[{"available":true,"c_guid":"89419278-5fc8-4c29-a381-dc55c380be46","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok ma már az élet egyre több területén ott vannak, azonban akad néhány olyan feladat, amelyre eddig hiába kerestük a megoldást. Sok ilyen fejlesztés azonban már létező valóság, igaz, egyelőre nem a nappalinkban. ","shortLead":"A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok ma már az élet egyre több területén ott vannak, azonban akad néhány...","id":"20250425_ssi_robot_raktar_automatizalas_logisztika_Rackbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89419278-5fc8-4c29-a381-dc55c380be46.jpg","index":0,"item":"941b5e21-3839-4447-94d2-a93cadeaee1e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_ssi_robot_raktar_automatizalas_logisztika_Rackbot","timestamp":"2025. május. 23. 11:30","title":"Álmaink robotjai már léteznek, csak nem ott vannak, ahol keressük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"beb92033-2314-47d6-95fd-b16c90117b3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biztosra mennek.","shortLead":"Biztosra mennek.","id":"20250523_kiemelt-beruhazas-BYD-kecskemet-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beb92033-2314-47d6-95fd-b16c90117b3a.jpg","index":0,"item":"cbedfc3f-4bbc-428a-98d4-a0f24eae3307","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_kiemelt-beruhazas-BYD-kecskemet-kozlony","timestamp":"2025. május. 23. 07:13","title":"A kormány már azelőtt kiemelt beruházássá emelt egy projektet, hogy megállapodott volna róla a BYD-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a7810b-86c0-469b-b01c-bb9311378675","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Sóval hintené be a dicstelen múltú állami „kukaholding”, az NHKV Zrt. helyét a kormány, így a Mohu akkor sem tudná teljesíteni a törvényben foglalt felvásárlási kötelezettségét, ha akarná.","shortLead":"Sóval hintené be a dicstelen múltú állami „kukaholding”, az NHKV Zrt. helyét a kormány, így a Mohu akkor sem tudná...","id":"20250522_hvg-kukaholding-hulladekgazdalkodas-mohu-koordinalatlanul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a7810b-86c0-469b-b01c-bb9311378675.jpg","index":0,"item":"5ebe0171-1854-48b5-9082-d1541aa98de1","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-kukaholding-hulladekgazdalkodas-mohu-koordinalatlanul","timestamp":"2025. május. 22. 14:09","title":"Két éve nem teljesíti egyik fontos vállalását a Mohu, így a kormány inkább beszántja a kukaholdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","shortLead":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","id":"20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"84ab296e-a072-4799-8f63-3ef7e6964caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","timestamp":"2025. május. 22. 17:25","title":"Az elmaradt repülőrajt ellenére önti a közpénzt a kormány a baráti cégekbe és alapítványokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dbf9ab-e375-4a22-acc6-10d13a1b42c2","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Sulyok Tamás szerint a magyarok és a japánok lelki rokonságban állnak. Ez sokaknak talán meglepő információ, akárcsak az a Japánban tartózkodó államfő programjából kivilágló tény, hogy az Oszakai Egyetemen Magyar Tanszék is működik. Utánanéztünk, a világ mely országai nyújtanak még magyar nyelvi és kulturális képzést a felsőoktatásban.","shortLead":"Sulyok Tamás szerint a magyarok és a japánok lelki rokonságban állnak. Ez sokaknak talán meglepő információ, akárcsak...","id":"20250522_sulyok-tamas-japan-magyar-szak-egyetem-diploma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96dbf9ab-e375-4a22-acc6-10d13a1b42c2.jpg","index":0,"item":"90a3306c-7564-48cf-ab88-c1fdc6d074d6","keywords":null,"link":"/elet/20250522_sulyok-tamas-japan-magyar-szak-egyetem-diploma","timestamp":"2025. május. 22. 14:59","title":"Budapesttől nyolcezer kilométerre is lehet magyar nyelvből diplomát szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Komoly összeget fizetnének érte.","shortLead":"Komoly összeget fizetnének érte.","id":"20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f.jpg","index":0,"item":"dc96a3e0-39ad-4ec6-aa0e-7b33250ab9dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_befektetoi-csoport-onlyfans-eladas-tozsdere-lepes","timestamp":"2025. május. 23. 11:55","title":"Titokzatos befektetőcsoport vásárolhatja meg az OnlyFanst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","shortLead":"A 39 éves horvát középpályás hat Bajnokok Ligája-sikert és négy bajnoki címet ünnepelhetett a madridiak mezében.","id":"20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b81f19b2-04a6-4060-9efd-ee83d1784c87.jpg","index":0,"item":"d1d8f25e-f527-4077-9474-d88ae7ec8502","keywords":null,"link":"/sport/20250522_labdarugas-real-madrid-luka-modric-tavozas","timestamp":"2025. május. 22. 17:44","title":"Modric elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","shortLead":"A német cég főüzemével osztoznak majd a gyártáson.","id":"20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb4be6d-4efe-4cf6-a3ad-c4e4f3787fb3.jpg","index":0,"item":"709be6a6-d0ef-4e29-94d1-137f069169f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_Reszben-elviszik-az-Audi-Q3-gyartasat-Gyorbol","timestamp":"2025. május. 23. 12:52","title":"Részben elviszik az Audi Q3 gyártását Győrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]