Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"46e2e797-9a2f-4309-8fe5-7001aed3d03e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Xpeng legfrissebb újdonsága kivételesen nem egy magas építésű unalmas gombócforma SUV.","shortLead":"Az Xpeng legfrissebb újdonsága kivételesen nem egy magas építésű unalmas gombócforma SUV.","id":"20250516_igazi-tekintetmagnes-a-legujabb-szuperlapos-kinai-villanyszedan-xpeng-p7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e2e797-9a2f-4309-8fe5-7001aed3d03e.jpg","index":0,"item":"0c937c7a-d87b-4106-a568-505fc831d5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_igazi-tekintetmagnes-a-legujabb-szuperlapos-kinai-villanyszedan-xpeng-p7","timestamp":"2025. május. 16. 08:41","title":"Igazi tekintetmágnes a legújabb szuperlapos kínai villanyszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a315dfe6-1489-42bd-8434-c87b009c9d8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantino részt vett Donald Trump közel-keleti látogatásán, ezért nem ért oda időben a paraguayi kongresszusra.","shortLead":"Gianni Infantino részt vett Donald Trump közel-keleti látogatásán, ezért nem ért oda időben a paraguayi kongresszusra.","id":"20250516_labdarugas-fifa-gianni-infantino-keses-csanyi-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a315dfe6-1489-42bd-8434-c87b009c9d8d.jpg","index":0,"item":"cae0fc5a-822d-4524-8f87-f16107af1345","keywords":null,"link":"/sport/20250516_labdarugas-fifa-gianni-infantino-keses-csanyi-sandor","timestamp":"2025. május. 16. 15:56","title":"Órákat késett a FIFA elnöke a saját kongresszusáról, Csányi Sándor sem várta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d49b9-e36a-498f-8adb-b15a0006a8b0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"George Simion a félelmek szerint beállhat a szabotőrök sorába.","shortLead":"George Simion a félelmek szerint beállhat a szabotőrök sorába.","id":"20250516_politico-simion-orban-hasonlosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234d49b9-e36a-498f-8adb-b15a0006a8b0.jpg","index":0,"item":"aea54994-8b10-41a3-81fe-fc120ec10090","keywords":null,"link":"/360/20250516_politico-simion-orban-hasonlosag","timestamp":"2025. május. 16. 07:30","title":"Politico: Az új román elnökesélyes miatt aggódik az EU, nehogy túlságosan hasonlítson Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf07454-c5f7-4efb-9f7b-86e5836bff2d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Orbán Viktor szorult helyzetben van, közeleg a választási vereség, Kárpátalján Moszkvával összhangban végzi a kavarást – írja a National Interest című amerikai biztonságpolitikai lap.","shortLead":"Miközben Orbán Viktor szorult helyzetben van, közeleg a választási vereség, Kárpátalján Moszkvával összhangban végzi...","id":"20250517_Magyarorszag-revizionista-celjai-National-Interest-Robert-Lansing-Institute-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf07454-c5f7-4efb-9f7b-86e5836bff2d.jpg","index":0,"item":"572fc5e8-60ab-4a8e-a714-4adde2c4ecf6","keywords":null,"link":"/360/20250517_Magyarorszag-revizionista-celjai-National-Interest-Robert-Lansing-Institute-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 17. 07:27","title":"Magyarország revizionista céljairól írnak egy washingtoni biztonságpolitikai lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Éles bírálatok érik Orbán „tisztogatási törvényét. A magyar kormány vétója az orosz műtrágyaimport megtiltásával kapcsolatban is előkerült. A holnaputáni lengyel elnökválasztás kimenetele barométerként mutatja majd, hogyan is áll a populista hullám Európában. Ha a szélsőjobbos George Simion győz a román elnökválasztáson, az válságba taszíthatja a kontinenst. Ismét kiderült, hogy Putyin nem akar véget vetni a háborúnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Éles bírálatok érik Orbán „tisztogatási törvényét. A magyar kormány vétója az orosz műtrágyaimport megtiltásával...","id":"20250516_nemzetkozi-lapszemle-Neue-Zurcher-Zeitung","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"4890f4b3-3cab-460c-a87b-fea63988e311","keywords":null,"link":"/360/20250516_nemzetkozi-lapszemle-Neue-Zurcher-Zeitung","timestamp":"2025. május. 16. 13:16","title":"A lex Putyinra hivatkozva zárhatnák ki Magyar Pétert a választásokról – magyarországi félelmekről ír a Neue Zürcher Zeitung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző Start menü, ami végül nem nyerte el a cég és a tesztelők tetszését.","shortLead":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző...","id":"20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"53233185-d9cb-4683-97e0-c38b8933af39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","timestamp":"2025. május. 17. 20:03","title":"Kitálalt a Microsoft: 5 Start menü, ami végül Stop menü lett a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden közösséget tiszteletben tartunk”. ","shortLead":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden...","id":"20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"6556b9f4-20da-43fa-a72c-af6033047aee","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","timestamp":"2025. május. 17. 15:01","title":"A kampányhajrában írt nyílt levelet az erdélyi magyaroknak a magyargyűlőlő Simion ellenfele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b11db8-edb3-452a-9686-2a175bbc5cba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió már hajók százai ellen vezetett be szankciókat.","shortLead":"Az Európai Unió már hajók százai ellen vezetett be szankciókat.","id":"20250516_balti-tengeri-tanacs-orosz-arnyekflotta-EU-szabalyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b11db8-edb3-452a-9686-2a175bbc5cba.jpg","index":0,"item":"e1be985c-973d-4fca-af3b-4bbbeac636c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_balti-tengeri-tanacs-orosz-arnyekflotta-EU-szabalyzas","timestamp":"2025. május. 16. 21:05","title":"A Balti-tengeri Tanács tagállamai közös fellépést sürgetnek az orosz árnyékflottával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]