Nem jelent meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) ellen indított személyiségi jogi per bírósági tárgyalásán a szervezet képviselője. Az Átlátszó által indított per tárgyalását így nem tudta megtartani a bíróság. A Szuverenitásvédelmi Hivatal jogi képviselője arra hivatkozott, hogy tárgyalásütközése van, valamint még nem telt el az idézés átvétele és a per megtartása között előírt 15 napos határidő. Ennek oka egyébként az, hogy az SZH jogi képviselője az idézést csak tegnap töltötte le – derült ki a bíróságon.

Bodoky Tamás, az Átlátszó főszerkesztője a hvg.hu-nak a bíróságon azt mondta, időhúzásnak tartja a hivatal viselkedését.

„Ha a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak lenne bármi bizonyítéka az Átlátszó elleni súlyos vádakra, lehetett volna érdemi tárgyalást tartani. Az, hogy most ilyen eljárásjogi trükközéssel húzzák az időt, azt mutatja, hogy nincsenek ilyen bizonyítékok” – mondta.

Bodoky szerint a pert is azért indították, mert szeretnék, ha az SZH előállna bizonyítékokkal arról, amit a jelentésében róluk írt.

Tóth Balázs jogi képviselő és Bodoky Tamás, az Átlátszó főszerkesztője Cabrera Martin

A főszerkesztő azt is kiemelte, hogy eddig az egész a büszkeségükről és a igazságérzetükről szólt, de a múlt héten benyújtott “átláthatósági” törvényjavaslattal az SZH olyan jogköröket kap, amikkel – pont az ilyen jelentések alapján – feketelistázhat szervezeteket, eltilthat belföldi és a külföldi finanszírozástól.

„Hatalmas tétje lett ennek és nemcsak az Átlátszóról szól, hanem az összes maradék független médiáról és civil szervezetről Magyarországon” – mondta.

Az Átlátszó novemberben azért perelte be a hivatalt, mivel az közzétett egy „vizsgálati jelentést”, amelyben számos, a portál szerint alaptalan váddal illette őket. Ebben Lánczi Tamásék a többi között azt állították, hogy az Átlátszó kémkedik, híreket hamisít, külföldi zsoldban áll, ürügyet teremtett Brüsszelnek, hogy uniós pénzek visszatartásával zsarolja Magyarországot, valamint titkos részjelentést adott a Sargentini-jelentéshez.

A portál ezek valótlansága miatt személyiségi jogi pert indított a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen. Arra kérték a bíróságot, hogy tiltsa el a további jogsértésektől a hivatalt, egyúttal kötelezze bocsánatkérő közlemény kiadására és sérelemdíj megfizetésére.

Ellenkérelmében a Szuverenitásvédelmi Hivatal viszont a per megszüntetését, vagy a kereset elutasítását kérte a bíróságtól. Az SZH szerint a Fővárosi Törvényszék nem is rendelkezik hatáskörrel az ügyben. Annak ellenére állítják ezt, hogy korábban már az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy személyiségi jogi pert indíthatnak az érintett szervezetek a valótlan tényállítások ellen, amikor elutasította a Transparency International Magyarország alkotmányjogi panaszát a szuverenitásvédelmi törvény ellen.

Lánczi Tamásék azt is kifejtették ellenkeresetükben, hogy megállapításaik az elemzés, illetve vélemény fogalomkörébe tartoznak. Hírszerzéssel pedig arra hivatkozva vádolták az oknyomozó újságot, hogy létrehozták és üzemeltetik a közérdekű adatigényléseket elősegítő KiMitTud.hu oldalt. Láncziék egész pontosan úgy érvelnek, hogy „az Átlátszó szisztematikusan visszaél a közérdekű adatokkal” és arra képezték ki egy nemzetközi hálózat magyarországi tagjait, hogy „visszaélésszerű, tömeges adatigénylésekkel” megbénítsák a közigazgatási szerveket.

A hivatal dezinformációval is megvádolta a lapot, többek között olyan cikkekre hivatkozva, amelyekről később kiderült, hogy megalapozottak voltak. Az SZH továbbá a kért sérelemdíjat is sokallta, mivel szerintük az Átlátszó saját felületein meg tudja védeni magát.

