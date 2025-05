Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a8ec80e-9d6b-4b61-9506-de1e6bb116ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belbiztonsági miniszter azzal indokolta a döntést, hogy az egyetem nem tartotta be a szabályokat.","shortLead":"A belbiztonsági miniszter azzal indokolta a döntést, hogy az egyetem nem tartotta be a szabályokat.","id":"20250522_harvard-nemzetkozi-diak-egyetem-trump-kormanyzat-kristi-noem-belbiztonsag-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8ec80e-9d6b-4b61-9506-de1e6bb116ce.jpg","index":0,"item":"98f66962-f847-4c1e-89ba-b3f3d7bc4092","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_harvard-nemzetkozi-diak-egyetem-trump-kormanyzat-kristi-noem-belbiztonsag-usa","timestamp":"2025. május. 22. 21:12","title":"Trump kormánya úgy döntött, hogy a Harvard mostantól nem vehet fel külföldi diákokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbead63f-c604-4e55-bd10-b30a6d16f4e0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Diplomataautóként érkezett.","shortLead":"Diplomataautóként érkezett.","id":"20250522_Magyar-garazsban-bukkantak-ra-egy-ujallapotu-64-eves-Fiatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbead63f-c604-4e55-bd10-b30a6d16f4e0.jpg","index":0,"item":"b42aab9d-3c15-4152-8668-6898fc47a417","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Magyar-garazsban-bukkantak-ra-egy-ujallapotu-64-eves-Fiatra","timestamp":"2025. május. 22. 08:21","title":"Ritkaság került elő egy kecskeméti garázsból: egy 64 éves Fiat új állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","shortLead":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","id":"20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0.jpg","index":0,"item":"ba6851e0-f83f-4a08-90c2-314cfe94e8e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","timestamp":"2025. május. 21. 20:20","title":"Nagyobb hatótáv és biztonság: szilárdtest akkus BMW i7 a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úttörő fejlesztést hajtanak végre a mérnökök a holland Hollands Kust Noord nevű szélfarmon, ám ehhez az Északi-tenger viharos körülményeivel is meg kell küzdeni.","shortLead":"Úttörő fejlesztést hajtanak végre a mérnökök a holland Hollands Kust Noord nevű szélfarmon, ám ehhez az Északi-tenger...","id":"20250522_szeleromu-szelfarm-napelem-napenergia-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"547de08f-c091-4031-a06d-313a4534eec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_szeleromu-szelfarm-napelem-napenergia-zoldenergia","timestamp":"2025. május. 22. 17:03","title":"Napelemeket is kap, 5x több áramot termelhet a holland tengeri szélfarm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya fejlesztőjét és üzemeltetőjét Palkovics László volt miniszter. Bár ez végre egy csúcstechnológiás projekt, az Orbán-rendszer jegyeit így is magán viseli.","shortLead":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya...","id":"20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634.jpg","index":0,"item":"f5fd838c-c6b6-4608-9944-fc486781ffac","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","timestamp":"2025. május. 23. 11:42","title":"Új alapítvány jön, de Palkovics marad: menti milliárdos mínuszokat termelő zalai csodaprojektjét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha egy másik kormánytól kapott.","shortLead":"A Boeing 747-8-as 400 millió dollárt ér. Ez a legnagyobb értékű ajándék, amelyet az Egyesült Államok kormánya valaha...","id":"20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19bbae3-8084-410f-9c6f-2fd13ac49e1f.jpg","index":0,"item":"d89f7088-6b22-43b8-843a-1345b1ae125b","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_katar-repulo-ajandek-pentagon-donald-trump-air-force-one-boeing-demokratak-megvesztegetes","timestamp":"2025. május. 22. 05:24","title":"Elfogadta a katari ajándék repülőt a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A HVG-nek és Der Standard osztrák napilapnak sikerült kiderítenie, hogy Klimt Afrikai herceg című, a bécsi Wienerroither & Kohlbacher Galéria által 15 millió euróért kínált a festménye Magyarországról került ki, méghozzá a magyar hatóságok megtévesztésével. Kérdés, van-e esély visszaszerezni? ","shortLead":"A HVG-nek és Der Standard osztrák napilapnak sikerült kiderítenie, hogy Klimt Afrikai herceg című, a bécsi...","id":"20250523_der-standard-hvg-gustav-klimt-afrikai-herceg-budapest-becs-wienerroither-kohlbacher-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"2a960662-f435-4b71-8890-b1b0df0e3393","keywords":null,"link":"/360/20250523_der-standard-hvg-gustav-klimt-afrikai-herceg-budapest-becs-wienerroither-kohlbacher-galeria","timestamp":"2025. május. 23. 15:22","title":"Hogyan találták meg és hogyan veszítette el Magyarország a fekete férfit ábrázoló Gustav Klimt-képet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe, amelytől a honvédség is rendelt már. Habony Árpád tulajdonrésze egykor Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt.","shortLead":"A kormányfő korábbi nem hivatalos tanácsadója csöndben beszállt abba a katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe...","id":"20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4759ff0f-1556-4354-9bcb-b951b73ee0f3.jpg","index":0,"item":"f4e5f7a9-496b-40fd-9b94-8dd4ad3a2506","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-habony-arpad-hadiipari-befektetes-radar-alatt-aero-Vodochody","timestamp":"2025. május. 22. 11:56","title":"Habony Árpád már hadiiparban is utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]