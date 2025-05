Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","shortLead":"Jöhetnek az iskolautcák, ahová ilyenkor nem lehet behajtani.","id":"20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1345725b-f685-407a-a3e5-5ceb692f64ac.jpg","index":0,"item":"4ea88f8e-16ab-4cf3-9b06-f8119f0745ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Kitiltanak-auto-reggel-delutan-iskolautca","timestamp":"2025. május. 22. 15:25","title":"Lezárnák az autósok elől reggel és délután az iskolák előtti utcákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7ccbf5-2b8a-41d2-a5d8-8612de258e34","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A korábbi nemzedékeknél előbb kezdik a befektetést a Z generáció tagjai, de a szakértők helyett inkább az ismerőseikben, az internetben és a közösségi médiában bíznak. Fontos számukra a fenntarthatóság, és szívesen fektetnek kriptovalutákba.","shortLead":"A korábbi nemzedékeknél előbb kezdik a befektetést a Z generáció tagjai, de a szakértők helyett inkább...","id":"20250523_kockazat-kriptovaluta-befekteto-fenntarthatosag-palyakezdo-fiatal-z-generacio-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7ccbf5-2b8a-41d2-a5d8-8612de258e34.jpg","index":0,"item":"359ba3cc-3530-4918-ab42-08aa40193586","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kockazat-kriptovaluta-befekteto-fenntarthatosag-palyakezdo-fiatal-z-generacio-befektetes","timestamp":"2025. május. 23. 09:00","title":"Tőzsde és kripto, már tiniként – így fektet be a Gen Z","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 24. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely szerint a KDNP vezetése hiteltelenné vált, csak a központból diktált mondatokat harsogják ahelyett, hogy a hatalom belső ellensúlyai lennének, és a közös ellenségek helyett a közös célokra helyeznék a hangsúlyt.","shortLead":"Gaal Gergely szerint a KDNP vezetése hiteltelenné vált, csak a központból diktált mondatokat harsogják ahelyett...","id":"20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnokseg-lemondas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54fd70af-cae9-47d2-aca4-9d9e0b9e4836.jpg","index":0,"item":"4d1ad81d-cca9-4971-9c38-6bdb597216c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_kdnp-gaal-gergely-orszagos-elnokseg-lemondas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 19:28","title":"Beolvasott Semjénnek és lemondott a KDNP országos elnökségének tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautó ütközött HÉV-szerelvénnyel a Szent Imre térnél.","shortLead":"Személyautó ütközött HÉV-szerelvénnyel a Szent Imre térnél.","id":"20250523_Baleset-nem-jar-a-csepeli-H7-es-HEV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980.jpg","index":0,"item":"09db8c29-76ee-4a5d-8d45-d4ad2da1cfc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Baleset-nem-jar-a-csepeli-H7-es-HEV","timestamp":"2025. május. 23. 09:56","title":"Baleset miatt egy ideig nem járt a csepeli HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d366dd22-a974-42fe-b087-aa1be411b046","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KicsiDope-pal közösen jegyzett DIKHTATURHA című klipben is van pénzeső. Meg Puzsér, Orbán, és Magyar Péter. Meg Puzsér, Orbán, és Magyar Péter.","id":"20250523_majka-dopeman-csurran-cseppen-rapper-valo-vilag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d366dd22-a974-42fe-b087-aa1be411b046.jpg","index":0,"item":"af95c21e-a639-4f51-a0c6-456dcd41263d","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_majka-dopeman-csurran-cseppen-rapper-valo-vilag-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 21:37","title":"Majkának üzen Dopeman új klipjében, de Magyar Pétert is bevágják pár képkockára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29410be-4a52-49f8-911e-475ab492ef04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazás jelenlegi állásáról számolt be a miniszterelnök.  ","id":"20250522_Orban-Viktor-Atlepte-a-leadott-voksok-szama-az-egymilliot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29410be-4a52-49f8-911e-475ab492ef04.jpg","index":0,"item":"e4fbce83-ec8d-47e9-b0e7-d2bd3062ca53","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Orban-Viktor-Atlepte-a-leadott-voksok-szama-az-egymilliot","timestamp":"2025. május. 22. 17:39","title":"Orbán Viktor: Átlépte a leadott voksok száma az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úttörő fejlesztést hajtanak végre a mérnökök a holland Hollands Kust Noord nevű szélfarmon, ám ehhez az Északi-tenger viharos körülményeivel is meg kell küzdeni.","shortLead":"Úttörő fejlesztést hajtanak végre a mérnökök a holland Hollands Kust Noord nevű szélfarmon, ám ehhez az Északi-tenger...","id":"20250522_szeleromu-szelfarm-napelem-napenergia-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"547de08f-c091-4031-a06d-313a4534eec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_szeleromu-szelfarm-napelem-napenergia-zoldenergia","timestamp":"2025. május. 22. 17:03","title":"Napelemeket is kap, 5x több áramot termelhet a holland tengeri szélfarm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]