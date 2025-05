Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Külföldi beavatkozásra és illegális kampányfinanszírozásra hivatkozva óvja meg a román elnökválasztás eredményét George Simion szélsőjobboldali jelölt.","shortLead":"Külföldi beavatkozásra és illegális kampányfinanszírozásra hivatkozva óvja meg a román elnökválasztás eredményét George...","id":"20250520_Alkotmanybirosagnal-ovja-meg-George-Simion-a-roman-elnokvalasztas-eredmenyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"eefd91db-6330-4927-a12d-c9c0a4eb7d46","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Alkotmanybirosagnal-ovja-meg-George-Simion-a-roman-elnokvalasztas-eredmenyet-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 20:19","title":"Alkotmánybíróságnál tiltakozik George Simion a román elnökválasztás eredménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe47a14-47cd-4628-8a3a-947854be8907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dubaji vásárlások tucatjaival nullázták le a bankszámláját.","shortLead":"Dubaji vásárlások tucatjaival nullázták le a bankszámláját.","id":"20250521_Internetes-csalok-aldozataul-esett-Zalatnay-Sarolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe47a14-47cd-4628-8a3a-947854be8907.jpg","index":0,"item":"cde04ded-175e-406c-a50c-527abfc56650","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Internetes-csalok-aldozataul-esett-Zalatnay-Sarolta","timestamp":"2025. május. 21. 13:30","title":"Internetes csalók áldozatául esett Zalatnay Sarolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 20. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","shortLead":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","id":"20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc.jpg","index":0,"item":"86886812-5f64-41d4-9051-d95fd6d53063","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","timestamp":"2025. május. 19. 17:03","title":"Kész az új kínai drón, 100 másik drónt képes kiengedni magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78.jpg","index":0,"item":"1c27201d-f84c-475e-a76b-da8ea341d204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","timestamp":"2025. május. 21. 06:41","title":"Vissza a jövőbe: 300 lóerős V6 az apró Nissan Micrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a349d086-dda7-4924-a252-7dbc70336054","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A cannes-i filmfesztivál második hetén bemutatkozott Scarlett Johansson is rendezőként, a magyar jelenlét pedig egy emigrált orosz rendező történelmi portréjában ért minket váratlanul. Denzel Washington életműdíjat kapott a legújabb Spike Lee-film premierjén, helyszíni tudósítóink pedig azt is elmesélik a podcastjukban, hogy milyen érzés kiszorulni egy telt házas vetítésről zuhogó esőben.","shortLead":"A cannes-i filmfesztivál második hetén bemutatkozott Scarlett Johansson is rendezőként, a magyar jelenlét pedig...","id":"20250521_cannes-filmfesztival-scarlett-johansson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a349d086-dda7-4924-a252-7dbc70336054.jpg","index":0,"item":"3bf456ca-9169-44a4-b981-8559956c2ccb","keywords":null,"link":"/kultura/20250521_cannes-filmfesztival-scarlett-johansson","timestamp":"2025. május. 21. 15:40","title":"Cannes-ban azon ment a röhögés, hogy a magyarok csak gulyást adtak a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c85c14-259f-4798-98c9-cf3679a0a241","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az irányváltáshoz egy bírósági döntés vezetett.","shortLead":"Az irányváltáshoz egy bírósági döntés vezetett.","id":"20250519_nemetorszag-gorogorszag-regisztralt-menedekkerok-visszakuldes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c85c14-259f-4798-98c9-cf3679a0a241.jpg","index":0,"item":"71caea35-4df2-42d8-8f72-c2b2f482f907","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_nemetorszag-gorogorszag-regisztralt-menedekkerok-visszakuldes","timestamp":"2025. május. 19. 16:26","title":"A német kormány visszatoloncolja Görögországba az ott regisztrált menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abe4c-6762-46f2-a97b-f9ebd6b65261","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Pörgethető rendszámtáblás éjszakai kamionok, bekamerázott illegális gyártósorok, haditechnikai szintű zavaróberendezések, több száz tonna dohány, nyolcszor annyi cigisdoboz, mint amennyit a NAV 2024-ben összesen lefoglalt – hatalmas szervezetet számolt fel az adóhatóság.","shortLead":"Pörgethető rendszámtáblás éjszakai kamionok, bekamerázott illegális gyártósorok, haditechnikai szintű...","id":"20250520_Hollywoodi-filmbe-illo-illegalis-dohanymaffia-mukodott-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a3abe4c-6762-46f2-a97b-f9ebd6b65261.jpg","index":0,"item":"74638378-4c80-4920-9ce3-1a8f2cbcee1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Hollywoodi-filmbe-illo-illegalis-dohanymaffia-mukodott-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 20. 12:34","title":"Hollywoodi filmbe illő dohánymaffia működött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]