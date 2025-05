Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52ca4fa5-fe98-4a07-838b-5f73e86f0acd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista évek óta ápolja nagybeteg feleségét, akit szinte a nap 24 órájában éberen őriz.","shortLead":"A humorista évek óta ápolja nagybeteg feleségét, akit szinte a nap 24 órájában éberen őriz.","id":"20250519_Farkashazy-Tivadar-felesege-Mimi-Benedek-Noemi-otthonapolas-Balatonfured","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52ca4fa5-fe98-4a07-838b-5f73e86f0acd.jpg","index":0,"item":"e55bcff3-0bba-42ab-893c-c10a173ff7aa","keywords":null,"link":"/elet/20250519_Farkashazy-Tivadar-felesege-Mimi-Benedek-Noemi-otthonapolas-Balatonfured","timestamp":"2025. május. 19. 08:47","title":"Farkasházy Tivadar a felesége otthonápolásáról: Ha nagyon ritkán rám mosolyog, az mindenért kárpótol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","shortLead":"A kvagga kagyló óránként két deciliter vizet képes átszűrni, és rengeteg van belőle.","id":"20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f80dce-a2b6-41a3-a971-d9c29f382623.jpg","index":0,"item":"deff3546-bb98-469b-8adb-9df7be540d55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_kvagga-kagylo-balaton-tisztitas","timestamp":"2025. május. 19. 10:42","title":"Hatékonyan tisztítja a Balaton vizét egy inváziós kagylófaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","shortLead":"A Moszad titkos művelet során szállította Izraelbe az emlékeket.","id":"20250519_izrael-sziria-eli-cohen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05d49c53-3b3f-45e4-adae-70213aef5ee3.jpg","index":0,"item":"fa3ec42e-62f3-454c-9158-25f8bf66d766","keywords":null,"link":"/elet/20250519_izrael-sziria-eli-cohen","timestamp":"2025. május. 19. 14:26","title":"Hatvan év után megtalálták a Szíriában kivégzett izraeli kém, Eli Cohen személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782c40ab-ed42-43c1-942e-8d863f5c8e4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 25 százalékkal csökkent az árréstopos drogériai termékek ára az NGM szerint. 