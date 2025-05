Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zenét alkalmazó gyógymódok lehetőségét villantja fel amerikai kutatók vizsgálata, amelynek eredeti célja annak megértése volt, hogy milyen hatással van az agyra a nosztalgiát kiváltó muzsika.","shortLead":"Zenét alkalmazó gyógymódok lehetőségét villantja fel amerikai kutatók vizsgálata, amelynek eredeti célja annak...","id":"20250524_hvg-zenehallgatas-nosztalgia-agytevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b.jpg","index":0,"item":"b917b976-eba5-46f8-a2a8-5663ad27236a","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-zenehallgatas-nosztalgia-agytevekenyseg","timestamp":"2025. május. 24. 16:15","title":"Egy érdekes kísérlet mutatta meg, mire képes egy-egy kedves zeneszám az ember agyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","shortLead":"A legizgalmasabb BMW sportkupéból, az M2-ből most egy még potensebb új csúcsverzió érkezett.","id":"20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fce67b-a48a-48fe-befa-6964a18788d8.jpg","index":0,"item":"99615ef0-6b6c-4c1e-b774-ef1d38a72ee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_ez-most-a-vezetesi-elmeny-csucsa-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 26. 08:41","title":"Ez most a vezetési élmény csúcsa a BMW-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","shortLead":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","id":"20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59.jpg","index":0,"item":"68643c8e-389d-49c4-9b3e-29239b2490d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","timestamp":"2025. május. 25. 07:21","title":"Bukólámpás olasz időgép ez a 44 évesen bejáratósan új Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","shortLead":"Az áldozatok között gyermekek és idősek is vannak. ","id":"20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1b6f38-a11a-4706-9c89-b99f9091b967.jpg","index":0,"item":"1fd039af-89cc-4e86-a92c-c82ca670d848","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-putyin-trump-fogolycsere-drontamadas","timestamp":"2025. május. 25. 10:21","title":"Újabb dróntámadás érte Ukrajnát, legalább tizenkét ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3b3618-0aa4-43a7-9ad0-6434c2450e70","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter vándorútjához csatlakozva azt láttuk: az akció legfontosabb célja és hatása a magyar vidék felrázása volt. Hogyan jutott el a menet Romániáig? Milyen szervezési munka állt mögötte és önkéntesek milyen módon nyújtottak segítséget hozzá?","shortLead":"A román határ szombati átlépése, a nagyváradi érkezés volt a nagy tiszás menet legszimbolikusabb része, ám Magyar Péter...","id":"20250526_Tisza-a-Fidesz-szive-kozepebe-hatolt-nagyriport-Magyar-Peter-vandorlasarol-megerkezesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae3b3618-0aa4-43a7-9ad0-6434c2450e70.jpg","index":0,"item":"d83d0a9a-f21b-4fd5-b933-d3e656983dc8","keywords":null,"link":"/360/20250526_Tisza-a-Fidesz-szive-kozepebe-hatolt-nagyriport-Magyar-Peter-vandorlasarol-megerkezesrol","timestamp":"2025. május. 26. 06:30","title":"A Tisza a Fidesz szíve közepébe hatolt – riport Magyar Péter vándorlásáról és megérkezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb5bde-8b1b-4991-a6a6-d4af3fb8f478","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában.","shortLead":"A felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában.","id":"20250524_praga-lidl-akcio-learazas-verekedes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bb5bde-8b1b-4991-a6a6-d4af3fb8f478.jpg","index":0,"item":"486b7bfb-3953-43d2-acdd-b0845e353969","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_praga-lidl-akcio-learazas-verekedes-video","timestamp":"2025. május. 24. 18:38","title":"Akciós termékekért verekedtek össze a vásárlók egy prágai Lidlben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55a626-0898-477c-a5a1-7627248e36ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális betegség egyértelmű jeleit mutatva. A támadás során 18 ember sérült meg.","shortLead":"A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális...","id":"20250525_Hamburg-keseles-palyaudvar-pszichiatriai-beteg-no-tamado-18-sebesult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e55a626-0898-477c-a5a1-7627248e36ca.jpg","index":0,"item":"c6c039d4-2a28-4ae4-9ad5-295a131932ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Hamburg-keseles-palyaudvar-pszichiatriai-beteg-no-tamado-18-sebesult","timestamp":"2025. május. 25. 16:57","title":"Hamburgi késelés: a támadás előtti napon engedték ki a pszichiátriáról az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépéses túrája végén Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a HVG stábja is várta az egyre jobban felduzzadó menetet. Az alábbi, közel 40 perces élő közvetítésünkben visszanézheti, milyen volt a hangulat, és kik csatlakoztak a tiszások belvárosi sétájához.","shortLead":"Egymillió lépéses túrája végén Magyar Péter megérkezett Nagyváradra, ahol a HVG stábja is várta az egyre jobban...","id":"20250524_Magyar-Peter-Nagyvaradon-eloben-jelentkezik-a-HVG-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"61ec440d-3908-43ef-9ecb-ebfdbaf9057d","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Magyar-Peter-Nagyvaradon-eloben-jelentkezik-a-HVG-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 12:35","title":"„Már nem a Fidesz diktálja a tempót” – így vette be Magyar Péter Nagyváradot (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]