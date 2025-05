Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","id":"20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102.jpg","index":0,"item":"55c490d5-30f7-46e2-a80a-c27c793044ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","timestamp":"2025. május. 20. 07:21","title":"Titokzatos újdonság leleplezésére készül a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő egy „közepesnél szarabb színész”, és milyen volt ennek fényében együtt dolgozni vele. ","shortLead":"A színész-rendezőt egy interjúban arról kérdezték, hogyan tette helyre magában, hogy kollégája szerint ő...","id":"20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"dec9d7da-3d40-487a-8a8b-e57d4d957d33","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Alfoldi-Robert-Cserhalmi-Gyorgy-kozepesnel-szarabb-szinesz-reakcio-Partizan","timestamp":"2025. május. 19. 15:15","title":"Alföldi Róbert Cserhalmi Györgyről: Azért, mert ő azt gondolja rólam, hogy szar színész vagyok, én nem gondolom róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A román elnökválasztás befutójának az első adatok szerint nem a magyarellenes George Simion tűnik. Nem is kevéssel van lemaradva az első exitpoll-adatok szerint.","shortLead":"A román elnökválasztás befutójának az első adatok szerint nem a magyarellenes George Simion tűnik. Nem is kevéssel van...","id":"20250518_roman-elnokvalasztas-exit-poll-nicusor-dan-vezet-george-simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"42613273-8168-4b0d-9dc9-24c0da1510d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_roman-elnokvalasztas-exit-poll-nicusor-dan-vezet-george-simion-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:12","title":"Nicușor Dan vezet az első exit pollok szerint a román elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","shortLead":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","id":"20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43.jpg","index":0,"item":"3ee23cfa-b434-4f08-839d-c8d855ccbac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","timestamp":"2025. május. 19. 06:41","title":"Szuperdrága portéka ez a Tesla sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e709eb6a-6798-47c7-9d48-804e734f533b","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A cannes-i filmfesztivál második hete könnyedebb filmekkel nyitott, így helyszíni podcast tudósításunkban már abban reménykedünk, hogy Dakota Johnson visszahozza a romantikus vígjáték műfaját a tévéből a mozikba. Láttunk még vizuálisan bravúros, de fárasztó AIDS-filmet a Titán rendezőjétől, és egy egyiptomi krimit arról, hogy a diktatúra mocskos módszereit illetően mindig van lejjebb.","shortLead":"A cannes-i filmfesztivál második hete könnyedebb filmekkel nyitott, így helyszíni podcast tudósításunkban már abban...","id":"20250520_cannes-filmfesztival-dakota-johnson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e709eb6a-6798-47c7-9d48-804e734f533b.jpg","index":0,"item":"450a6a36-e630-46ec-a64e-ea0c357f315f","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_cannes-filmfesztival-dakota-johnson","timestamp":"2025. május. 20. 14:38","title":"Újjászületett Cannes-ban a romantikus komédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha Jaroslaw Kaczynskiék elveszítik az elnöki posztot is, nehezebben állítják vissza a végrehajtói hatalmat – de hogyan függ ez össze a kontinens biztonságával? Erről írnak a Bloombergen.","shortLead":"Ha Jaroslaw Kaczynskiék elveszítik az elnöki posztot is, nehezebben állítják vissza a végrehajtói hatalmat – de hogyan...","id":"20250520_lengyel-elnokvalasztas-barometer-populista-hullam-bloomberg-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96e41987-2c1c-4c9e-a962-b674f7814ebf.jpg","index":0,"item":"5914a209-3605-4498-b6c1-d0c8244253a1","keywords":null,"link":"/360/20250520_lengyel-elnokvalasztas-barometer-populista-hullam-bloomberg-lapszemle","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Bloomberg-kommentár: A lengyel elnökválasztás kimenetele befolyásolja Európa biztonságát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén még nehezebb helyzetbe kerültek a katások a várható nyugdíj szempontjából. A jelenlegi feltételekből kiindulva 40 év katás munkaviszony után mindössze 26 573 forintos nyugdíjra számíthatnak. ","shortLead":"Idén még nehezebb helyzetbe kerültek a katások a várható nyugdíj szempontjából. A jelenlegi feltételekből kiindulva 40...","id":"20250520_Havi-27-ezer-forint-nyugdijra-szamithatnak-a-katasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"01c8aa5d-0a3f-488f-afb2-86e5e4064c2e","keywords":null,"link":"/kkv/20250520_Havi-27-ezer-forint-nyugdijra-szamithatnak-a-katasok","timestamp":"2025. május. 20. 15:14","title":"Havi 27 ezer forint nyugdíjra számíthatnak a katások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány célja, hogy „külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet álláspontjáról és intézkedéseiről. De a keretből Balásy Gyuláék a Digitális Állampolgárság Programot is népszerűsíteni fogják.","shortLead":"A kormány célja, hogy „külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet...","id":"20250519_Balasy-Gyula-kormanypropaganda-kulfoldon-netto-39-milliard-Rogan-Antal-New-Land-Lounge-Design-DAP","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"a4688ae9-e4b6-4f5f-a3b2-611a5be52f7b","keywords":null,"link":"/kkv/20250519_Balasy-Gyula-kormanypropaganda-kulfoldon-netto-39-milliard-Rogan-Antal-New-Land-Lounge-Design-DAP","timestamp":"2025. május. 19. 11:43","title":"Rogánék 3,9 milliárdos megbízást adtak Balásyéknak, hogy külföldön is áradjon a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]