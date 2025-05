Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét. A költségvetés vitájában az ÁSZ-elnök figyelmeztetett, csak akkor teljesíthetők az előirányzatok, ha a kormány által remélt módon alakulnak a folyamatok, amikben azonban bőven van bizonytalanság.","shortLead":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét...","id":"20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4.jpg","index":0,"item":"c6e48d5c-0020-4b63-ab84-3f82b21dddbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"Porrá is törhetnek a háborúellenesre keresztelt költségvetésbe vetett kormányzati remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e2a7d2-f167-47d8-8d28-589e674027ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megjelent a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szövetség, az INHOPE 2024-es jelentése. A szervezet tagjai – köztük a magyar Internet Hotline – tavaly közel 1 635 000 online tartalom esetében találták úgy, hogy feltételezetten gyermekkel szembeni szexuális bántalmazást ábrázolnak. ","shortLead":"Megjelent a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szövetség, az INHOPE 2024-es jelentése...","id":"20250521_inhope-eves-jelentes-gyermekpornografia-szexualis-bantalmazas-felvetelek-eltavolitas-internet-hotline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3e2a7d2-f167-47d8-8d28-589e674027ee.jpg","index":0,"item":"2ca0510f-d0f0-40fd-99be-74c4e81cd6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_inhope-eves-jelentes-gyermekpornografia-szexualis-bantalmazas-felvetelek-eltavolitas-internet-hotline","timestamp":"2025. május. 21. 14:35","title":"Kiadták a számokat: ömlik a netre a pedofil pornó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos, ám adatvédelmi szempontból kissé aggasztó új funkciót mutatott be a Google: a Gmail képes lesz a korábbi tevékenységei mentén, az ön stílusában választ fogalmazni egy e-mailre.","shortLead":"Hasznos, ám adatvédelmi szempontból kissé aggasztó új funkciót mutatott be a Google: a Gmail képes lesz a korábbi...","id":"20250521_google-gemini-gmail-automatikus-valaszok-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"7a89bcfb-10ad-4ec1-8466-407e80222208","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-gemini-gmail-automatikus-valaszok-email","timestamp":"2025. május. 21. 15:03","title":"Ön helyett válaszolja meg a leveleit a Gmail, ha ezt bekapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898409d5-597a-4baa-a884-d0e0f1627639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két hetük volt, hogy megutáltassák magukat egymással.","shortLead":"Két hetük volt, hogy megutáltassák magukat egymással.","id":"20250521_Szornyu-volt-Ryan-Goslinggal-egyuttelni-meselte-Michelle-Williams-a-Kek-valentin-forgatasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/898409d5-597a-4baa-a884-d0e0f1627639.jpg","index":0,"item":"44bc72d3-7206-483a-8a2f-cadae74c8dc6","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Szornyu-volt-Ryan-Goslinggal-egyuttelni-meselte-Michelle-Williams-a-Kek-valentin-forgatasarol","timestamp":"2025. május. 21. 10:14","title":"Szörnyű volt Ryan Goslinggal együtt élni – mesélte Michelle Williams a Blue Valentine forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Császár Zsoltot 2023-ban gyilkolták meg az Egyesült Államokban.","shortLead":"Császár Zsoltot 2023-ban gyilkolták meg az Egyesült Államokban.","id":"20250521_Bagdy-Emoke-a-meggyilkolt-fiarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c.jpg","index":0,"item":"bfce7822-f85d-4da5-ad6d-3c036430803e","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Bagdy-Emoke-a-meggyilkolt-fiarol","timestamp":"2025. május. 21. 15:28","title":"„Egyben maradunk” – Bagdy Emőke a meggyilkolt fiáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1678599b-1094-40aa-afb1-d87a3512aec2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban a Hamászt is felszólította a túszok elengedésére.","shortLead":"Korábban a Hamászt is felszólította a túszok elengedésére.","id":"20250521_xiv-leo-papa-izrael-gaza-humanitarius-segely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1678599b-1094-40aa-afb1-d87a3512aec2.jpg","index":0,"item":"fa898742-e302-40d8-b5c3-a74b5210d63d","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_xiv-leo-papa-izrael-gaza-humanitarius-segely","timestamp":"2025. május. 21. 15:05","title":"XIV. Leó felszólította Izraelt, hogy engedje be a humanitárius segélyeket Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","shortLead":"A magyar jogállamiság teljes ellehetetlenülésétől félnek. ","id":"20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72106f7-194b-41cd-834b-9f0f1417a45f.jpg","index":0,"item":"b48e9da9-c86e-4a0b-af8a-5c57d6b1a63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Atlathatosagi-torveny-az-EP-ot-frakciojanak-kepviseloi-kerik-hogy-az-EU-mindent-Magyarorszagnak-szant-penzt-fagyasszon-be","timestamp":"2025. május. 23. 07:31","title":"„Átláthatósági” törvény: az EP öt frakciójának képviselői kérik, hogy az EU mindent Magyarországnak szánt pénzt fagyasszon be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c8f900-0af9-44fd-b724-750ee49be5f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meg is építenek év végéig 300 akkucsere-állomást Kínában.","shortLead":"Meg is építenek év végéig 300 akkucsere-állomást Kínában.","id":"20250522_kamionoknal-vezeti-be-az-akkucseret-a-CATL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69c8f900-0af9-44fd-b724-750ee49be5f7.jpg","index":0,"item":"c8d34881-f08a-4155-94b1-335f7aa3cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_kamionoknal-vezeti-be-az-akkucseret-a-CATL","timestamp":"2025. május. 22. 10:42","title":"Öt perc és mehet tovább: a villanykamionoknál az akkucsere a jó megoldás a CATL szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]