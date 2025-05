Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33bf1596-4c68-4a3d-990d-39f279dc4297","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erősen korhatáros dalszöveggel jelent meg a csaknem harmincéves punkegyüttes, a Bankrupt új dala Zebra címmel, Harcosok Klubja-utalásokkal, Orbán Viktort Kim Dzsongun spanjának nevezve.","shortLead":"Erősen korhatáros dalszöveggel jelent meg a csaknem harmincéves punkegyüttes, a Bankrupt új dala Zebra címmel, Harcosok...","id":"20250526_bankrupt-zebra-ner-kritika-punkegyuttes-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33bf1596-4c68-4a3d-990d-39f279dc4297.jpg","index":0,"item":"b4f5fae3-5c5e-4ffc-896e-f6f89b7556c9","keywords":null,"link":"/elet/20250526_bankrupt-zebra-ner-kritika-punkegyuttes-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 26. 14:03","title":"„A császár új ruhája csíkos lesz nemsokára” – Szókimondó dallal kritizálják a NER-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében. Az 51 milliárd forintos problémáért a főpolgármester az Orbán-kormány okolta. A működőképesség megőrzése érdekében a bíróságtól kérnek jogvédelmet, hogy az állam ne tudja inkasszózni a szolidaritási hozzájárulás összegét. Veszélybe kerültek a közszolgáltatások, a BKV-nál már számolják mennyit spórolhatnak járatritkítással.","shortLead":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági...","id":"20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"9fc757da-ec78-4912-9892-f59959b95677","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 12:34","title":"Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be, hogy a főváros talpon tudjon maradni, 51 milliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak az MNB-alapítványok, hanem Matolcsy Ádám körei is. ","shortLead":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak...","id":"20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2.jpg","index":0,"item":"9f8f82cb-b258-4bb4-82f9-d3ec15d5ee7d","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","timestamp":"2025. május. 26. 14:26","title":"Piaci tranzakció volt, jó áron lehet majd eladni – mondja Schwab Richárd az MNB-s alapítvány milliárdjaival indult volt cégéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza a lefokozott rendőrt őrsparancsnoki pozíciójába.","shortLead":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza...","id":"20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f.jpg","index":0,"item":"34586981-4f41-416d-bebc-bb9a7c1d4340","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","timestamp":"2025. május. 25. 20:42","title":"Helyiek tüntettek Szentendrén a lefokozott rendőrért, aki előállította a Magyar Péter rendezvényét megzavaró megafonos segédlelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07175c0-d163-4f23-a14f-326d1f7cc014","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A környezetféltő lakosság és a több százmilliós kártalanítást követelő befektető között taktikázik Budakeszi önkormányzata. A hányatott sorsú édenkert, az Álomvölgy áldozatul eshet a huzavonának.","shortLead":"A környezetféltő lakosság és a több százmilliós kártalanítást követelő befektető között taktikázik Budakeszi...","id":"20250526_hvg-alomvolgy-baumgartner-minifarm-budakeszi-onkormanyzat-kornyezetvedelem-civilek-karokozo-karosultak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c07175c0-d163-4f23-a14f-326d1f7cc014.jpg","index":0,"item":"628e0e61-62ef-4b01-9ee9-f14aad072935","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-alomvolgy-baumgartner-minifarm-budakeszi-onkormanyzat-kornyezetvedelem-civilek-karokozo-karosultak","timestamp":"2025. május. 26. 10:30","title":"Még mindig bizonytalan a sorsa a Budapest melletti édenkertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos a közösség ereje. ","shortLead":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos...","id":"20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567.jpg","index":0,"item":"30c0d66a-ff9e-423c-92de-8a367888b1a5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","timestamp":"2025. május. 25. 11:35","title":"Így lesz a harcos, Pride-ellenes tüntető szülőből LMBTQ-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bd9d4c-f369-4f35-bdcd-f01b2abc51b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elgázolt nő súlyos sérüléssel került kórházba. A képviselőt a kiérkező rendőrök megszondáztatták, és az eredmény pozitív lett.","shortLead":"Az elgázolt nő súlyos sérüléssel került kórházba. A képviselőt a kiérkező rendőrök megszondáztatták, és az eredmény...","id":"20250526_gazolas-tolatas-obbagy-csaba-fideszes-kepviselo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bd9d4c-f369-4f35-bdcd-f01b2abc51b4.jpg","index":0,"item":"09930107-e869-4105-bb26-ec589df637c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_gazolas-tolatas-obbagy-csaba-fideszes-kepviselo-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 21:34","title":"Elütött tolatás közben egy nőt Obbágy Csaba fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]