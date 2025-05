Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"1400 kilós volt a fogás. ","shortLead":"1400 kilós volt a fogás. ","id":"20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9.jpg","index":0,"item":"dc4c3c05-20d0-41be-9673-c88798cbca06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","timestamp":"2025. május. 28. 08:41","title":"Tóba gurult egy autó egy zalai horgászversenyen – búvárok halászták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi mindennek kellett történnie, hogy az áru odajusson. A háttérben az intralogisztika dolgozik: az anyagmozgatás, a raktározás és gyártás közötti összehangolt logisztikai folyamatrendszer. Ez a szektor a gazdaság létfontosságú, de kevéssé ismert motorja, ami komoly hatással van a környezetünkre is. A terület egyik legfontosabb hazai szereplőjének, a Jungheinrichnek célja, hogy 2030-ra saját működése szén-dioxid-semleges legyen, 2050-re pedig teljes értéklánca elérje a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi...","id":"20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a.jpg","index":0,"item":"f05a7a85-111c-4dc8-8ed1-d4f1adb7d018","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 27. 07:30","title":"Fenntarthatóság az intralogisztikában: a vezető nélküli targoncák, mobil robotok elterjedése a hazai piacon lassan halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e79f8273-c30c-4b3a-b565-711dc73e2c39","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német márka kompakt szabadidő-autójához mostantól praktikus tetősátor is rendelhető.","shortLead":"A német márka kompakt szabadidő-autójához mostantól praktikus tetősátor is rendelhető.","id":"20250527_akar-aludhatunk-is-az-uj-opel-frontera-tetejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79f8273-c30c-4b3a-b565-711dc73e2c39.jpg","index":0,"item":"699fbdb9-bc7a-4095-bf08-ac39590227c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_akar-aludhatunk-is-az-uj-opel-frontera-tetejen","timestamp":"2025. május. 27. 08:41","title":"Akár aludhatunk is az új Opel Frontera tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","shortLead":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","id":"20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73.jpg","index":0,"item":"81af70a1-94f1-473d-b9a7-e5b5131c542d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","timestamp":"2025. május. 27. 09:25","title":"Veszedelmes mobiltokokra figyelmeztet a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számításai szerint egy hét leforgása alatt öt, a Földre potenciális veszélyt jelentő aszteroida repül el a Föld mellett. Egy már el is hagyta a bolygót, a másik négy azonban a következő két napban érkezik meg.","shortLead":"A NASA számításai szerint egy hét leforgása alatt öt, a Földre potenciális veszélyt jelentő aszteroida repül el a Föld...","id":"20250527_aszteroida-fold-nasa-urkutatas-veszelyes-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"2454407b-c00a-4164-acd1-1f30523db0fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_aszteroida-fold-nasa-urkutatas-veszelyes-aszteroida","timestamp":"2025. május. 27. 12:03","title":"Két nap alatt négy aszteroida is közel kerül a Földhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy labrador volt az áldozat.","shortLead":"Egy labrador volt az áldozat.","id":"20250526_Negy-ev-bortonre-iteltek-egy-notincsi-ferfit-aki-megolte-volt-baratnoje-kutyajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"cec36b94-0621-4686-a5c8-90ea071422e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Negy-ev-bortonre-iteltek-egy-notincsi-ferfit-aki-megolte-volt-baratnoje-kutyajat","timestamp":"2025. május. 26. 10:02","title":"Négy év börtönre ítéltek egy nőtincsi férfit, aki megölte volt barátnője kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint új és erős szankciókra van szükség. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint új és erős szankciókra van szükség. ","id":"20250527_Zelenszkij-Oroszorszag-megerdemli-hogy-teljes-koru-nyomast-gyakoroljanak-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65951237-eb02-4054-af39-32670a95e84d.jpg","index":0,"item":"c3045ebb-b3dd-4e6a-b760-f846a802f2f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Zelenszkij-Oroszorszag-megerdemli-hogy-teljes-koru-nyomast-gyakoroljanak-ra","timestamp":"2025. május. 27. 05:45","title":"Zelenszkij: „Oroszország megérdemli, hogy teljes körű nyomást gyakoroljanak rá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker volt, hogy tévésorozat is készült belőle. Taffy Brodesser-Aknerrel magyarul megjelent második regényéről, A Long Island-i kompromisszumról beszélgettünk.","shortLead":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker...","id":"20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"ee3a3dc8-e604-4c7b-9e0e-fbab8090fb35","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","timestamp":"2025. május. 26. 19:30","title":"„A szüleimet rémülettel töltötte el mindkét regényem” – interjú Taffy Brodesser-Aknerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]