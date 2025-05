Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cf233a2-abbd-4b7d-ac40-72d10d0e2751","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új, az Egyesült Államokban kidolgozott genetikai teszt nyálból képes kimutatni olyan agresszív prosztatadaganatok meglétét, amelyeket a hagyományos vizsgálatok többsége nem jelez.","shortLead":"Egy új, az Egyesült Államokban kidolgozott genetikai teszt nyálból képes kimutatni olyan agresszív prosztatadaganatok...","id":"20250522_hvg-prosztatarak-diagnozis-nyalteszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cf233a2-abbd-4b7d-ac40-72d10d0e2751.jpg","index":0,"item":"85e4e6e0-465f-49ce-9d9c-42823b675222","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-prosztatarak-diagnozis-nyalteszt","timestamp":"2025. május. 22. 18:30","title":"6000 férfivel próbálták ki: egy új nyálteszt kimutatja a prosztatarák agresszív formáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db498f50-a9aa-4f37-86de-87cdf7aaddcf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"A 2026-os parlamenti választás sokba fog kerülni, de hogy mennyibe, azt nehéz megmondani, még úgy is, hogy pontos tervszámok állnak rendelkezésre. Attól függ, honnan nézzük, és hogyan számolunk, de az biztos, hogy a 31 milliárd feletti rendezési költség duplája a 2022-esnek. Átszámoltuk, mi minden van benne ebben az összegben, amelyből kijönne még egy Rose d’Or szuperjacht is.","shortLead":"A 2026-os parlamenti választás sokba fog kerülni, de hogy mennyibe, azt nehéz megmondani, még úgy is, hogy pontos...","id":"20250522_valasztas-2026-koltsege-ara-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db498f50-a9aa-4f37-86de-87cdf7aaddcf.jpg","index":0,"item":"413e79fd-2284-4b4c-b786-e5e43851444e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_valasztas-2026-koltsege-ara-inflacio-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 14:07","title":"Négy év alatt úgy drágul duplájára a parlamenti választás rendezési költsége, hogy közben Orbánék letörték az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f260fa47-b66c-49ef-847a-6f7337d8e8f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar népzenével kevert folk-popot játszó zenekar 11 év és 5 lemez után mond búcsút a közönségnek.","shortLead":"A magyar népzenével kevert folk-popot játszó zenekar 11 év és 5 lemez után mond búcsút a közönségnek.","id":"20250523_Feloszlik-a-Margaret-Island","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f260fa47-b66c-49ef-847a-6f7337d8e8f7.jpg","index":0,"item":"26cb4597-5660-454c-b7fd-81f7264f8d10","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Feloszlik-a-Margaret-Island","timestamp":"2025. május. 23. 11:14","title":"Feloszlik a Margaret Island","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3429942-0a0a-4ef7-9ec6-61fdb0b9eb6b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Június elején dől el, hogy 2026-ban lecserélik-e a levát.","shortLead":"Június elején dől el, hogy 2026-ban lecserélik-e a levát.","id":"20250523_bulgaria-leva-euro-eurozona-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3429942-0a0a-4ef7-9ec6-61fdb0b9eb6b.jpg","index":0,"item":"22921f01-dc36-40bc-a47a-c4095d47821d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_bulgaria-leva-euro-eurozona-csatlakozas","timestamp":"2025. május. 23. 18:02","title":"Jövőre várhatóan már a bolgárok is euróval fizethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lánczi András, a miniszterelnökhöz közeli ideológus, filozófus keményen kritizálta a luxizó jobboldali politikusokat és üzletembereket a Mandinernek adott interjúban, de azért jórészt Magyar Péteren igyekezett fogást találni.","shortLead":"Lánczi András, a miniszterelnökhöz közeli ideológus, filozófus keményen kritizálta a luxizó jobboldali politikusokat és...","id":"20250522_Lanczi-Andras-Tisza-rezsicsokkentes-Szuverenitasvedelmi-Hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77.jpg","index":0,"item":"338d5641-34a0-4b1f-9f21-1b27e8c7453b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Lanczi-Andras-Tisza-rezsicsokkentes-Szuverenitasvedelmi-Hivatal","timestamp":"2025. május. 22. 18:28","title":"Lánczi András azt üzeni a kormányváltásra vágyóknak, hogy visszamenőleg fizessék ki a rezsicsökkentés segítségével megtakarított pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 444 a kistelepülésen járt, hogy S. Tamás Györgyről kérdezze a helyieket.","shortLead":"A 444 a kistelepülésen járt, hogy S. Tamás Györgyről kérdezze a helyieket.","id":"20250523_s-tamas-gyorgy-ivad-pedofil-szijjarto-peter-meghivasos-forum-fidesz-ivady-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551acd2f-9b4e-477f-b25a-35aa6d8ba291.jpg","index":0,"item":"f2501226-6cac-43a6-8da0-f92c1324f2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_s-tamas-gyorgy-ivad-pedofil-szijjarto-peter-meghivasos-forum-fidesz-ivady-zsolt","timestamp":"2025. május. 23. 08:31","title":"„Amúgy szorgalmas gyerek, beilleszkedett, dolgozik rendesen, csak hát a múltja” – mondják az ivádiak a Harcosok Klubjában feltűnt pedofilról, aki egy hete Szijjártó meghívásos fórumán is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a785b62-621e-4ec7-bca3-3c269033e827","c_author":"Gergely Zsófia ","category":"itthon","description":"Átrajzolta a belpolitikai frontvonalakat Gyurcsány Ferenc visszavonulása, nem csoda, hogy még mindig mennek a találgatások a lépés időzítéséről, okáról és a véglegességéről is. De mit mond az, aki akkor volt Gyurcsány politikai főtanácsadója, amikor még az ország első embere volt? Keszthelyi András eddig nem nyilatkozott, pedig ott volt a fontos döntéseknél, az őszödi beszéd elhangzásakor, és még a DK megalapításánál is, amelyben viszont nem értett egyet főnökével, egyben barátjával. A HVG podcastjában kiderült, hogy az őszödi beszédet először keresniük kellett, mert annyit tudtak, hogy kijön egy felvétel, amin „Feri csúnyán beszél”. Mit mondott Gyurcsány arra a tanácsára, hogy vonuljon vissza, míg elül a gyűlölet? Hogyan cserélt kereket sportminiszterként a hivatali kocsin? És vajon mit gondol az exfőtanácsadó Magyar Péterről, aki a NER-ből katapultálva csinálta meg azt, ami Gyurcsánynak nem sikerült? Nézze meg Gergely Zsófia interjúját! ","shortLead":"Átrajzolta a belpolitikai frontvonalakat Gyurcsány Ferenc visszavonulása, nem csoda, hogy még mindig mennek...","id":"20250523_Keszthelyi-Andras-podcast-Gyurcsany-fotanacsado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a785b62-621e-4ec7-bca3-3c269033e827.jpg","index":0,"item":"d3094871-1d98-4207-87d8-aba6b99483b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Keszthelyi-Andras-podcast-Gyurcsany-fotanacsado-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 13:53","title":"„Ferit ismerve előfordulhat, hogy meggondolja magát” – megszólal Gyurcsány egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Microsoft a windowsokat fertőző Lumma kártevő miatt.","id":"20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938adb9e-f614-473b-a7c1-aa775e6a8d9f.jpg","index":0,"item":"2c509082-ab8d-44bc-9135-f736920992d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_lumma-kartevo-virus-microsoft-windows-fertozes-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. május. 22. 18:03","title":"Már Magyarországon is tarol a vírus, ami már több százezer számítógépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]