timestamp":"2025. május. 16. 07:45","title":"A mohácsi csatáról készül forgatni a Balog Zoltán nagytiszteletű úr című film rendezője"},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportlövők egyetemi bajnokságát már márciusban kiírták, de mint kiderült, akkor lesz a Harcosok Klubjának első rendezvénye is.","shortLead":"A sportlövők egyetemi bajnokságát már márciusban kiírták, de mint kiderült, akkor lesz a Harcosok Klubjának első...","id":"20250516_Orban-titkos-klubja-miatt-kiraktak-egy-sportrendezvenyt-a-BOK-Csarnokbol","timestamp":"2025. május. 16. 06:01","title":"Orbán titkos klubja miatt kiraktak egy egyetemi sportrendezvényt a BOK-csarnokból"},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az átláthatóság mindenkinek az érdeke.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az átláthatóság mindenkinek az érdeke.","id":"20250515_Lanczi-Tamas-nem-erti-hogy-akinek-nincs-takargatnivaloja-az-miert-tart-retorziotol-az-uj-torveny-alapjan","timestamp":"2025. május. 15. 08:52","title":"Lánczi Tamás nem érti, hogy akinek nincs takargatnivalója, az miért tart retorzióktól az új törvény alapján"}] Erre reagálva öt nagy elérésű szerkesztőség közös, három és fél órás műsorral jelentkezett szerdán. Az alábbi részben a HVG két munkatársa, Kacskovics Mihály Béla és Tóth Jakab beszélgetett a kialakult helyzetről és a független média szerepéről – amelynek jelentőségére a végén még Bede Zsolt feltűnése is rávilágított.","shortLead":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle...","id":"20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3caa18-f12b-4b16-8329-cd35c1e03e44.jpg","index":0,"item":"1bc6e0e3-9c73-4c5b-a204-05cbd2673eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 13:40","title":"Berángatnak egy olyan politikai térbe, ahol semmi keresnivalónk nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss Stefán Mónika újabb Mohács-filmjének gyártása.","shortLead":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss...","id":"20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148.jpg","index":0,"item":"11692f99-1ba7-488f-85f7-a31cec95a248","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","timestamp":"2025. május. 16. 07:45","title":"A mohácsi csatáról készül forgatni a Balog Zoltán nagytiszteletű úr című film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportlövők egyetemi bajnokságát már márciusban kiírták, de mint kiderült, akkor lesz a Harcosok Klubjának első rendezvénye is.","shortLead":"A sportlövők egyetemi bajnokságát már márciusban kiírták, de mint kiderült, akkor lesz a Harcosok Klubjának első...","id":"20250516_Orban-titkos-klubja-miatt-kiraktak-egy-sportrendezvenyt-a-BOK-Csarnokbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"cf1b4f78-e41a-4475-9cb3-87e74720226a","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Orban-titkos-klubja-miatt-kiraktak-egy-sportrendezvenyt-a-BOK-Csarnokbol","timestamp":"2025. május. 16. 06:01","title":"Orbán titkos klubja miatt kiraktak egy egyetemi sportrendezvényt a BOK-csarnokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az átláthatóság mindenkinek az érdeke. ","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az átláthatóság mindenkinek az érdeke. ","id":"20250515_Lanczi-Tamas-nem-erti-hogy-akinek-nincs-takargatnivaloja-az-miert-tart-retorziotol-az-uj-torveny-alapjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"cb4e5f84-59d7-4a88-9d37-b8abf4315773","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Lanczi-Tamas-nem-erti-hogy-akinek-nincs-takargatnivaloja-az-miert-tart-retorziotol-az-uj-torveny-alapjan","timestamp":"2025. május. 15. 08:52","title":"Lánczi Tamás nem érti, hogy akinek nincs takargatnivalója, az miért tart retorzióktól az új törvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]