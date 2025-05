Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Óriási szenzációnak számított műkereskedelmi körökben, hogy Bécsben előkerült Gustav Klimt száz éve lappangó festménye. Ám találtunk arra utaló nyomokat, hogy a kép valójában Magyarországon volt korábban, és a műtárgyvédelmi hatóság tudta nélkül hagyta el az országot.","shortLead":"Óriási szenzációnak számított műkereskedelmi körökben, hogy Bécsben előkerült Gustav Klimt száz éve lappangó festménye...","id":"20250517_hvg-elokerult-klimt-festmeny-szurke-zona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"b96b5549-1cde-4a25-861f-c3a527ed9256","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-elokerult-klimt-festmeny-szurke-zona","timestamp":"2025. május. 17. 07:00","title":"Krimi a műkincspiacon: Magyarországról csempészhették ki a száz év után előbukkant Klimt-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5750bec-a70b-4c82-9c2c-d6b3fb5c2caf","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Tényleg a szex a fő témája a Mindhalálig szex című minisorozatnak, és tényleg kifejezetten bevállalósan beszél a szexualitásról, mégis sokkal több és sokkal súlyosabb kacagtató szexkomédiánál. Kritika.","shortLead":"Tényleg a szex a fő témája a Mindhalálig szex című minisorozatnak, és tényleg kifejezetten bevállalósan beszél...","id":"20250516_dying-for-sex-kritika-mindhalalig-szex-michelle-williams-hulu-sorozat-streaming-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5750bec-a70b-4c82-9c2c-d6b3fb5c2caf.jpg","index":0,"item":"4b552688-cbef-4ed1-ab0c-60de9379cbfe","keywords":null,"link":"/kultura/20250516_dying-for-sex-kritika-mindhalalig-szex-michelle-williams-hulu-sorozat-streaming-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 17:07","title":"Pajzán és perverz, de a szexnél sokkal többről szól ez a kiváló sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c09b575-0c81-4ec7-8b7c-b79bad204d6d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A kormánytól komoly gesztus, hogy ad a kutatóintézetek ingatlanaiért 80 milliárd forintot, hiszen azok forgalmi értéke szinte nulla – mondja Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, odaszólva azoknak, akik szerint elherdálják a testület vagyonát. Miért nevezi az elnök kétfejű sasnak az Akadémiát, és mikor vesz fel szerinte sündisznóállást a kormány? Mikor nem szabad megsértődnie az MTA-nak? Folytatódik-e a kutatók külföldre vándorlása? Interjú.","shortLead":"A kormánytól komoly gesztus, hogy ad a kutatóintézetek ingatlanaiért 80 milliárd forintot, hiszen azok forgalmi értéke...","id":"20250516_hvg-akademia-nem-lehet-ellenzekben-freund-tamas-interju-mta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c09b575-0c81-4ec7-8b7c-b79bad204d6d.jpg","index":0,"item":"7d337569-9263-49be-af3e-080f642e05ed","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-akademia-nem-lehet-ellenzekben-freund-tamas-interju-mta","timestamp":"2025. május. 16. 06:30","title":"Freund Tamás: Az MTA-nak kutya kötelessége, hogy a regnáló hatalom döntéseit segítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","shortLead":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","id":"20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271.jpg","index":0,"item":"dfa86aa8-21ed-4400-a948-d4d10fd01906","keywords":null,"link":"/elet/20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","timestamp":"2025. május. 15. 17:24","title":"Ellopták Melania Trump szobrát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5f967d-eea8-417c-9cc1-e7831f152654","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamarás Pétert az „átláthatósági” törvényjavaslatról kérdezték, és bár ő a civil ügyekkel foglalkozó önkormányzati bizottság elnöke Pécsen, azt állította, nem tudja, miről van szó.","shortLead":"Kamarás Pétert az „átláthatósági” törvényjavaslatról kérdezték, és bár ő a civil ügyekkel foglalkozó önkormányzati...","id":"20250516_atlathatosagi-torveny-kamaras-peter-kdnp-baranya-megyei-elnok-pecs-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df5f967d-eea8-417c-9cc1-e7831f152654.jpg","index":0,"item":"18c8e85c-a7ce-443e-b035-634e2509945f","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_atlathatosagi-torveny-kamaras-peter-kdnp-baranya-megyei-elnok-pecs-kozgyules","timestamp":"2025. május. 16. 12:23","title":"A KDNP baranyai elnöke a Telex riporterének: Kérdezz csak, amíg még kérdezhetsz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","shortLead":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","id":"20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252.jpg","index":0,"item":"78ad82e8-fbe2-422d-a0e5-1b88a2c254d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","timestamp":"2025. május. 16. 07:46","title":"Okos-autópálya lesz az M1–M7 Budaörsnél, 1,5 gigabyte adatot generál majd másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77beab77-715a-4d85-8d8f-94cc9d3ed736","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták a súlyos korrupcióval vádolt volt elnök, Schadl György idején kötött szoftverfejlesztési szerződésüket – tudta meg a HVG. Ráadásul a kar mintha szabotálta volna a perben a bizonyítást, vízbetörésre, hálózati hibára, túlmelegedésre hivatkozva.","shortLead":"Pert vesztett, emiatt 1,1 milliárd forintot és kamatait kell megfizetnie a végrehajtói karnak, amiért felmondták...","id":"20250516_Tobb-mint-egymilliard-forint-megfizetesere-koteleztek-a-vegrehajtoi-kart-egy-meg-Schadl-Gyorgy-idejen-felmondott-szerzodes-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77beab77-715a-4d85-8d8f-94cc9d3ed736.jpg","index":0,"item":"f10acea8-8c38-4960-8fee-cbcd0141247d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Tobb-mint-egymilliard-forint-megfizetesere-koteleztek-a-vegrehajtoi-kart-egy-meg-Schadl-Gyorgy-idejen-felmondott-szerzodes-miatt-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 07:01","title":"Több mint egymilliárd forint megfizetésére kötelezték a végrehajtói kart egy Schadl György idején felmondott szerződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerinte az egyetlen mód az áttörésre közvetlenül Trump és Putyin között lehetséges.","shortLead":"Szerinte az egyetlen mód az áttörésre közvetlenül Trump és Putyin között lehetséges.","id":"20250516_Az-amerikai-kulugyminiszter-nem-szamit-komoly-attoresre-az-isztambuli-targyalasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"b59ee8d7-00fb-4886-91c4-9644244f654b","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_Az-amerikai-kulugyminiszter-nem-szamit-komoly-attoresre-az-isztambuli-targyalasokon","timestamp":"2025. május. 16. 07:31","title":"Az amerikai külügyminiszter nem számít komoly áttörésre az isztambuli tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]