[{"available":true,"c_guid":"fa21bfcc-2b41-43b3-b083-e0fea9201a8f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még az idén megkezdődhetnek a tervezett építési területen fekvő telkekre vonatkozó állami kisajátítások.","shortLead":"Még az idén megkezdődhetnek a tervezett építési területen fekvő telkekre vonatkozó állami kisajátítások.","id":"20250516_Legkorabban-2027-oszen-indulhat-el-az-M7-es-autopalya-bovitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa21bfcc-2b41-43b3-b083-e0fea9201a8f.jpg","index":0,"item":"0a833086-8f9a-45cf-b576-fc750b58139d","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Legkorabban-2027-oszen-indulhat-el-az-M7-es-autopalya-bovitese","timestamp":"2025. május. 16. 10:09","title":"Legkorábban 2027 őszén indulhat el az M7-es autópálya bővítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c661cb0-258d-4292-b07c-91cb1a7178f9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit a német hatóságok keresték.","shortLead":"A férfit a német hatóságok keresték.","id":"20250516_rendorseg-tek-elfogas-antiszemita-nemet-fehyverkereskedo-nyuagit-palyaudvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c661cb0-258d-4292-b07c-91cb1a7178f9.jpg","index":0,"item":"547c4fb0-8f7a-4fb8-ae63-4c7bb2787f00","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_rendorseg-tek-elfogas-antiszemita-nemet-fehyverkereskedo-nyuagit-palyaudvar","timestamp":"2025. május. 16. 10:17","title":"A Nyugati peronján csapott le a TEK egy antiszemita bűncselekménnyel gyanúsított német fegyverkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc felesége a lánya születésnapján viselte a ruhadarabot.","shortLead":"Mészáros Lőrinc felesége a lánya születésnapján viselte a ruhadarabot.","id":"20250516_varkonyi-andrea-600-ezer-forintos-polo-louis-vuitton-meszaros-lorinc-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"f897e10e-a824-4fa0-aff7-7cfc3fc4e97f","keywords":null,"link":"/elet/20250516_varkonyi-andrea-600-ezer-forintos-polo-louis-vuitton-meszaros-lorinc-hadhazy-akos","timestamp":"2025. május. 16. 10:33","title":"„Új nap, új luxi ruci Andin” – Hadházy most egy 600 ezer forintos pólót azonosított Várkonyi Andreán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Alig volt nagykorú, amikor az Elveszett jelentéssel befutott. 